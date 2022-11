Journaliste Cal Flyn neemt je mee naar verboden terreinen en ontdekt ‘onmogelijke’ natuur

Als een onorthodoxe David Attenborough ging journaliste Cal Flyn niet op zoek naar ‘ongerepte’ maar naar ‘onmogelijke’ natuur. ‘Op verlaten en verboden terreinen waar het ergste al is gebeurd, van gif- tot kernrampen, groeit en bloeit bijzondere fauna en flora.’

“Ik zocht de vreemde schoonheid van plekken die zijn achtergelaten. Maar ik vond ook verrassende inzichten over de herstelkracht van de natuur”, zegt bestsellerauteur Cal Flyn met blinkende ogen. De Schotse journaliste en schrijfster spreekt over Verlaten oorden: de natuur na de mens, haar beklemmende reisverslag over twaalf gebieden die zijn verlaten na, onder andere, een kernramp, oorlog, zware vervuiling, woestijnvorming en een vulkaanuitbarsting.

De bufferzone op Cyprus; Tsjernobyl, waar na de kernramp in 1986 een gebied zo groot als Noord-Holland is geëvacueerd; en enorme voormalige communistische landbouwgebieden in Estland passeren de revue. Net zoals de ‘Zone Rouge’ bij Verdun, waar na de Eerste Wereldoorlog alle leven onmogelijk werd door de enorme vernieling en hoeveelheden bommen, granaten en gifgassen.

Door haar treffende beschrijvingen is het alsof je erbij bent wanneer Flyn de lezer meeneemt naar verboden terrein, exclusiezones en spooksteden. In Tsjernobyl ziet ze vogelnestjes in stoppenkasten en hoort ze ‘veel te dichtbij’ elanden. Op het Schotse eiland Swona, waar alleen nog dieren wonen, wordt ze weggejaagd door boze vogels.

“Die twaalf gebieden kun je zien als verboden experimenten naar de vraag wat er gebeurt met de natuur als je de zwaarste destructie uitvoert”, zegt Flyn. “En dan blijkt de afwezigheid van mensen heilzamer voor het milieu dan dat vervuiling of mijnenvelden schade konden aanrichten. Ik heb gezien hoe de taaiste planten weer voet aan de grond weten te vinden en beton en afval koloniseren alsof het duinen zijn. En hoe een plek, wanneer alle hoop verloren lijkt, toch de mogelijkheid van een ander soort leven in zich draagt. Soms worden het reservoirs van unieke biodiversiteit die nu beschermd wordt.”

Dat is bijvoorbeeld het geval met de keten van veertig reservaten in vierentwintig landen die de route van het vroegere IJzeren Gordijn volgt, en de Five Sisters in Schotland, vijf Schotse bergen van afval uit de begintijd van de moderne olie-industrie.

Cal Flyn. Beeld Getty Images

Ging u op zoek naar hoop?

Cal Flyn: “Nee. Ik heb interesse in de grens tussen de menselijke en de niet-menselijke wereld, waardoor ik vaak naar verlaten industrieterreinen trek, op zoek naar een speciaal soort schoonheid. Omdat ik ook over milieu schrijf, ging ik me afvragen of zulke kapotte plaatsen ook ecologisch kostbaar zijn. Zo ontdekte ik dat ecologen dat meer en meer vaststellen. Op het atol Bikini, waar de VS kernwapens testten, heeft zich na de complete vernieling een bloeiend ecosysteem ontwikkeld. Ecoloog Barbra Harvie ontdekte, ook tot ieders verbazing, dat de Five Sisters toevluchtseilanden zijn geworden voor hazen en dassen, Schotse sneeuwhoenen, veldleeuweriken, koevinkjes en meer dan driehonderdvijftig plantensoorten, waaronder acht zeldzame mossen. In een halve eeuw zijn die afvalbergen tot leven gewekt.”

Welke oorden maakten de meeste indruk?

“Ik denk nog vaak aan de stad Plymouth op het Caraïbische eiland Montserrat, sinds een vulkaanuitbarsting in 1995 bedolven onder twaalf meter modder en lava, op de toppen van de gebouwen na. Door de omvang van de vernieling en de aanwezigheid van die vulkaan heb je in de gevarenzone het gevoel in een rampenfilm te stappen. Onze auto bleef draaien, mijn gids stond permanent in contact met een seismoloog.

“Maar ook de Place à Gaz in de Zone Rouge zit onder mijn vel. Er zijn massagraven gedolven waarin gasgranaten zijn gestort met onder andere mosterdgas, traangas, fosgeen. Alles is in brand gestoken en daarbij is zoveel arseenwaterstof vrijgekomen dat die plek kaal bleef, ook al is alles eromheen volgeplant met dennenbomen. In 2007 ontdekten onderzoekers dat de bodem op sommige plaatsen uit 17 procent arsenicum bestaat en dat er tot 13 procent zink en 2,6 procent lood in de bodem zit. Maar aan de randen groeien mossen en korstmossen.”

Hoe dicht kwam u bij dat chemische stort?

“Tot vlakbij. Met dichtgeknepen ogen en mond om geen arsenicum binnen te krijgen ben ik door een gat in de omheining geklauterd. Maar wat me nog het meest raakt, is ontdekken hoe specifieke planten dol zijn op zware metalen en net op extreem vervuilde plekken groeien. Door zware metalen uit de bodem te zuigen en die op te slaan, kunnen zij de weg bereiden voor andere, gevoeligere organismen. Op de Place à Gaz is het blootliggende oppervlak van chemische as dan ook steeds kleiner geworden. Wat die planten ook precies doen, ze veranderen de woestenij, de chemische brandwond langzaam in een plek waar leven weer een kans heeft.”

Waarom wil u dit soort zones laten zien?

“Omdat ze je doen nadenken over wat krachtige natuur is en wat ze nodig heeft. Oorden die we lelijk vinden of associëren met ellende blijken soms ecologisch erg waardevol. Zeker in het volgebouwde Europa moeten we inzien dat sterke natuur niet per se moet voldoen aan de pittoreske beelden van ‘zuivere natuur’ met een hek errond die we daarvan hebben. Op plaatsen waar we vaak niet van houden kan wildernis ontstaan. Het is daar zelfs soms juist interessanter voor fauna en flora.”

Hoezo?

“Verschillende soorten houden van verschillende habitats. De perfecte tuin biedt die variatie veel minder dan verslonsde industrieterreinen. In gesnoeide stengels kunnen insecten leven en in kreupelhout spinnen en adders. Oud beton en asfalt houden de bodem vrij van bos en geven licht vrij spel waardoor veel andere plantensoorten een kans krijgen. Dieren vinden beschutting in resten van gebouwen. Denk aan overwinterende vlinders en motten, van wie honderden poppen en cocons zijn gevonden aan donkere, klamme muren. Dens bos, het toppunt van natuurontwikkeling, is niet per se het enige toppunt van biodiversiteit. Net daarom wordt nu soms primitief vee ingezet om al te veel bebossing te voorkomen.”

Maar via uw avonturen op het sinds 1974 verlaten eiland Swona, waar onder andere verwilderde koeien leven, vernemen we dat u niet zo positief bent over rewilding ?

“Het kan slaan op goedaardige verwaarlozing, wat ik toejuich. Maar het kan ook betekenen dat je heel erg ingrijpt om toch maar een vroegere versie terug te toveren. Dat heeft soms negatieve effecten. De koeien op Swona gedragen zich al wilder dan het brave vee waar ze van afstammen, maar dat is spontaan ontstaan. In de Nederlandse Oostvaardersplassen zijn honderden heckrunderen gestorven. Ze zijn gefokt om zoveel mogelijk de oeros te benaderen. Wat dat dan precies is en hoe die dieren het stellen is bij zulke verregaande experimenten blijkbaar bijzaak.”

U bent wellicht fan van de ‘Maai Mei Niet’-actie?

“Ja, die heet bij ons ‘No Mow May’. Het doet mensen inzien dat iets niet doen vaak het beste is voor de natuur. Ook wie geen tuin heeft, kan ontdekken hoe de rommelige parkeerplaats aan het eind van je straat of een niet te gemanicuurde daktuin met onkruid tussen of gevelbeplanting dat potentieel heeft. Er dwarrelen ook in de stad altijd zaden en sporen rond op zoek naar een plek om te landen.”

Ondertussen is er grootschalige spontane herbebossing bezig in Rusland, Oost-Europa en China?

“Dat leerde ik in Estland, nu een van de bosrijkste landen van Europa. Bijna alle bos daar heeft zich natuurlijk geregenereerd nadat de Sovjetunie was uiteengevallen. Enorm veel boerenland werd verlaten en de landbouw werd intensiever. Ook elders in Europa, Azië en Noord- Amerika krijgen enorme lappen ‘marginaal’ boerenland zo de kans om weer te verwilderen. Dat soort ‘herstellende secundaire vegetatie’ beslaat nu 2,9 miljard hectare, meer dan het dubbele van de huidige akkers. Tegen 2100 kan het toenemen tot 5,2 miljard hectare.

“Wetenschappers zien het als een ongeëvenaarde kans om de zesde uitstervingsgolf te helpen afremmen. Ook voor het klimaat geeft deze trend hoop. Een analyse uit 2015 van satellietbeelden schat dat nog maar 14 procent van het verlaten boerenland in Oost- Europa en Europees Rusland al bos is geworden. Dat betekent een nog een enorm potentieel aan koolstofopslag.”

De recent overleden vermaarde bioloog E.O. Wilson stelde voor om de helft van de planeet voor natuur te vrijwaren. Ziet u dat ook zo?

“Het is een nuttig gedachtenexperiment, maar ik blijf zitten met de vraag: wiens helft? Dat is een serieus praktisch en sociaal probleem. Ook daarom ben ik in verlaten plekken geïnteresseerd, want dan maakt het niet uit wiens helft het is.”

Sommige planten en dieren floreren zelfs in toxisch gebied?

“Ja. Neem Arthur Kill, een door decennialange industrie zwaar vervuilde zeestraat bij New York. Daar zit de industriële drab vol kankerverwekkende krabben en gemuteerde vissen die onder andere tegen pcb’s daar bestand zijn. Of kijk naar de Salton Sea, het meer dat na een overstroming ontstond in de Californische woestijn, maar dat nu weer uitdroogt en ecologisch terminaal is door onder andere veel te veel meststoffen. Zelfs de taaie tilapia is er uitgestorven, want er zit geen zuurstof meer in het water. Maar de piepkleine, regenboogkleurige Cyprinodon macularius, een bedreigd tandkarpertje weet zich zelfs in die extreme omstandigheden daar opmerkelijk goed te handhaven.”

Hoe zit het met de fauna en flora in Tsjernobyl?

“Het varieert enorm omdat de radioactiviteit erg onregelmatig is verdeeld. Soorten die beter met straling om kunnen, zoals berkenbossen, domineren op de meest getroffen plekken. En zoogdieren die veel rondtrekken stellen het beter dan anderen. De meeste wetenschappers zien een optimistisch verhaal. De straling is natuurlijk niet goed, maar ze neemt af met de tijd en ook afhankelijk van het type straling is herstel mogelijk. Maar een kleine onderzoeksgroep is wel bezorgd over erg langzame ontbinding van omgevallen bomen en afgevallen bladeren, minder insecten, albinisme en tumoren bij zwaluwen, staar bij zangvogels.

“Er zijn ook voorbeelden van versnelde aanpassing aan de omgeving vastgesteld, zoals de zwarte boomkikker die in Tsjernobyl sinds 1986 veel meer voorkomt dan de groene variant die voordien dominant was. Die zwarte kan beter tegen de straling. Dat soort snelle evoluties, die je ook ziet onder druk van de opwarming van de aarde, zijn frappant maar ook zorgwekkend. Want als één variant zo snel domineert, stellen anderen het wellicht veel minder goed.”

Welke natuur heeft u het meest verrast?

“De zeer vreemde combinatie van soorten in Amani, een verlaten botanische tuin in het Tanzaniaanse Usambara-gebergte. In de koloniale tijd zijn zo’n 200 bomen, planten en bloemen uit Australië, Zuid-Amerika, Azië en Europa aangeplant. Enkele hebben grote delen van het oorspronkelijke unieke ecosysteem ingepalmd. Invasieve exoten zijn ook elders vaak een groot probleem.

“Maar Amani toont dat het niet per se zwart-wit is. De ergste scenario’s zijn niet uitgekomen. De parapluboom die eerst veel terrein won, doet het nu minder goed dan inheemse soorten en blijkt ideaal voor de lokale neushoornvogel, die de zaden eet. Nog exoten in Amani en elders hebben zich in het ecosysteem geïntegreerd en vervullen nu een eigen rol. Bastaardbomen op Puerto Rico zorgden bijvoorbeeld voor een heropleving van een inheemse kikker.

“Dat roept vragen op over het begrip ‘biodiversiteit’. Unieke natuur op een erg afgelegen plek vinden we erg waardevol, maar als je daar andere soorten binnenbrengt wordt het daar eigenlijk meer biodivers. Inmiddels bestaat zo’n derde van al het ijsvrije land uit zo’n nieuw ecosysteem met bastaarden en immigranten.”

U trok ook naar Slab City, een uit schroot opgetrokken sloppenwijk nabij de terminale Salton Sea. Wat leert die plek u?

“De mensen in die commune zijn uit noodzaak of vrije wil gaan leven buiten het kapitalistische systeem. Het is een vreselijke en bevreemdende wereld vol drugs, geweld en wetteloosheid die een blik biedt op hoe de toekomst er kan uitzien na een zware klimaat- of andere rampen.”

Slab City, Californië. Beeld Los Angeles Times via Getty Images

Hoe kijkt u naar het idee ‘met de natuur komt het wel goed’?

“Ik had negativiteit verwacht op deze twaalf plekken en ik vond dus die grote herstelkracht. Maar is het wel verantwoord om een optimistisch boek te schrijven over het milieu?, vroeg ik me af. Zulke kleine tekenen van hoop zijn voor sommigen belangrijk om niet af te haken, maar mijn verslag is zeker niet te lezen als: het komt vanzelf goed. Of: blijf maar vervuilen, vernielen en de opwarming aanjagen.

“De natuur is dynamisch en kan opveren, maar het is erg waarschijnlijk dat alleen een bepaalde, beperkte, vreemde natuur het ergste aankan en dat zeer veel soorten het niet halen. En alleen al uit eigenbelang zou het ons moeten interessen om de natuur die we kennen intact te houden. Anders verliezen we erg veel waar we van afhangen, zoals een gematigde temperatuur en voedselvoorziening.”

Cal Flyn, Verlaten oorden: de natuur na de mens, Atlas Contact, 424 pagina’s, 24,99 euro.