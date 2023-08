Jonger, diverser en meer streaming: het najaar van VTM moet Vlaming weer naar tv doen kijken

De grootste zijn en blijven. Dat is dit najaar de duidelijke ambitie bij de VTM-zenders. Daarbij is vernieuwing het sleutelwoord. Op het vlak van programma’s én schermgezichten.

Bij de voorstelling van een televisienajaar hoort traditioneel een groepsfoto met alle gezichten die de komende maanden het mooie weer moeten maken op uw televisiescherm. Een fotomomentje waar ze bij VTM sinds twee jaar net iets meer aandacht aan besteden. Toen kreeg de zender forse kritiek wegens het gebrek aan kleur op dat groepsportret. “Onterecht”, vindt Maarten Janssen, channelmanager bij VTM, nog steeds. “Diversiteit heeft hier altijd hoog op de agenda gestaan.”

Wat niet wegneemt dat Janssen ons met behoorlijk wat trots de groepsfoto van dit jaar laat zien. Met daarop niet alleen nieuwe, jonge gezichten als Aaron Blommaert of Pommelien Thijs, maar ook schermgezichten met een kleur zoals Coely, Nora Gharib of Aster Nzeyimana. Dat de nieuwe foto zo hard verschilt van die van een paar jaar geleden is volgens Janssen het beste bewijs van de vernieuwingsdrang bij VTM.

'Starstruck' met Laura Tesoro. Beeld VTM

“We kunnen het ons als grootste zendergroep niet permitteren om op onze lauweren te rusten.” Janssen wijst op de toenemende concurrentie van internationale streamingbedrijven die een steeds grotere hap uit de schermtijd van de Vlaamse kijkers nemen. “Willen we in die steeds internationaler wordende televisiemarkt standhouden, dan hebben we een breed, gevarieerd en fris aanbod nodig.”

‘Mijn restaurant’-effect

Daarvoor rekenen ze bij VTM in de eerste plaats op de creatieve televisiemakers van eigen bodem. Zoals de broertjes Coppens die met The Big Bang – een nog extremere versie van De code van Coppens – een nieuw format lanceren. Bij de zender hopen ze met The Big Bang ook internationaal hoge ogen te gooien. “We willen steeds blijven vernieuwen en innoveren”, legt Janssen uit.

Al is dat niet zonder risico. Denk maar aan De schaal van Pascale, het pottenbak-programma waar de zender vorig jaar groot mee uitpakte. “We hadden gehoopt op een soort Mijn restaurant-effect waarbij Vlaanderen massaal potten zou gaan draaien. Maar het programma is nooit ontploft. De kijker raakte blijkbaar niet voorbij het stoffige imago van dat pottenbakken.” Bestemming X en Wie zoekt die wint deden het beter en werden internationaal opgepikt. “Een bevestiging dat je de juiste keuzes maakt”, zegt Janssen. “Bovendien zorgt het ervoor dat je als VTM ook in het buitenland een merk wordt dat ergens voor staat.”

Dat maakt het op zijn beurt makkelijker om internationale formats binnen te halen. Programma’s als Wat zou jij doen? bijvoorbeeld. Daarin proberen mensen met de hulp van Karen Damen en een zaal vol VTM-kijkers dilemma’s waar ze mee worstelen – denk aan zaken als ‘ga ik alleen wonen of blijf ik bij mama thuis’ of ‘vraag ik het meisje waar ik al jaren verliefd op ben uit’ – de wereld uit te helpen.

An Lemmens presenteert ‘Make up your mind’, waarin vijf bekende Vlamingen zich tot dragqueen transformeren en proberen om hun ware identiteit zo lang mogelijk geheim te houden. Beeld VTM

Ook Make Up Your Mind is zo’n internationaal succesprogramma. Daarin transformeren vijf bekende Vlamingen tot dragqueen en proberen ze hun ware identiteit zo lang mogelijk geheim te houden. Ook Starstruck werd internationaal ingekocht. Dat wordt een soort soundmixshow 2.0 waarin telkens drie kandidaten samen op het podium dezelfde wereldster komen imiteren.

Televisie met een randje

Veel nieuwe titels dus. Maar ook een aantal oude succesnummers kregen een update. Snackmasters bijvoorbeeld wordt voortaan door het olijke duo Bockie De Repper en Mathieu Terryn gepresenteerd. Bij The Voice Kids maken Coely en Pommelien Thijs hun opwachting als coach en mogen Aaron Blommaert en Nora Gharib debuteren als presentatoren. En in Huis gemaakt maken immo-iconen Bart en Bea hun VTM-debuut.

Nieuwe programma’s, nieuwe gezichten en ook nieuwe genres. Want waar VTM de voorbije jaren wel heel nadrukkelijk de kaart van het gezinsvriendelijke entertainment trok, is er dit jaar in het zendschema ook wat meer plaats voor wat Janssen ‘televisie met een randje’ noemt. Zo maakte gerechtsjournalist José Masschelin Eeuwige twijfel een truecrime-docureeks over bekende moordzaken waarbij het plaatje niet helemaal klopt. War Junkies richt de blik op oorlogsjournalisten en hun verhalen. En ex-Dag Allemaal-hoofdredactrice Ilse Beyers dook in het leven van Jean-Pierre Van Rossem met een vierdelige reeks als resultaat die – als we Janssen mogen geloven – behoorlijk wat stof zal doen opwaaien.

Bockie De Repper en Mathieu Terryn presenteren voortaan 'Snackmasters', waarin populaire snacks worden nagemaakt. Beeld VTM

VTM 2 doet het dit najaar traditioneel met sport – voetbal en darts – en een aantal bekende reality-titels zoals Lady Truckers en De vuilste jobs van Vlaanderen. Ook Bockie gaat opnieuw op culinaire ontdekkingstocht in het tweede seizoen van Dat eet dan gelukkig zijn. En dan is er nog VTM GO, het online platform van de VTM-zenders dat een steeds prominentere plaats in de zenderstrategie krijgt.

“VTM GO is al lang niet meer een appje van een zender, waar je de programma’s kunt herbekijken die je gemist hebt”, zegt Calogero Macaluso, directeur streaming bij VTM. “Het is uitgegroeid tot een volwaardig streamingplatform.” En daar hoort dus ook een volwaardige programmatie bij.

Onder de noemer Shorties duiken dit najaar een hele reeks eigen titels bij VTM GO op. Uitlopers van televisietitels als Blind getrouwd of De verraders, maar ook fictietitels zoals Move on – een spin-off van het razend populaire Vloglab – of Roddels, een aantal eigen realityformats en ook docureeksen zoals No Cap of The Long Road Home over racepiloot Anthony Kumpen.