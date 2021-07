Jongeren nemen De warmste week over. ‘We willen dat ze de hele samenleving op sleeptouw nemen’

De warmste week kiest voor een nieuwe aanpak en zet jongeren aan het roer. Zij bepalen voortaan het thema van de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT. Opvallend in die nieuwe strategie: de beslissing om geen geld meer in te zamelen wordt teruggedraaid.

“We houden van verandering”, zegt Floris Nieuwdorp, projectcoördinator bij De warmste week . Een understatement. Sinds de actie vijftien jaar geleden onder de noemer Music for Life het levenslicht zag, werd er al een aantal keer aan de formule gesleuteld. Dat gebeurt ook nu weer. “We wilden terug naar de basis”, zegt Nieuwdorp. “Het maatschappelijk engagement bij jongeren stimuleren, hen in beweging brengen rond een relevant thema en zo de hele samenleving op sleeptouw nemen.”

Dat doen ze bij de VRT door die jongeren dit jaar zelf de lijnen uit te laten zetten. Met Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Op kot, Eén) werden maandag al drie ambassadeurs van de actie bekendgemaakt. Maar zij zijn nog op zoek naar versterking, lieten ze in een videoboodschap weten. De warmste week wil uiteindelijk 21 ambassadeurs rekruteren. Geëngageerde jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen en Brussel die hun schouders onder het project willen zetten en Vlaanderen op sleeptouw nemen rond een thema dat de jongeren bezighoudt. Dit jaar wordt dat ‘kunnen zijn wie je bent’. Een thema dat naar voor kwam uit een onderzoek van de VRT-studiedienst bij jongeren. Daaruit bleek dat die anno 2021 vooral wakker liggen van de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving.

Eigen fonds

Opmerkelijk: in een poging daar iets aan te doen wordt er dit jaar – in tegenstelling tot de vorige editie – wel opnieuw geld ingezameld. “We willen het probleem niet alleen op de agenda zetten,” legt Nieuwdorp uit, “maar ook heel concrete acties op poten zetten om er iets aan te doen.” En daar is dus geld voor nodig. Er wordt een De warmste week-fonds opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Die lanceert vanaf september een oproep naar projecten die passen binnen het thema ‘kunnen zijn wie je bent’.

Dat kunnen heel verschillende initiatieven zijn, benadrukt Nieuwdorp. “Van een sportclub waar mensen met een visuele beperking terechtkunnen tot een school die racisme bespreekbaar wil maken.” De beslissing om vorig jaar geen geld in te zamelen leidde tot onvrede bij een heleboel vzw’s die elk jaar een forse financiële injectie kregen dankzij De warmste week. Zij krijgen nu opnieuw de kans om een project in te dienen. Al zijn ze daarbij wel afhankelijk van het oordeel van de onafhankelijke jury. Die zal bepalen welke projecten een deel van het ingezamelde geld krijgen.

Met De warmste week nieuwe stijl wordt ook de band met radiozender Studio Brussel weer een stukje losser. De openbare omroep probeert al langer om van De warmste week een actie van de hele VRT te maken. Al droegen de gezichten van de actie – vorig jaar waren Fien Germijns, Eva De Roo en Joris Brys de presentatoren van dienst – steeds een StuBru-stempel. Tot nu. Van de drie ambassadeurs is enkel Gloria Monserez op Studio Brussel te horen.

Achter de nieuwe aanpak gaat geen uitgekiende marketingstrategie schuil, verzekert Nieuwdorp. “We willen zoveel mogelijk mensen bij de actie betrekken. Dan is het logisch dat je daarbij ook de kracht gebruikt van de andere VRT-netten zoals MNM en Eén.” Dat Monserez, Ehlalouch en Tanganagba nu naar voor geschoven worden als ambassadeurs betekent volgens Nieuwdorp trouwens niet dat zij tijdens de laatste week voor Kerstmis het medialuik van de actie zullen presenteren. Al zullen ze zeker van de partij zijn. Het enige wat we voorlopig weten is dat er tijdens die week vanop verschillende plekken in Vlaanderen live televisie en radio gemaakt zal worden. “Maar hoe dat er concreet uit zal zien en wie wat zal presenteren, moeten we nog bepalen.”