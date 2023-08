Judi Dench, Derk Jacobi en David Bradley kleuren netjes binnen de lijntjes in ‘Allelujah’ ★★☆☆☆

Shirley Bassey en Dusty Springfield: zo heten twee afdelingen in het fictieve Bethlehem Hospital in Wakefield, West Yorkshire. Er is zelfs een Joan Collins-suite, een badkamer. Voor het overige valt er weinig te lachen in The Beth, zoals het geriatrische ziekenhuis in de volksmond heet. Want wegens bezuinigingen in de NHS, de Britse nationale gezondheidsdienst, wordt het met sluiting bedreigd. Dat belet de equipe onder leiding van hoofdverpleegster Sister Gilpin (Jennifer Saunders) en de jonge Indiase arts Dr. Valentine (“I will always love the old”) niet om tegen de stroom in te roeien en alles op alles te zetten om de kliniek open te houden.

Het is een ironische speling van het lot dat de vader van de consultant die het sluitingsplan bedacht heeft – “een geriatrisch hospitaal is economische onzin” – in The Beth opgenomen wordt. Als apologie voor de NHS schiet de tragikomedie Allelujah zijn doel voorbij. De zorg op mensenmaat die de patiënten ontvangen neigt naar amateurisme en het is verbluffend dat een hospitaal denkt te kunnen overleven met slechts één arts.

Een lach en een traan wisselen elkaar af in dit krachteloze verhaal met een storende deux ex machina. Er is weinig écht slecht aan Allelujah, maar ook niets wat je hart een slag doet overslaan. Judi Dench, Derk Jacobi en de van Harry Potter bekende David Bradley – ze vertolken alle drie patiënten – kleuren netjes binnen de bekende lijntjes: prima acteurs, maar ze verrassen geen seconde. Richard Eyre (Notes on a Scandal, The Children Act) brengt het verhaal in beeld zoals we dat van hem gewend zijn: braafjes, op het saaie af. Een soort degelijkheid die in wezen oubolligheid is. Het is dat ik óók van de ouderen hou, of ik zou dit geriatrische cinema noemen.

Vanaf 9/8 in de bioscoop.