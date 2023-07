Jury in zedenzaak tegen Kevin Spacey in beraad

Bijna vijf weken nadat het proces tegen de acteur van start ging, hebben de juryleden zich teruggetrokken om zich te buigen over het vonnis. Eén aanklacht gaat over seksuele handelingen zonder toestemming. Hoe lang het beraad zal duren, is niet bekend. Maandag raakten ze er nog niet uit. Vandaag zetten ze hun beraad verder.

De afgelopen weken zijn er meerdere getuigen in de rechtbank in Londen aan het woord gekomen. Zo deelden de vier mannen die Spacey beschuldigen van seksueel wangedrag tussen 2001 en 2013, hun verhaal. De feiten speelden zich af toen Spacey in Londen woonde. Ze noemden de acteur onder andere ‘een seksueel roofdier’. Onder anderen Elton John en diens echtgenoot David Furnish waren door de verdediging van Spacey opgeroepen als getuigen die de acteur moeten vrijpleiten. Ook Spacey zelf nam plaats in de getuigenbank.

De 63-jarige acteur, bekend van onder andere House of Cards en The Usual Suspects, ontkende een van de vermeende incidenten volledig, noemde er eentje “onhandig” en beweerde dat twee van de incidenten met “wederzijdse instemming” hadden plaatsgevonden. De verdediging van Spacey trok de voorbije weken vooral de geloofwaardigheid van de vier mannen in twijfel. Als Kevin Spacey schuldig wordt bevonden, kan hij een jarenlange gevangenisstraf krijgen. (DM)