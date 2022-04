Kandidaten tegen zichzelf beschermen? Nee hoor. ‘Blind Gekocht’ offert ze op het altaar van de kijkcijfers

“Bekakt wijf.” “We hebben een nieuwe nummer 1 qua meest arrogante persoon.” “Pretentieus foorwijf.” “Een vreselijke, ondankbare en wereldvreemde vrouw.” “Het is hoog tijd om opgenomen te worden in de psychiatrie.” “Ik heb geen kinderen, maar mocht ik ze hebben, ze zouden nooit naar haar binnenspeeltuin mogen gaan. Wat een verdomd verwend nest.”

Je kan alleen maar hopen dat Caroline en Filip, het koppel dat vorige week te zien was in Blind gekocht, ver weg van alle sociale media bleven na de uitzending. Hun zoektocht naar een nieuw huis – budget: één miljoen euro – en de reacties van vooral Caroline op die nieuwe woonst, waren voor veel kijkers het signaal om ongegeneerd Het Groot Scheldwoordenboek van de plank te halen. Zoek op sociale media de hashtag #blindgekocht en spoel daarna uw ogen uit. Commentaar geven op een ander, het blijft de favoriete volkssport van veel mensen.

Oké, je kan je afvragen waarom je in godsnaam meedoet aan Blind gekocht als je over zo’n budget beschikt. De woningmarkt mag dan verhit zijn en voor hopeloze taferelen zorgen, met één miljoen euro zit je nog altijd in dat segment van de markt waar je niet bijna blind een bod moet uitbrengen. En ja, de reacties van Caroline waren – op zijn zachtst gezegd – ongelukkig te noemen. Lintbebouwing is nog wat anders dan een vrijstaande villa. En de doorsnee Vlaming gaat wellicht ook niet jammeren als zijn nieuwe huis geen twee dressings en drie badkamers telt.

Maar toch blijft vooral de vraag: waarom in godsnaam selecteerde Play4 dit koppel voor Blind gekocht? Vonden ze het een uitdaging om eens met een miljoen euro aan de slag te kunnen gaan en zich volledig uit te leven? Dachten ze oprecht dat dit mooie televisie zou opleveren? Of dachten ze, heel misschien, dat dit voor vuurwerk en heisa zou zorgen, ideaal om het nieuwe seizoen mee af te trappen?

Kandidaten die deelnemen aan zo’n programma worden eerst gescreend. Men praat ermee, kijkt wat ze willen en niet willen. Zou men bij Play4 dan echt niet geweten hebben dat het verlanglijstje van het welstellende koppel onhaalbaar was? Dat Caroline te uitgesproken was en niet zou kunnen leven met iets minder dan haar droomhuis? Tuurlijk wisten ze dat. En als ze het niet wisten, hadden ze er altijd achteraf de stekker kunnen uittrekken. Alleen primeerde de drang om te scoren, om talk of the town te worden, boven elk ander belang. Kandidaten tegen zichzelf beschermen? Nee hoor. We offeren ze op het altaar van de kijkcijfers.

Ooit ging Komen Eten op dezelfde zender ten onder, omdat het eerst leuke format verworden was tot een freakshow waar de meest excentrieke kandidaten eerst geselecteerd werden. Blind gekocht zou zomaar eens dezelfde weg kunnen opgaan, als er nog meer Carolines en Filips aan bod komen. Hoe entertainend het ook mag zijn, in se is het niet meer dan simpele clickbaittelevisie.

Blind gekocht, donderdag om 20.40 uur op Play4.