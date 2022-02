Julia Franck vertelt het verhaal van haar leven zoals je dat aan een nieuwe liefde zou doen ★★★★☆

Ronddwalend door haar herinneringen vertelt Julia Franck het verhaal van haar heftige jeugd. Werelden uit elkaar is een boek dat zich amper laat wegleggen.

Ze zou alle reden hebben om in verbittering terug te blikken. Toch doet Julia Franck (1970) dat niet in het pas verschenen Werelden uit elkaar, na een reeks romans en verhalenbundels haar eerste onomwonden autobiografische boek.

Het begint wat stug, maar als de vaart er eenmaal in zit laat het zich amper wegleggen. Ze vertelt het verhaal van haar leven zoals je dat misschien aan een nieuwe liefde zou doen. Niet per se chronologisch, maar associatief, meanderend door haar herinneringen. Waarbij ze uiteraard benadrukt dat ze schrijft vanuit háár perspectief. Aldus reconstrueert ze een kindertijd die bijna te heftig is om waar te zijn.

Franck, helft van een premature eeneiige tweeling, komt ter wereld in Oost-Berlijn. Haar vader zal ze pas jaren later (een beetje) leren kennen. Haar moeder, de vrijgevochten actrice Anna-Katharina

Franck, niet weinig aangeraakt door het esoterische gedachtegoed, heeft dan al een dochter en zal nog twee dochters van twee vaders krijgen. Op zeker moment weet ze een uitreisvisum te ritselen en betrekt met haar meisjes een vervallen boerderij in Noord-Duitsland.

Anna, zoals ze in het boek kortweg heet, heeft nogal eigenzinnige opvattingen over het moederschap. Schone kleren, tandenborstels, shampoo, ’s ochtends tijdig opstaan – ze vindt alles even burgerlijk. ‘Klokken waren iets voor andere mensen.’ En waarom zou je niet naakt blijven rondlopen als er bezoek komt?

Soms is ze dagen aaneen verdwenen, de kinderen moeten zichzelf zien te redden. De verjaardag van de tweeling vergeet ze. Van knuffelen moet ze niks hebben, woedeaanvallen zijn er des te meer. Is Franck te ziek om naar school te gaan, dan ontdekt Anna dat pas als haar zusje het dagen later vertelt. Het beloofde kopje thee zal ze nooit krijgen. ‘Ooit ben ik een hele dag verdwenen, maar dat viel niemand op. Niemand kwam me zoeken, niemand miste me.’

Wel slaapt haar moeder wekenlang bij de zeug in de schuur – ze wil de pasgeboren biggetjes in de gaten houden.

‘Als ze schilderde en knutselde’, schrijft Franck, ‘met de dieren bezig was of toneelspeelde was ze gelukkig. Wij kinderen met al onze eisen en wensen waren gewoon te veel voor haar. Waarom heb je ons dan eigenlijk gekregen als we te veel voor je zijn, vroeg ik haar tijdens een verhitte ruzie in de schuur. Ik huilde. Wij hadden haar als moeder uitgekozen, zei ze. Kinderen kozen hun ouders. Dat leek ze echt te geloven. Wij waren verantwoordelijk, niet zij.’

Verkeersongeluk

Het aardigste wat je van verwaarlozing kunt zeggen is dat je jong op eigen benen leert staan. Franck weet te ontsnappen – eerst en vooral door als een bezetene te lezen en dagboekschriften vol te schrijven.

Mooie vondst is dat de auteur consequent van ‘ik’ overschakelt op ‘het meisje’ als ze put uit haar dagboeken. ‘In de aantekening van 17 april 1984 wijdt het meisje vijfentwintig bladzijden aan een gebeurtenis die ik vergeten was.’ Je bent het en toch ook niet – een vervreemding die elke dagboekschrijver zal beamen.

Als 13-jarige besluit ze dat het genoeg is. In haar eentje verhuist ze terug naar Oost-Berlijn. Haar tweelingzus voelt het als verraad, haar moeder laat het onverschillig. Tastend probeert Franck haar weg te vinden, ze komt in een leefgemeenschap terecht waar de bewoners zo bezig zijn met hun persoonlijke groei dat ze nauwelijks oog hebben voor het pubermeisje. Op school leert ze haar grote liefde kennen, de eerste aan wie ze zich durft uit te leveren.

Het geluk is haar niet gegund. Stephan komt om bij een verkeersongeluk, op weg naar een afspraak met haar. En passant geeft Franck een indringend beeld van het leven in de nadagen van de DDR. Waar briljante, maar dwarse wetenschappers een ‘eervolle fulltime baan’ krijgen als glazenwasser van het Palast der Republik, waar je nooit weet wie er voor de Stasi werkt. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld het geval met Francks Joodse grootmoeder van moederszijde, overtuigd communiste en succesvol beeldhouwster.

Werelden uit elkaar laat zich allerminst lezen als een rancuneuze afrekening. Franck mag dan niet vergeten zijn wat haar moeder heeft gedaan, ze moet het haar wel vergeven hebben. Meermaals laat ze doorschemeren dat Anna min of meer kopieerde hoe ze door haar getraumatiseerde moeder was grootgebracht. ‘Een mens’, schrijft ze ergens, ‘kan niet echt kiezen om van een kind te houden dat hij op de wereld heeft gezet.’

Sporadisch, vertelt ze in interviews, spreekt ze Anna nog. De laatste keer raadde ze haar aan om haar nieuwe boek ongelezen te laten.

