Julia is simpelweg de beste finalist. Dat heeft niets met blond, cis of slank te maken

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: de finale van K2 zoekt K3.

Het was nog net geen agendapunt op het Overlegcomité, ook al kakelen velen erover alsof het van staatsbelang is wie straks K3 vervolledigt. Er wordt Studio 100 verweten bewust voor een vervanger te kiezen die witter is dan Dash kan wassen. Er is veel om te doen. Straks probeert Iedereen beroemd nog eens woke te zijn, en dat wens ik dan ook weer niemand toe.

Er blijven vier kandidaten over om de plek van Klaasje in te nemen: vier witte, cisgender meisjes, van wie drie blondines, nadat de twee overgebleven jongens met de meet in zicht uit de meest prestigieuze talentenshow sinds Regi Academy gebonjourd werden. K2 zoekt K3 op VTM lokt wekelijks een schamele 600.000 kijkers, maar toch spreekt half Vlaanderen van een complot.

Ik kén het belang van representatie. Tijdens mijn jeugd kon ik mij als Vlaming-met-spleetogen niet vereenzelvigen met ‘soortgenoten’ in de media. Als ik de personages in fictiereeksen moest geloven, lagen er twee pistes voor mij klaar: ik zou een frietchinees worden of een nerd. Vertegenwoordiging gaat over hoe minderheden naar zichzelf kijken en hoe anderen naar minderheden kijken.

Het ís een gemiste kans dat K3 niet diverser wordt, want de impact daarvan zou enorm zijn. Al wie niet wit, blond, slank en/of cis is, zou plots kunnen fantaseren over iets wat voorheen als onrealistisch beschouwd werd. Kinderharten zouden sneller slaan, de dromenfabriek zou overuren draaien. De meeste dromen zijn bedrog, maar van de media als spiegel van de maatschappij droom ik nog.

Moést K3 diverser worden? Ik had het graag zien gebeuren, maar enkel als het juiste talent zich daarvoor had aangediend, en niet omdat iemands uiterlijke kenmerken voldoen aan criteria die vooraf zijn bepaald. Ik geloof niet in veranderen om te veranderen, zeker niet als er ook finalisten – correctie: rastalenten – rondlopen als Julia en Diede.

Misschien ben ik naïef. Ik geloof niet dat vooraf was beslist dat de K1 die zich bij K2 zou voegen een kloon zou zijn van de K1 die K3 heeft verlaten. Hier spreekt een kijker van K2 zoekt K3. Hier spreekt een vader in spe, aftellend naar de dag dat die mee de zakken van Verhulst zal vullen. Als Julia aan het eind van de avond als winnaar uit de bus zal komen, zal dat gewoon terecht zijn.

Julia heeft wat Remi en Luca – de laatste jongens in de competitie – en alle andere kandidaten die voor hen uit de wedstrijd zijn geknikkerd in mindere mate hadden. Als je Julia aan het werk ziet, voel je: zij is verdorie gebóren om kinderen te laten gieren van geluk.

Julia is simpelweg de beste finalist. Dat heeft niets met blond, cis of slank te maken, maar met de juiste stem en de gave om te entertainen. En is dat niet waar de fans van K3 om geven?

De finale van K2 zoekt K3 is om 19.55 uur op VTM.