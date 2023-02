‘Kaarsen naast het bad zetten, of rozenblaadjes op bed strooien, dat doen wij niet’

De oudste is 46, columniste en schrijfster van verschillende boeken. De jongste is 42, acteur en scenarioschrijver, en zag u eerder aan het werk in Nonkels, Neveneffecten en De ideale wereld. Sylvia Van Driessche en Jelle De Beule, levenspartners.

SYLVIA

“Jelle en ik ontmoetten elkaar op het feestje voor zijn zestiende verjaardag. Ik was bevriend met zijn tweelingzus, en was door haar uitgenodigd. Je moet weten: Jelle en ik schelen vijf jaar. Veel meer dan enkele zedige kussen op de wang om hem te feliciteren zaten er toen niet in. Jelle had toen ook nog lang haar en droeg baggy broeken. Maar ik vond hem wel meteen interessant: die kussen gaf hij bijvoorbeeld toch nogal dicht bij mijn mond. ‘Voor een zestienjarige heeft die gast wel lef’, dacht ik. (lacht)

“We zijn uiteindelijk vrienden geworden, en zaten algauw elke vrijdagavond urenlang te praten in het jeugdhuis in Zele. Niemand raakte daar nog tussen. Voor iedereen was het duidelijk dat er tussen ons iets speelde, maar het heeft toch nog even geduurd voor we die relatie echt au sérieux namen. In het begin dacht ik nog dat Jelle me binnen afzienbare tijd wel zou verlaten voor een jonger giecheltrutje, maar dat is dus niet gebeurd. Een moment waarop we hebben uitgesproken dat wat we samen hadden voor altijd was, is er mijns inziens nooit gekomen. Misschien maar goed ook: ik denk dat een gebrek aan druk in de liefde alleen maar in je voordeel werkt.

“Ondertussen zijn we bijna drieëntwintig jaar verder, en is er natuurlijk wel wat veranderd aan onze relatie. We hebben nu bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen te runnen, en sinds kort woont mijn nichtje van zestien ook bij ons in. Een goede balans zoeken tussen tijd voor je gezin enerzijds, en tijd voor elkaar anderzijds, hebben we altijd heel belangrijk gevonden. We hebben op dat vlak veel geluk met onze ouders. Die komen soms zelfs een week in ons huis in Gent logeren zodat wij er even tussenuit kunnen. Maar het is geen evidente evenwichtsoefening, want met jonge kinderen cijfer je jezelf altijd wel een beetje weg.

“Ik herinner me nog een moment, in het jaar nadat onze oudste zoon werd geboren, dat ik plots besefte dat Jelle en ik een jaar lang alleen maar praktische zaken met elkaar hadden besproken. Toen hebben we de afspraak gemaakt om wekelijks op vrijdag op restaurant te gaan. Dat klinkt misschien wat kunstmatig, maar het werkte voor ons wel echt. Als ouder van jonge kinderen ben je vaak gewoon te moe om nog spontaan in actie te schieten. Jelle en ik zijn sowieso niet zo’n uitgesproken romantische zielen, of toch niet in de traditionele zin. Kaarsen naast het bad zetten, of rozenblaadjes op bed strooien, dat doen wij niet. Maar wat ik wel heel tof vind, is als Jelle zegt: ‘Hé, er is een feestje op het werk, kom mee!’ Gewoon samen tijd spenderen, dat vind ik ook romantisch.

“Jelle en ik werken nu in dezelfde sector, en dat heeft zijn voordelen. Als ik een boek heb afgewerkt, is hij altijd mijn eerste lezer. Jelle heeft een geweldig inzicht in verhaalstructuren, dus op dat vlak leer ik veel van hem. Zelf krijg ik dan weer zelden iets van hem te lezen. Jelle kan niet goed tegen commentaar, en zal pas iets tonen als het écht helemaal in orde is. Wat hij wel doet, is zijn ideeën en verhalen met mij overlopen.

“We kunnen dan ook ongezouten kritiek op elkaars werk geven. In Nonkels werd in de eerste versie vaak alleen de kaart van de nogal harde humor getrokken. Terwijl ik vind dat humor beter tot zijn recht komt als er ook oprechte emotie toegelaten wordt. Dat houdt het allemaal in evenwicht, en dat heb ik Jelle ook meteen gezegd. Mensen die Jelle alleen van de televisie kennen, zullen misschien denken dat hij zelf ook wat harder is, omdat hij zijn emoties toch vaak verstopt achter die humor. Ik zie dus een groot verschil tussen het imago van Jelle, en de man met wie ik een relatie heb: Jelle huilt veel sneller dan ik, durft niet naar horrorfilms te kijken. Eigenlijk is hij gewoon een enorme softie. (lacht)

20230221 Antwerpen Belgie, Sylvia Van Driessche en Jelle De Beule Beeld Bob Van Mol

JELLE

“Het leeftijdsverschil tussen mij en Sylvia is nu verwaarloosbaar, maar destijds heeft het me toch even beziggehouden. Voor mij als jonge kerel van zestien was Sylvia, die toen twintig was, in mijn ogen een onbereikbare en volwassen vrouw. Ik veronderstelde dat ze way out of my league was, en heb dus ook lang geen initiatief genomen. Tot Sylvia me eens kordaat tot de orde riep, en vroeg hoe het tussen ons nu eigenlijk zat. De onderliggende boodschap was: van mijn kant is er interesse, hoe zit dat bij jou? Toen heeft het niet lang meer geduurd voor we zaten te muilen achter het frietkot. (grijnst)

“Het cliché dat tegengestelden elkaar aantrekken, gaat voor ons niet op. Sylvia en ik delen juist veel interesses, en dat werkt voor ons heel goed. Ik ben destijds begonnen als tekenaar, Sylvia als journaliste. We hadden dus altijd al een grote gemeenschappelijke interesse in het creatieve, maar ook in geschiedenis verdiepen we ons graag. Je wordt na een tijd ook wel een soort mengkleur van elkaars passies, merk ik. Sylvia heeft altijd graag en veel gereisd, en die microbe heb ik door haar nu ook te pakken. Tot voor we elkaar ontmoetten, had ik zelfs nog nooit de binnenkant van een vliegtuig gezien. Wij doen ook gewoon heel graag dingen samen, dat vind ik een van onze grootste sterktes.

“Daarnaast is ruimte om je eigen ding te kunnen doen natuurlijk ook niet onbelangrijk in een relatie. Als ik een dag met een metaaldetector op zoek ga naar Romeinse schatten of na het werk nog even blijf plakken met collega’s, is dat voor haar geen probleem. En als zij een paar dagen alleen op reis wil naar New York of iets gaat drinken met vriendinnen, zie ik daar ook geen graten in. Sylvia is gewoon een heel zelfstandige vrouw, en heeft me au fond helemaal niet nodig voor alles wat ze doet. Zoals bij Liefdestips aan mezelf: ze schreef het boek en sleutelde aan het scenario. Beide heb ik wel eens doorgelezen, maar ook daar zou ze zich perfect zonder mij kunnen redden. Ons grootste verschil? Sylvia is veel directer dan ik. Ze zal de waarheid nooit verbloemen. In een discussie kan ze heftig en hard uit de hoek komen, en schiet ik in het defensief. Dan zeg ik soms: ik apprecieer de waarheid niet, verbloem het maar voor mij! (lacht)

“De kinderen zijn nu iets ouder − de jongste is zeven − en dat wil zeggen dat er weer wat meer ruimte vrijkomt om in onszelf en in elkaar te investeren. Het meest verlammende voor een koppel, dat zijn toch die hele jonge kinderen. Door het leeftijdsverschil van onze kinderen − er zit telkens twee à drie jaar tussen − hebben we ons dus negen jaar lang keihard op die opvoeding moeten focussen. We hebben een tijd hulp ingeroepen van een au pair, toen Sylvia en ik allebei voltijds op locatie werkten. Dat kostte dan de helft van ons maandloon, maar die keuze was het voor ons op dat moment wel waard. De praktische zaken kon je dan aan de au pair overlaten, waardoor je als ouder wel nog de leuke activiteiten met je kinderen kon doen.

“Of wij goede ouders zijn? Op bepaalde vlakken wel, op andere dan weer niet. Ik denk dat wij allebei heel zorgzaam zijn. We bekommeren ons enorm om de fysieke en mentale gezondheid van onze kinderen. Er wordt bij ons thuis ook veel geknuffeld. Maar you fuck them up either way, hè, zelfs met de beste intenties van de wereld. Wij zijn bijvoorbeeld allebei nogal slordig en verstrooid. Soms zien wij de agenda’s van onze kinderen maandenlang niet. Dan komen de kinderen zeggen dat de juf gevraagd heeft of we hun rapport nu écht eens kunnen ondertekenen. Ik heb onze oudste zoon ook eens in zijn pyjama naar school gestuurd, net op de dag dat de klasfoto’s gemaakt werden. Ja, als ordelijkheid en stiptheid parameters van goed ouderschap zijn, doen we het misschien wat minder goed. (lacht)