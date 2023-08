Julie en Mickael Karkousse: ‘Mensen schrikken dat ik de sociale ben, omdat ze Mickael kennen als de man die op het podium alles geeft’

De jongste is 43 en muzikant, onder meer bij GOOSE en als soloartiest. De oudste is 47, freelancet in de hr-­sector en runt Katie and Jules, een ­webshop voor koffie en granola. ­Mickael en Julie Karkousse, broer en zus.

Mickael

“Van mama kregen we de West-Vlaamse mentaliteit mee: hard werken en voetjes op de grond. Papa gaf ons de vechtlust om iets te maken van ons leven: hij groeide op in Algerije en moest vluchten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Samen krijg je dan twee kinderen met een sterke ondernemingszin. Toen mijn zus twee jaar geleden haar eigen zaak begon, was ik dubbel blij. Blij voor haar, dat ze niet langer voor een baas hoefde te werken, en blij voor mezelf: dan kon ik haar ook overdag bellen. (lacht)

“We zijn opgegroeid in Kortrijk, maar de mooiste momenten uit onze jeugd hebben zich in Oostende afgespeeld. Onze grootmoeder had daar een winkel in beroeps- en carnavalskledij. Ik verkleedde me en bracht in de etalage voorbijgangers aan het schrikken, mijn zus deed mee de bestellingen en zat achter de kassa. Achteraf kun je zeggen dat we daar allebei onze passie hebben gevonden. Grootmoeder was zelf muzikaal − ze zong in een koor en ze speelde piano – maar het is nooit helemaal tot haar doorgedrongen dat muziek maken mijn job was. Ik heb haar wel één keer meegenomen naar een optreden op Leffingeleuren: een mooie herinnering.

“Mijn zus ging al volop uit toen ik nog in mijn rockfase zat. Zij heeft mij naar de elektronische muziek getrokken. In die tijd kwam Homework van Daft Punk uit, maar ik vond dat toen niet goed; dan luisterde ik liever naar Music van Madonna. Het enige wat ik chic vond aan al die discotheken, waren de flyers die ik verzamelde. Het grappige is: zij zag het piepjonge Cassius spelen in Wallonië en ik niet, maar intussen is wijlen Philippe Zdar van Cassius een soort god voor mij, die ons op muzikaal vlak veel heeft bijgebracht. In de periode van Synrise heeft hij een aantal dingen gezegd waar we op vandaag nog steeds waarde aan hechten. Maar het heeft toch een paar jaar geduurd voor ik besefte dat de muziek waar ons Julie op danste nog zo slecht niet was.

“Julie en ik hadden als kind een heel hechte band. Haar vrienden waren ook mijn vrienden en beschermden mij op de speelplaats. Toen we tieners waren, veranderde die verhouding. Van gelijke maatjes gingen we naar de grote zus en het kleine broertje. Op de camping maakte zij direct vrienden, ik dribbelde er zo wat achteraan. Ik heb toch een paar jaar onder de sloef gelegen, maar het evenwicht heeft zich vanzelf hersteld.

“Vandaag ben ik heel blij dat ik haar heb en dat we ook allebei twee kinderen hebben. Het is zo waardevol om samen op te groeien, elkaar los te laten en daarna weer terug te vinden. Julie is ook een van de weinige personen met wie ik ongecensureerd over emoties kan praten, of over de relatie met onze ouders. Zij heeft natuurlijk een andere band met hen dan ik, maar net door daar over te spreken, leer je veel over hen als individu − niet als ouder − en ook over elkaar. Op den duur word je de tolk van elkaars gevoelens.

“Ik dacht vroeger dat Julie het meest op papa leek, maar het lijkt er nu op dat ik meer van hem weg heb dan ik oorspronkelijk dacht. Mijn drive heb ik wellicht van hem meegekregen. Ik zie ook trekjes van mama in Julie die ik vroeger niet zag. Maar bovenal zie ik mijn zus. We moeten ook niet te veel analyseren van wie je wat hebt meegekregen. We zijn wie we zijn en zoeken onze eigen weg.

“Julie hoefde niet zo nodig haar gezin te stichten in Kortrijk, wij hebben hier als GOOSE altijd onze uitvalsbasis gehad: eerst boven café Den Trap, sinds een paar jaar in onze eigen Safari Studios. Af en toe krijgen we de vraag waarom we nog in Kortrijk wonen en niet naar pakweg Brussel, Antwerpen of het buitenland verhuizen, maar we hebben hier ons stekje en het leven is hier goed. En als het even te rustig wordt, dan hebben wij het geluk om te kunnen touren met de band. Julie is minder gehecht aan de stad, zij hecht zich wel waar ze is.”

Mickael over Julie: 'Ze zal er alles aan doen om niet op de foto te hoeven gaan. Als kind was dat nog erger.' Beeld Wouter Van Vooren

Julie

“Een van mijn oudste herinneringen met Mickael is dat we samen in de auto zitten en bewegen op het ritme van ‘Da da da’ van Trio. Onlangs zocht ik op hoe oud dat nummer is: Mickael kan niet ouder dan 3 jaar zijn geweest en ik een jaar of 7. Hij heeft als jonger broertje lang mijn muzieksmaak gevolgd. Eerst waren dat The Beatles en Elvis, daarna kwamen de soundtracks van de films die we samen keken: Footloose, Dirty Dancing, Grease… Michael Jackson was helemaal zijn ding, Madonna het mijne. Toen ik in mijn Smashing Pumpkins-fase zat, begon hij mijn cd’s te ‘lenen’. En toen kwamen house en techno.

“Terwijl ik pianolessen volgde aan de klassieke muziekschool, leerde Mickael op eigen houtje gitaar spelen. Ik heb hem vaak horen proberen een liedje te schrijven. Samen met Bert en Dave (Bert Libert en Dave Martijn, kompanen bij GOOSE, JVL) heeft hij nog een tijdje muziekschool voor volwassen gevolgd, maar ze vonden de lessen toch te kinderachtig. De leraar zei al snel dat ze niet meer hoefden terug te komen en dat het nooit iets zou worden met hen en hun groepje.

“Af en toe laat hij me nieuwe muziek horen, vooral van zijn soloproject. Ik kan hem geen gedetailleerde feedback geven en dat verwacht hij ook niet. Ik vertel hem gewoon hoe de songs binnenkomen en wat ik op dat moment voel. En dan zegt Mickael: goed, want zo was het bedoeld. (lacht) Die gut feeling zit altijd juist, zonder dat ik op voorhand weet waar hij en zijn team het over hebben gehad.

“Dit jaar brengt hij voor het eerst onder zijn eigen naam een volledige plaat uit, die heb ik ook al mogen horen. Ik kan niet zeggen dat ik mijn broer er meer of minder in hoor dan in de muziek van GOOSE: alles wat hij doet, klopt gewoon voor mij. Maar die plaat van hemzelf klonk mij wel van bij de eerste luisterbeurt bekend in de oren. Ik denk dat ik zijn muziek altijd zou herkennen, zelfs als ik niet wist dat ze van hem kwam. ‘Darling’ is een nummer op de nieuwe plaat dat ik vooral tof vind omdat het zo anders is dan de muziek van GOOSE. Ik hoor dat hij gaat voor wat hij wil en dat hij het zichzelf nu echt gunt om andere dingen te doen.

“Tijdens de coronacrisis is hij in therapie gegaan. Er waren geen optredens meer, het leven lag stil en Mickael bleef alleen over met zichzelf. Hij vroeg zich af wat hij zonder het podium nog was. Dat was een heftige periode, en net daarom vind ik het zo mooi dat hij nu deze muziek maakt, helemaal van zichzelf. Ik hoor die mooie evolutie ook in zijn songs. Zijn soloproject is een van de dingen die GOOSE zuurstof geeft, zegt hij altijd. Iedereen van de band doet ernaast zijn ding: Dave maakt soundtracks, Bert heeft zijn technoproject B1980, Tom (Coghe, red.) producet en speelt niet alleen bij Mickaels soloband maar ook bij andere groepen, zoals Bazart. Uiteindelijk worden ze daar als groep elke keer hechter van. Chapeau voor hoe ze het allemaal doen.

“Mickael zegt soms dat hij in zijn solowerk het Franse deel van onze jeugd kwijt kan, de cultuur van onze vader. Wij zijn tweetalig opgevoed, maar luisterden vooral Franse muziek en keken veel Franse tv. Mickael is pas naar Vlaamse programma’s gaan kijken toen iedereen op school over Morgen maandag sprak en hij geen idee had waarover het ging.

“Wij zijn allebei gevoelsmensen, maar bij Mickael komt de emotie altijd eerst, en bij mij toch de ratio. Op dat gebied groeien we naar elkaar toe: ik leer dingen af te toetsen aan mijn buikgevoel, Mickael probeert om alles wat meer vanaf een afstand te bekijken. Mensen schrikken soms dat ik de sociale van de twee ben, omdat ze Mickael kennen als de man die op het podium alles geeft. Maar ik weet dat hij geen grote prater is. Als ik een feestje geef – ik doe dat graag, Mickael niet – kan hij soms een hele avond rustig op een stoel zitten. En dat is goed zo.”

Mickael Karkousse speelt op 20 augustus op Pukkelpop. Katie and Jules: katieandjules.be