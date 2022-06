Josh O’Connor over zijn weinig verhullende rol in ‘Mothering Sunday’: ‘Het is geen gratuit naakt’

Josh O’Connor werd bij het grote publiek bekend als prins Charles in The Crown – met zijn grote oren leek hij wel geboren om die rol te spelen. Nu leert u andere fysieke attributen van hem kennen in Mothering Sunday, een drama waarin hij zich emotioneel, maar ook fysiek blootgeeft.

Het zomert in Cannes, en een driftig blazende airco doet haar uiterste best om ons koel te houden terwijl we in een statige hotelsuite wachten op acteur Josh O’Connor. Wanneer hij eindelijk de kamer binnenkomt, moeten we de neiging onderdrukken om recht te veren, een buiging te maken en beleefd “Your Royal Highness” te prevelen. Zozeer is de Britse acteur in ons hoofd – en in dat van vele anderen – vergroeid met het personage van de jonge prins Charles in de Netflix-serie The Crown.

Seizoen vier, waarin zijn liefdeloze huwelijk met prinses Diana centraal staat, ligt op het moment van onze ontmoeting nog vers in het geheugen. Bovendien deelt O’Connor ook enkele fysieke attributen met de prins – zijn wat zorgelijke blik, zijn rozige tint, maar vooral zijn bovengemiddeld grote oorschelpen. Dat Charles in ons gesprek aan bod zal komen, is dus onvermijdelijk.

Maar eerst wil O’Connor spreken over een andere aristocratische rol: die van Paul Sheringham in Mothering Sunday. Deze zwoele film van Eva Husson is een verfilming van de gelijknamige roman van Graham Swift uit 2016. Hoofdpersonage is Jane Fairchild, een (fictieve) schrijfster die terugblikt op haar leven, en voornamelijk op één specifieke dag: 30 maart 1924.

Jane (in de film gespeeld door Odessa Young) is op dat moment 22, en werkt als dienstmeisje bij de rijke Niven-familie. Op ‘Mothering Sunday’, het Britse equivalent van Moederdag, spendeert ze haar dag verlof stiekem met haar minnaar Paul, zoon van de naburige familie Sheringham. Het wordt een lome dag vol passie, maar ook droefenis: Paul gaat binnenkort trouwen met een meisje van zijn eigen stand, en dit zouden wel eens zijn laatste uren met Jane kunnen worden.

Sensualiteit

Josh O’Connors The Crown-collega Olivia Colman zorgt in een kleine maar doeltreffende rol voor ontroering als moeder Niven, die rouwt om haar twee zoons. Janes eigen parcours raakt – ondanks enkele sentimentele kunstgrepen – minder, maar Mothering Sunday komt behoorlijk ver op sfeer alleen. Husson kietelt de zintuigen met visuele details: een omhoog krullende mondhoek, een vinger die door de pot marmelade gaat. Wat de film aan diepgang ontbeert, maakt hij goed in sensualiteit. En in naakt, véél naakt. De jonge hoofdrolspelers lopen zowat de halve film lang in hun uppie rond – en nee, de camera blijft niet zedig boven hun navel.

O’Connor had er niet de minste moeite mee, zegt hij. “Omdat het geen gratuit naakt is. Het feit dat de personages bloot zijn, heeft vele betekenissen. De film gaat bijvoorbeeld over klassenverschillen. Paul zit opgesloten in zijn eigen klasse, en Jane in de hare. Maar wanneer ze samen naakt zijn, gebeurt er iets interessants: hun naaktheid verandert de verhoudingen, het is een soort gelijkmaker. Op dat moment zijn ze gewoon twee mensen, zonder kleren of andere dingen die hen kunnen onderscheiden.”

Hun naaktheid zet ook hun emotionele kwetsbaarheid in de verf: “Daar gaat de film ook over: Paul en Jane stellen zich compleet voor elkaar open, en dat maakt hen heel kwetsbaar.” Die kwetsbaarheid vormt de rode draad door O’Connors acteercarrière, vindt hij zelf. “Eva Husson en ik zijn allebei erg gevoelige, kwetsbare mensen, en toen we deze film maakten, hebben we enorm veel gesproken over mannelijkheid. Een thema waar ik onbewust telkens weer naar terugkeer: heel wat rollen die ik gespeeld heb, gaan over wat het betekent om een man te zijn.

“Ik denk dat iedereen kwetsbaar is, maar vooral mannen kunnen dat heel goed verstoppen. Maar soms zijn er toch momenten waarop ze hun kwetsbaarheid tonen, en dan is de vraag: hoe tonen ze die, en aan wie? Paul Sheringham heeft één persoon aan wie hij zijn kwetsbaarheid toont, en dat is Jane.”

Herkend op straat

Vijf jaar geleden brak O’Connor door in het ruige liefdesdrama God’s Own Country, waarin hij een gefrustreerde schapenboer speelt die ontdekt dat hij op mannen valt. De rol leverde hem veel erkenning op, maar zijn bekendheid ging pas echt door het dak toen hij in 2019 zijn opwachting maakte in The Crown. Zijn vertolking als prins Charles leverde hem onder meer een Emmy Award en een Golden Globe op – en dat terwijl hij de rol aanvankelijk wilde weigeren. O’Connor is uitgesproken links, en heeft niets met het koningshuis. Bovendien vond hij Charles ook dramatisch weinig interessant. Totdat hij plots begreep dat de prins een diep tragisch personage is: zijn leven kan pas enige betekenis krijgen wanneer zijn moeder sterft. “Wat je ook mag vinden van de koninklijke familie,” liet O’Connor in The Guardian optekenen, “het is moeilijk om niet mee te voelen met iemand in die situatie. Want dat is gewoon waanzinnig.”

Heeft het enorme succes van The Crown zijn leven veranderd? “Ik word nu wel meer herkend op straat, ja”, glimlacht hij. “Maar mijn manier van werken is niet veranderd. Kijk, ik vond The Crown geweldig om te maken. Maar voordien leefde ik me vooral uit in het theater en in Britse onafhankelijke films. Dat wil ik opnieuw gaan doen, nu The Crown achter me ligt. Ik wil dingen maken die conversaties in gang zetten, die intiem en interessant zijn. Daar is niets aan veranderd.”

‘Mothering Sunday’ speelt vanaf 29/06 in de bioscoop.