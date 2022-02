Jonge levens, rocksterren en gedichten: de boeiendste nieuwe boeken

Voor haar nieuwste jeugdboek graaft Joke van Leeuwen in het jonge leven van vierentwintig ‘onvergetelijke mensen’ uit de hele wereld. Van Frida Kahlo tot Pelé, van Audrey Hepburn tot Sojourner Truth, van filmsterren tot strijders voor vrijheid en gelijkheid. Armoede, rijkdom, gescheiden ouders, twijfels, verliefdheid, opstandigheid, ziekte, verlies, kracht, moed, Van Leeuwen schuwt de emoties niet in deze toegankelijke levensschetsen.

Joke van Leeuwen, Beginnelingen. De jonge jaren van 24 onvergetelijke mensen uit de hele wereld, Querido, 16,99 euro (<12 jaar)

Supergroep

De broertjes Gallagher. Beeld rv

Oasis en de rumoerige exploten van de broers Liam en Noel Gallagher, dat was wat muzikaal de klok sloeg in de jaren negentig. In de biografie Supersonic van Simon Halfon krijgen we inzage in de klim en triomf van de Britse rockband: van optredens in morsige kroegen tot uitverkochte stadia. “Brutaal, jong, klasseloos en ultiem zelfverzekerd”, gebaseerd op meer dan dertig uur interviews met Oasis en omgeving.

Simon Halfon, Supersonic, Xander Uitgevers, 24,99 euro.

Woonpoëzie

Marieke Lucas Rijneveld. Beeld ANP

Met zijn nieuwe dichtbundel Komijnsplitsers onderzoekt Marieke Lucas Rijneveld in acht afdelingen wat het betekent om te wonen: in een huis, in jezelf en in verhouding tot anderen. Wie of wat heb je nodig om een compleet mens te zijn? En er is de vrees ‘om de verkeerde mens om je beenderen te vormen’. Hij gebruikt daarbij alle bandbreedtes van de taal.

Marieke Lucas Rijneveld, Komijnsplitsers, Atlas/Contact, 21,99 euro.