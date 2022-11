Kannibalenromantiek van ‘Bones and All’ zet zijn tanden in uw hart ★★★★☆

“Ik zou je wel kunnen opeten”: misschien heb je het in een enthousiaste bui wel eens in het oor van je geliefde gefluisterd, maar je meende het hopelijk niet zo letterlijk als Maren (Taylor Russell) en Lee (Timothée Chalamet), het jonge koppel dat centraal staat in Bones and All. De twee zijn eaters, mensen met een onstilbare honger naar mensenvlees. Kannibalen dus. De scène waarin dat aan de kijker onthuld wordt, op een rozige pyjamaparty, stuurt rillingen over je hele lijf.

Toch wordt de behoefte van de protagonisten niet zozeer benaderd als een fantastisch griezelelement, maar veeleer als een aandoening, een marginaliserende factor die hen in armoede en isolement stort. Al heel haar leven zwerft de 18-jarige Maren noodgedwongen met haar vader (André Holland) van staat naar staat. Wanneer ook hij, haar laatste strohalm, Maren achterlaat, staat ze er helemaal alleen voor. Ze besluit op zoek te gaan naar haar moeder (Chloë Sevigny).

Het is het begin van een roadtrip door het uitgestrekte hart van Amerika, die soms doet denken aan Terrence Malicks Badlands. Niet alleen vanwege de weidse uitzichten, maar ook omdat Maren onderweg Lee (Timothée Chalamet) ontmoet, die niet alleen haar partner in crime wordt, maar ook haar geliefde.

Gruwelijk romantisch

Het is wonderlijk om te zien hoe Guadagnino een gruwelijk gegeven omtovert in iets door en door romantisch. Ondanks enkele bloederige scènes primeert in Bones and All de pure ontroering van twee loners die bij elkaar thuiskomen, en elkaar redden van hun zelfhaat. Of hun kannibalisme nu symbool staat voor een erfelijke persoonlijkheidsstoornis, voor intergenerationeel trauma, of simpelweg voor hun anders-zijn, het gaat erom dat deze twee samen sterk staan tegen een lot dat ze zelf niet hebben gekozen.

Bones and All is een kannibalenfilm die verbazend lieflijk zijn tanden in uw hart zet. De schelle horror van Guadagnino’s Suspiria is ver weg, en hoe langer hoe meer komt de smachtende romantiek van Call Me By Your Name bovendrijven. Guadagnino, die in Venetië de Zilveren Leeuw voor beste regie kreeg, creëert een vuil maar sensueel universum, bevolkt door personages van vlees en bloed, die stuk voor stuk vertolkt worden door intense, presente acteurs. Chalamet is op zijn best, Taylor Russell (met haar immer onderzoekende blik) is een revelatie, Mark Rylance en een onherkenbare Michael Stuhlbarg waren nog nooit zo eng.

‘Bones and All’ speelt vanaf 23/11 in de bioscoop.