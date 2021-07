Kamping Kitsch Club en Rock Ternat gaan gewoon door

De tiende editie van Kamping Kitsch is trouwens volledig uitverkocht. Op 21 augustus verzamelen zowat 18.000 festivalgangers op de weide achter sportcentrum Lange Munte zonder mondmasker of sociale afstand. Enkel wie volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest kan voorleggen, mag binnen op het festival. Festivalgangers zijn zelf verantwoordelijk voor hun Covid Safe Ticket, ter plaatse is geen testdorp voorzien.

Ook Rock Ternat gaat gewoon door zoals gepland. Dat heeft organisator Lotte Van Gestel dinsdag bekendgemaakt. “Wij zijn kleinschaliger dan Pukkelpop en dus flexibeler om snelle aanpassingen te doen.” De organisatie zal, net zoals bij Kamping Kitsch, gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Rock Ternat vindt vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus plaats. De organisatie mikt op zowat 3.000 tot 3.500 bezoekers per dag. Voor vrijdag is al ongeveer 70 procent van de tickets verkocht, voor zaterdag is dat 80 procent.