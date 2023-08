Kamagurka en zoon Bolis Pupul: ‘Mijn moeder zei altijd: ‘Als je hetzelfde wilt doen als je vader, zul je beter moeten zijn’’

Boris Zeebroek (37), alias Bolis Pupul, zal wat later op de afspraak zijn, maar het is hem vergeven. Hij is nog maar net terug van alweer een ver land, waar hij samen met Charlotte Adigéry zieltjes is gaan winnen voor hun wereldwijd bejubelde muziek. Vader Luc Zeebroek (67), alias Kamagurka, ontvangt me ondertussen in zijn villa. Vanaf de straat lachen zijn schilderijen je toe (en onwillekeurig lach je terug), in het hart van de woning bevindt zich een tekenstudio en de tuin is er om wijdbeens in te urineren. Anarchist ben je tot in de kist.

De komende twee uur zullen de heren me de magie van creativiteit bijbrengen: hoe iets aan het niets te ontfutselen. We brachten de les maar meteen in de praktijk: we arriveerden met een niemendalletje van een vragenlijst en vertrokken met een hoogst vermakelijk gesprek op zak, dat nochtans onschuldig begon:

Boris, viel er wat te lachen met een humorist als vader?

Boris Zeebroek: “Over eten deed hij alvast niet onnozel. Hij heeft een tijdlang bijna elke dag herhaald dat we zestig keer moesten kauwen. Dan nam hij een hap, hij kruiste de armen en kauwde ostentatief zestig keer. De hele maaltijd lang.”

Luc Zeebroek: “Ook om hen een beetje te jennen.”

Boris: “Zelf waren we wel redelijk serieuze kinderen. We deden alles met overgave, of het nu zwemmen, judo of tekenen was. Het beeld dat bij een humorist thuis alleen maar wordt gelachen, klopt alleszins niet.”

Nochtans begon de aangifte van je geboorte bij de burgerlijke stand met een grap van je vader. Hij koos de namen Kor en Tom als tweede en derde naam voor jou.

Boris (lacht): “Verklaar u nader, vader.”

Luc: “Ik vond het geestig om een aparte naam voor te stellen: dan moesten ze die in een naslagwerk opzoeken om te bepalen of hij toegestaan was of niet. Voor mijn dochter Sarah had ik de naam ‘Bafpunt’ gekozen. Ik zie die man van de burgerlijke stand nog bladeren in zijn boek. ‘Zoek anders eens onder Sint-Bafpunt’, probeerde ik (lacht). Kinderen krijgen is een heel serieuze aangelegenheid. Je moet ze officieel aangeven, die naam moet kloppen, dat kind moet er zijn hele leven mee verder, maar je moet dat ook kunnen relativeren.”

Omgekeerd haalden je zus en jij ook graag grapjes met jullie vader uit, Boris. Sarah belde hem op terwijl hij live in een tv-programma zat of op het podium stond.

Boris: “Het is gezond met je ouders de draak te steken.”

Luc: “Eén keer heeft Sarah me vanuit de zaal waar ik optrad gebeld, omdat ik al drie uur te lang aan het spelen was.”

Boris: “‘Papa, het is tijd om naar huis te gaan!’ (lacht)”

Luc: “Of ze riep vanuit de zaal: ‘Papa, kunnen we naar huis?’ Een kind heeft ook het recht om zijn ouders op te voeden. Het is niet omdat je ouder bent, dat je kinderen je niet kunnen opvoeden in het ouderschap.”

Boris: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Wij moesten jou wakker maken als we naar school wilden.”

Luc (lacht): “Ik wilde dat ze zelf de verantwoordelijkheid namen om op tijd naar school te vertrekken. Ik wilde hun dat niet de hele tijd hoeven zeggen, ook omdat ik soms tot heel laat zat te tekenen.”

Een soort vaderschap in afwezigheid dus?

Luc: “Ik was niet afwezig, wel slaperig (lacht). En ze waren altijd op tijd op school.”

Boris: “Dat niet, maar je vond het niet erg als we te laat waren. Je ondertekende de nota’s in onze agenda met een K en een cirkeltje errond, alsof het een grap van jou was.”

Mochten jullie zo lang opblijven als jullie wilden? Schilderen op de muren? Sigaren roken?

Boris: “Er was ruimte om te spelen, maar we wisten goed waar de grens lag. Ik had bijvoorbeeld een keer met een vriend een grote kom punch leeggedronken. Later die nacht had hij in de wastafel gekotst, en ik in de dakgoot (lacht). Papa kwam ons ’s ochtends wakker maken: ‘Als je kunt feesten, moet je ook kunnen opstaan.’ En we moesten alles opkuisen. Er waren dus wel grenzen, maar ik vind dat goed. Elk kind heeft die nodig.”

Voor het slapengaan kregen Sarah en jij Captain Beefheart en The Residents te horen. Niet meteen muziek die de meeste ouders opzetten. Wat vonden jullie daarvan?

Boris: “We hadden geen andere keuze (lacht). Hadden we K3 te horen gekregen, dan hadden we dat misschien leuk gevonden. Alhoewel, van papa mochten we niet naar Samson en Gert kijken.”

Luc: “Dan sprong ik voor de televisie.”

Boris: “Wel naar Villa Achterwerk van de VPRO. Of naar tapes van Lava, telkens opnieuw, zoals anderen naar Bambi of Bumba keken. Ik herinner me een sketch waarin jij een duiker speelde, met een duikbril op en duikflessen op je rug. Fantastisch vond ik dat. Sarah en ik speelden die sketch in de woonkamer na.”

Luc: “Dan zaten ze voor de tv met een duikbril op het hoofd hun adem in te houden (lacht).”

Wanneer had je door dat je vader iets anders deed dan de gemiddelde vader?

Boris: “Dat werd duidelijk op de lagere school. Toen ik in het eerste leerjaar zat, kwamen jongens uit het vijfde of zesde leerjaar om zijn handtekening vragen. Eerst dacht ik: euh, waarom? Maar op den duur begreep ik het wel.”

Heb je ooit in zijn voetsporen willen treden?

Boris: “Als kind wilde ik graag tekenaar worden, ja.”

Luc: “Tekenen was thuis heel gewoon. Net zoals je je tanden poetste of je schoenen aantrok, maakte je een tekening.”

Boris: “Ik kreeg er ook complimentjes voor. Dan denk je al snel: ik maak er nog een paar (lacht).

Beeld Johan Jacobs

“Op vakantie in Griekenland zaten we hele middagen in de schaduw te tekenen. Tegen de avond gingen we naar Jaco Groot, de Nederlandse uitgever van mijn vader, en zijn vrouw Elisabeth, die vlakbij een huisje hadden. Dan legden we al onze tekeningen op het terras en bespraken we ze. Het maakte iets in ons wakker, namelijk dat je op een speelse manier geconcentreerd bezig kon zijn. En de tijd die je dan met je vader spendeert, is belangrijk in de evolutie van je persoonlijkheid.”

Luc: “Ik geloof niet in het soort opvoeding waarbij je je kinderen verbiedt te roken en ondertussen zelf rookt. Of waarbij je hun zegt dat ze niet mogen drinken, terwijl je zelf stiepelzat bent.

“Ik kan mezelf ook niet loochenen: ik teken graag en ik ben graag bezig, en zij hebben dat van me overgenomen.”

DEELDER EN SEELE

Vond je het belangrijk om hun creativiteit te stimuleren?

Luc: “Dat is misschien wel het belangrijkste dat je als ouder kunt doen. Creativiteit zal in de toekomst ook alleen maar belangrijker worden: artificiële intelligentie sméékt erom door creativiteit onderuitgehaald te worden.

“Ook de digitale wereld is zo’n bullshit geworden. Ik ben geen tekenaar geworden om likes te krijgen. Integendeel, ik wilde dat iedereen kwaad werd op mij, omdat het me sterker maakte als ik werd tegengewerkt of genegeerd. Picasso, Picabia of Duchamp functioneerden niet dankzij likes, maar door dislikes.”

Geloof jij ook dat een beetje tegenkanting gezond is, Boris?

Boris: “Het is in ieder geval ongezond als je je te veel door succes of appreciatie laat leiden. Charlotte en ik zijn zonder groots opgezet plan samen muziek beginnen te maken. Ik was bezig met Hong Kong Dong, Bolis Pupul en The Germans, en Charlotte en ik hadden ook WWWater. Na twee ep’s kregen we de vraag of we wilden optreden en nu is dat onze hoofdbezigheid. Wij zijn nooit bezig geweest met succes, we hebben gewoon een heel mooie synergie, zoals papa met Herr Seele. Charlotte inspireert mij, zoals Herr Seele mijn vader inspireert.”

Luc: “En pruiken staan hen allebei heel goed (lacht). Trouwens: Herr Seele heeft jullie ook opgevoed, niet?”

Boris: “Zeker.”

Luc: “Je vrienden hebben een grote invloed op je kinderen. Bij Boris en Sarah waren dat mensen als Jules Deelder en Herr Seele. Seele heeft Boris zijn eerste piano bezorgd.”

Boris: “Het fijne aan Herr Seele vond ik dat hij ons niet behandelde als kinderen, maar als volwaardige mensen.”

Luc: “Dat deed hij bij mij ook (lacht).”

Boris: “We reden een keer terug van Studio Kafka (humoristisch radioprogramma van Kamagurka en Herr Seele op Studio Brussel, red.), toen hij zonder benzine viel. Hij wilde tanken, maar had geen geld op zak. Ik was 12 jaar en had een bankkaart van de ASLK. Ik heb toen zijn benzine betaald (lacht).”

Luc: “Dat heb je me nooit verteld. Wacht, ik ga hem bellen om uitleg te vragen.”

Boris: “Er lag ook eens een gedroogde vis op het dashboard, die al ruime tijd in de zon had gelegen. Die stonk verschrikkelijk. Maar we hadden wel goede gesprekken.

“Van Jules Deelder was ik ook onder de indruk. Hij heeft een tijdlang bij ons gelogeerd, hij sliep in de zetel. Ik zag hem daar ’s ochtends liggen, met zijn haar nog steeds onberispelijk naar achteren gekamd en glimmend in het ochtendgloren. En als wij zaten te ontbijten, rookte hij aan tafel een dikke joint om zich te ontspannen na zijn eerste shot van de dag (lacht).”

Luc: “Daar zat ook een opvoedingsstrategie achter: ik wilde mijn kinderen van de drugs houden.”

Boris, je opa heeft je vader weerbaar willen maken door hem te leren boksen. Heeft je papa dat bij Sarah en jou ook geprobeerd?

Boris: “Hij heeft ons ingeschreven voor judolessen, ja. En als mensen racistische dingen riepen, mochten we erop meppen. Wat ik ook deed (lacht). Op school riepen ze weleens ‘Chinees!’ of ‘Loempia!’ naar me. Als ik dat aan de leerkracht vertelde, zei die: ‘Maar je bent toch een Chinees?’ Oké, maar je mag daar toch niemand mee pesten?”

Luc: “Ik heb hun weerbaarheid willen bijbrengen, omdat ik wist wat dat voor mij had betekend – ik had als kind klompvoeten. Nu, iedereen in mijn klas werd wel om iets uitgelachen: de ene omdat hij ros haar had, de andere omdat hij dik was. Ik lachte het grootste deel van de klas uit omdat ze dom waren en zij lachten omdat mijn voeten krom stonden.

“Mijn vader heeft me leren boksen om daar een einde aan te maken. Als hij ’s avonds van zijn werk kwam, moest ik eindeloos tegen zijn hand slaan. Hij leerde me vanuit de schouder te slaan, omdat ze dan je vuist niet zien komen. Ik heb dat héél vaak in de praktijk gebracht. Ik vind het belangrijk dat een kind weerbaar is, zodat het niet altijd naar de leraar of naar mama en papa moet, maar leert zeggen: dit is mijn grens.”

Boris: ‘Papa ­onderteken­de de nota’s in onze agenda met een K en een cirkeltje errond, alsof het een grap van hem was.’ Beeld Johan Jacobs

CHINEES LEREN

Hoe was het om op te groeien met een bekende vader, Boris?

Boris: “Het had zijn voor- en nadelen. Iedereen op school of bij de judo kende ons of wist op z’n minst wie we waren. Het hielp ook wel om een tafeltje in een restaurant te krijgen. Als ze de naam Kamagurka hoorden, was er plots wel plaats. Maar als we deelnamen aan muziekwedstrijden, deed de tegenstand graag minachtend over ‘de kindjes van Kama’. Of de jury zei: ‘Zeer veelbelovend, maar met zo’n vader zullen ze er sowieso wel komen.’ Ik vond dat erg omdat er amper over onze muziek werd gepraat.”

Luc: “Ik had het nadeel dat mijn ouders níét bekend waren (lacht). Vroeger moest je op de eerste schooldag het beroep van je vader op een formulier invullen. Mijn vader verkocht verf, dus ik moest achteraan in de klas zitten. De zoontjes van dokters en apothekers zaten vooraan. Daar zaten jongens bij die geen bal deden, maar toch altijd geslaagd waren. Ik was ook geslaagd, maar ik moest er wel hard voor werken.”

Stephen Dewaele, die Boris onder zijn vleugels heeft genomen bij DEEWEE en die met Zaki zelf een bekende vader heeft, gelooft dat kinderen van een bekende ouder zich dubbel zo hard moeten bewijzen.

Boris: “Dat denk ik ook. Mijn moeder (Wei Wun Yu, die in 2008 is overleden, red.) zei altijd: ‘Als je hetzelfde wilt doen als je vader, zul je beter moeten zijn. Anders zul je altijd ‘het kindje van’ blijven.’ Ik heb me daarom van jongs af ingeprent dat ik naar het buitenland moest, waar ze niet weten wie mijn vader is.”

Luc: “Daarom heb ik nooit wereldberoemd willen worden: omwille van de kinderen (lacht).”

Jij was obsessief met je werk bezig. Kon je niet anders als je het goed wilde doen?

Luc: “Ik weet niet of ik het goed heb gedaan (lacht). Maar ik kon alleszins niet anders. Een talent is ook maar het begin. Je bent maar zo goed als je laatste tekening, optreden of liedje. Zo blijf je bezig. Je wilt altijd iets maken dat beter is dan wat je al hebt gemaakt, dus leg je de lat automatisch hoger.”

Hebben jullie je vader vaak moeten missen, Boris? Mochten jullie hem storen tijdens het werk?

Luc: “Ze deden niet anders (lacht).”

Boris: “We voelden wel aan dat we je niet moesten storen als je geconcentreerd bezig was. Maar mama compenseerde veel. Zij was een ander type, en ze was altijd thuis en beschikbaar. Ze bracht ons aan het verstand dat papa een uitzonderlijk verhaal schreef en dat wij niet moesten denken dat het bij ons ook zo vlot zou gaan. Daar heb ik veel aan gehad.”

Luc: “Tegen mij heeft ze ooit gezegd: ‘Die kleine zal nog veel bekender worden dan jij.’”

Boris: “Echt? Op basis waarvan?”

Luc: “Op basis van hoe je had gegeten of gekakt (lacht). Ik weet het niet meer precies, maar ik heb haar woorden wel onthouden.”

Vind je het vervelend dat er meer over je vader wordt gesproken dan over je moeder, terwijl zij voor jou en Sarah even belangrijk is geweest?

Boris: “Vervelend niet, want ik begrijp dat het zo werkt. Maar toen Sarah en ik een interview aan De Morgen hadden gegeven waarin het de hele tijd over papa ging, heeft ze ons wel op het matje geroepen. We mochten ook weleens over háár praten, vond ze. Ze had natuurlijk gelijk.”

Je artiestennaam Bolis Pupul verwijst naar je vader én je moeder.

Boris: “Ik twijfelde tussen Bolis en Pupul. Mijn grootmoeder noemde me altijd Bolis, omdat ze de r niet kon uitspreken. En Pupul was het koosnaampje van mijn vader voor mij en waarmee ik mijn tekeningen signeerde. Ik wilde die naam nieuw leven inblazen. Dat ze nu in één adem worden genoemd, vind ik wel mooi.”

Ben je veel bezig met je afkomst?

Boris: “Meer en meer. Ik ben pas rond mijn 30ste verjaardag naar China gegaan. Ik wilde de plaats bezoeken waar mijn moeder geboren is en met mijn eigen ogen zien waar ze vandaan kwam. Na haar dood hebben Sarah en ik lessen Chinees gevolgd. Toen we klein waren, had ze geprobeerd ons Chinees te leren, maar we vonden dat helemaal niet tof, ook omdat we om onze afkomst gepest werden. In februari 2024 breng ik mijn eerste soloplaat uit, ook die is een ode aan mijn moeder. Ze zou wel blij geweest zijn (glimlacht).”

Luc: ‘Ik ga gevoelens niet uit de weg, maar het zijn máár gevoelens. Mensen zijn er te veel mee bezig bij hun therapeut.’ Beeld Johan Jacobs

FLUITEN OP DE TREIN

De plaat Topical Dancer, die je samen met Charlotte Adigéry hebt gemaakt, wordt tot ver in het buitenland geprezen om de combinatie van intelligentie en humor. Waarom is humor zo zeldzaam in de muziek en de kunsten?

Boris: “Frank Zappa heeft zich dat indertijd ook afgevraagd. Je voelt wel dat humor een negatief effect op muziek kan hebben. Dat heeft te maken met de dosis: het moet net genoeg zijn, zodat het niet de bovenhand krijgt, maar toch iets extra’s toevoegt. Stop je er te veel humor in, dan nemen mensen je muziek niet meer serieus.

“In veel interviews die Charlotte en ik geven, gaat het over onze humor, alsof die uniek is, maar die maakt gewoon deel uit van wie we zijn en zorgt ook voor balans. Een aantal nummers op de plaat gaan over politieke correctheid – iedereen loopt te zeggen hoe het moet of niet moet. Dan vind ik het belangrijk dat ik zelf niet met het vingertje sta te zwaaien.”

Gaat goede humor altijd gepaard met ernst of donkerte, Kama?

Luc: “Alle artiesten hebben een zekere ernst in zich. Je kunt geen goede grappen over de dingen des levens maken als je geen tristesse kent of niet een zeker begrip van het leven hebt. Ik heb vroeger veel ellende meegemaakt met die klompvoeten: ik ben vaak geopereerd en lag maanden in het ziekenhuis. Dat heeft me achteraf bekeken een enorme voorsprong gegeven: mij moesten ze niet meer uitleggen hoe ellendig het leven kon zijn.

“Toen de moeder van Boris en Sarah stierf, was dat ook voor mij een schok, ook al waren we geen koppel meer. Dat zijn klappen die je niet kunt bevatten. Maar intussen moest ik grapjes en tekeningen maken, en dan helpen je ervaringen om je humor te verdiepen.”

Boris: “Humor is een manier om met het leven om te gaan, en helpt je tegenslagen te verwerken. Als je ergens mee kunt lachen, wordt het vanzelf lichter en kun je het makkelijker loslaten.”

Luc: “Ik vind het heel moeilijk met mensen om te gaan die geen gevoel voor humor hebben. Voor mij is zo iemand zwaar gehandicapt. Ik beklim liever de Tourmalet met een rolstoelpatiënt mét humor dan met een getrainde sporter zonder enig gevoel voor humor. Zonder humor ben je overgeleverd aan de natuur.”

Boris: “Over de natuur gesproken: wij zijn één van de weinige diersoorten die kunnen lachen. Dat is misschien wel het bewijs dat er een zekere intelligentie aan humor verbonden is.”

Waar komt jouw gevoel voor humor vandaan, Kama?

Luc: “Gekocht bij bol.com (lacht). Nee, ik weet het niet.”

Is humor voor jou hetzelfde als dwarsigheid? Je vond het als kind leuk om tijdens een voetbalwedstrijd in eigen doel te trappen. En later kwam je luid fluitend met de trein naar de Humo-redactie: je medereizigers werden er gek van.

Luc: “Luid fluiten vind ik nog altijd leuk, hoor (lacht). Te brave humor vind ik maar niks. Of humor binnen de afgebakende grenzen van een podium of een tekst. Het is toffer om één en ander uit te testen in het echte leven, zonder dat degenen die het ondergaan weten dat het humor is. Er zijn twee dingen die ik me in het leven heb beklaagd: ten eerste dat ik gerookt heb, omdat ik veel tijd heb verprutst met sigaretten kopen en oproken. Ten tweede was ik op bepaalde momenten veel te serieus, terwijl ik me beter had geamuseerd.”

Boris, veel nummers die jij met Charlotte schrijft, vertrekken vanuit de gesprekken die jullie voeren. Je hebt weleens gezegd dat muziek maken voor jullie therapeutisch is. Is alle creativiteit therapeutisch?

Luc: “Ik zou het toch niet kunnen missen. Als ik niet meer zou kunnen lachen, zou ik in het gekkenhuis zitten.”

Boris: “Ja, als iemand je handen zou afhakken...”

Luc: “Ach, zolang ze maar niet aan mijn lul komen (lacht).”

Zijn er nog parallellen tussen je vader zijn werk en jullie muziek? Gaat jullie nummer ‘Thank You’ niet over altijd je eigen ding doen en tegen de stroom ingaan?

Boris: “Die ‘thank you’ is eigenlijk een ‘fuck you’, ja (lacht). Wat ik zo aan hem bewonder, is dat hij nog altijd een echte anarchist is. Die houding zie ik als een advies en een inspiratiebron: uit frictie ontstaat vaak iets moois.”

Nog een parallel: Charlotte en jij hebben het op de plaat over je voorliefde om de intuïtie het te laten overnemen van het denken. Kama verliest zich ook graag in de concentratie.

Luc: “Zeker. Ik heb eens 24 uur aan een stuk getekend in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Om de 20 minuten moest ik een tekening klaar hebben. Die werd dan op doek afgedrukt en op een kader gespannen. Na een tijdje had ik geen innerlijke kritische stem meer, en dan maakte ik de beste werken. Veel artiesten proberen hun innerlijke criticaster monddood te maken met alcohol of drugs, maar je kunt het ook op een natuurlijke manier. Daarom ook werk ik nog altijd zoveel: zo kan ik die innerlijke criticus doen verstommen. Dat lukt niet als ik maar één tekening per dag maak.”

Zijn er ook dingen waarin jij radicaal anders bent dan je vader, Boris?

Boris: “De generatie van mijn vader praat nooit over gevoelens. (Tegen Luc) Heb jij het daar ooit met Guy Mortier over gehad?”

Luc: “Wij deden niet anders bij Humo. Wij zaten hele dagen rond de tafel met een doos Kleenex (lacht). Niet dus.

“Herr Seele en ik zijn al veertig jaar de beste vrienden, maar wij hebben nog nooit met elkaar over onze gevoelens gesproken. Het persoonlijkste dat we aan elkaar vragen, is: ‘Poept ze nog?’ (lacht)”

Boris: “Bij mij is het de rode draad in al mijn vriendschappen, ook in die met Charlotte. Onze generatie engageert zich op een heel andere manier in vriendschappen.”

Luc: “Dat is waar. Maar ik weet wel wat gevoelens zijn, hoor. Ik ga ze niet uit de weg. Alleen vind ik het máár gevoelens. Mensen zijn er te veel mee bezig. Ze gaan in therapie en zeggen dan: ‘Ik heb ruimte nodig, ik heb tijd nodig, ik heb dit en dat nodig.’”

Boris: “Ik ga al meer dan tien jaar naar een therapeut en zo is het echt niet.”

Luc: “Nee?”

Boris: “Maar nee. Je kunt er een karikatuur van maken, maar ik vind het heel belangrijk dat mensen leren hun gevoelens te verwoorden.”

Luc: “Da’s waar.”

Boris: “In therapie heb ik ook geleerd om stil te staan bij hoe ik mij werkelijk voel. Het leven consumeert je, je gaat voortdurend van hot naar her. Ik mediteer ook al enkele jaren elke dag een halfuur. Dat is een halfuur waarin ik me tegenover niemand moet verantwoorden.”

Kunnen jullie met elkaar over jullie gevoelens praten?

Luc (gespeeld nerveus): “Het is hier opeens warm, hè? (lacht) Nee, over gevoelens hoef je niet altijd te spreken, je voelt wel aan hoe het met iemand gaat.”

Boris: “Jij maakt wel makkelijker een grap in plaats van te zeggen: ‘Kom af, dan praten we eens.’”

Luc: “Ja, maar ik ben ook altijd aan het werken. We zitten hier nu samen voor een interview, maar hoelang is het niet geleden dat we zo lang samen aan een tafel hebben gezeten?

“Een opvoeding is ook eindig. Op mijn 18de zei ik tegen mijn moeder: ‘Uw opvoeding is geslaagd. Ik ben weg.’ (lacht) Ze vond dat erg, maar ik vond het kloppen.”

ROND HET STERFBED

Wij zijn ook bijna klaar. Nog één slotvraag voor elk van jullie: wat drijft je vader volgens jou, Boris?

Boris: “De rode draad in alles wat hij doet en zegt, is dat tegendraadse schuren, het wroeten en schoppen. Sinds hij begon bij Humo en Hara-Kiri, heeft hij zich altijd afgezet tegen systemen. Het doet me denken aan de documentaire Jim & Andy, over hoe Jim Carrey de rol van Andy Kaufman speelde in de film Man on the Moon. Daarin zie je hoe Carrey tot ieders frustratie de hele tijd zijn personage blijft spelen, tot in het absurde. Iedereen werd gek van hem (lacht). Ik vond dat zeer herkenbaar. Ik heb mijn pa ook altijd zijn best zien doen om anderen zich ongemakkelijk te doen voelen.”

Luc: “Tja, ik heb een probleem met autoriteit. In de kunstwereld heb je van die kenners die beweren te weten hoe alles in elkaar zit. Op school ook. Ik geloof dat allemaal niet.”

Boris: “Ik vraag me wel af waar die tegendraadsheid vandaan komt.”

Luc: “Jij hebt dat ook, Boris.”

Boris: “Ja, maar ik voel toch minder die behoefte om tegen schenen te schoppen.”

Wat drijft Boris volgens jou, Kama?

Boris: “Water (lacht).”

Luc: “Het plezier van het creëren. Toen hij 14 of 15 jaar oud was, mocht hij van een vriend van ons een nummer opnemen in een echte muziekstudio. Hij heeft er toen meteen een stuk of tien opgenomen.”

Boris: “Nee, vier. Maar eentje had ik pas de avond ervoor geschreven. Ik vond dat wonderlijk: de ene dag had ik niets en de volgende dag iets, vastgelegd voor altijd. Dat is de magie van het artiest zijn: iets scheppen uit het niets.”

Luc: “Dat is een goede drijfveer: iets creëren dat nog niet bestond en zo iets toevoegen aan het leven van mensen.”

Boris: “Toen David Bowie pas was gestorven, heb ik een tentoonstelling over zijn leven en werk bezocht. Het ontroerde me dat hij zoveel sterke, mooie en slimme dingen had gemaakt. Ik hou wel van het idee dat je iets nalaat als kunstenaar of muzikant.”

Zijn kinderen ook een soort nalatenschap?

Luc: “Natuurlijk. Je bent voor een groot stuk het resultaat van je ouders.”

Boris: “Dat bomma en bompa doorleven in jou, is ook troostend. Net zoals mama en jij doorleven in Sarah en mij. Dat is het mooie aan het leven: we houden nooit echt op te bestaan. Tenzij we ons niet meer voortplanten (lacht).”

Luc: “Toen mijn moeder op sterven lag, had ze haar kinderen rond haar sterfbed verzameld. Ze zei: ‘Zal ik eens iets zeggen? Je moet nooit aan kinderen beginnen.’ (lacht) Fantastisch toch? Nu ik erover nadenk: dat zou een geweldige cartoon zijn.”

