Jonge, beloftevolle schrijvers over hun allereerste boek: ‘Je moet echt doorzetten, want niemand zit op je te wachten’

Doofheid, moederschap, seks, racisme en natuurlijk de liefde: met pittige onderwerpen fleuren literaire debutanten het voorjaar op. De Morgen selecteert de vijf veelbelovendste en laat ze zelf aan het woord. ‘Je mag nooit genoegen nemen met minder.’

Joy Delima: stealthing, candida en een ongewenste boekcover

De debutant

Onverschrokken schrijft Joy Delima (1994) onder meer over bilnaadhaar, candida en orale seks. Haar columns, die tweewekelijks in de Volkskrant verschijnen, werden in haar boek Goed komen gebundeld. Tijdens haar date-avonturen heeft ze het over the bare minimum (iemand die het absolute minimum doet om je in bed te krijgen), red flags (tekens aan de wand dat iemand mogelijk niet goed voor je is) en stealthing (een man die zonder toestemming zijn condoom uitdoet).

Het debuut

Goed komen leest als een betoog vol empowerment en troost in onze zoektocht naar liefde en intimiteit. Op de ­cover prijkt een tekening van een clitoris en o jee, zo’n ­expliciete omslag willen veel boekhandelaars niet in de ­etalage.

In een telefoongesprek vertelt Joy Delima me dat het haar niets meer kan schelen wat anderen over haar denken. “Eerst was ik bang om te schrijven omdat ik niet wist hoe de ­lezers zouden reageren. Maar de reacties zijn overheersend positief. Ik krijg veel lieve en kwetsbare brieven van mensen die hun verhalen nooit aan ­iemand vertelden, maar ze wel met mij willen delen.”

Intrigerend, want...

Joy Delima’s schrijfsels slaan taboes aan diggelen en inspireren vrouwen om met mildheid naar zichzelf te kijken en zelfrespect op te brengen. “Ik ervoer tijdens het daten dingen waar voordien geen woorden voor waren. Door dingen een naam te geven, kaderen we het en kunnen we elkaar versterken.”

Delima is sinds 2018 single. Sindsdien leert ze alleen te zijn en gunt ze zichzelf meer liefde, meer veiligheid, meer plezier en meer genot in haar intieme leven. Lezers die in een swipegeneratie opgroeien leert ze eerbiedig met elkaar om te gaan. “Je mag nooit genoegen nemen met minder. Als iemand verwacht dat ik blij ben met broodkruimels, dan denk ik: dit zou ik vroeger misschien geaccepteerd hebben, maar nu niet meer. Rot op.”

Goed komen, De Arbeiderspers, 216 p., 22,50 euro.

Beeld rv

Adèle Rosenfeld: welkom in de wereld van liplezen en gebarentaal

De debutant

De Franse Adèle Rosenfeld (1986) is net zoals haar hoofdpersonage slechthorend, maar vertaalt haar eigen ervaringen het liefst naar een fictieve wereld. Hoe houdt een vrouw die stilaan doof wordt zich staande in haar carrière, haar vriendschappen en haar romantische relaties? Ontdek het in het tedere en gevoelige Kwallen hebben geen oren.

Het debuut

Louise is al sinds haar jeugd slechthorend, maar tijdens een onderzoek blijkt dat haar gehoor drastisch achteruitgaat. Dokters raden haar een cochleair implantaat aan.

Dat brengt haar gehoor niet terug, maar stelt haar in staat om na een revalidatieproces zowel hoge als lage frequenties beter te horen. De ingreep is onomkeerbaar en ze zal eerder dan normaal haar natuurlijke gehoor verliezen.

Rosenfeld neemt de lezer bij de hand in een wereld vol gebarentaal, liplezen en een dagboek waarin ze geluiden beschrijft. Haar roman is ook een aanklacht tegen een maatschappij die slecht ­omgaat met (onzichtbare) handicaps.

Intrigerend, want...

De titel van Rosenfelds boek komt voort uit haar fascinatie voor kwallen. “Kwallen hebben geen ogen, geen zicht en een bijna afwezig sensorisch systeem”, vertelt ze. “Ze reageren op prikkels en worden zo meegevoerd door de stroming.”

Rosenfeld creëerde vanuit haar slechthorendheid een ­eigen literaire taal, die ze een “infrataal” noemt, met “een verhoogde aandacht voor sensaties, voor details, voor lichamen, voor gebaren die zo nauwkeurig mogelijk moeten worden beschreven” .

Kwallen hebben geen oren, De Bezige Bij, 224 p., 22,99 euro.

Beeld rv

Megan van Kessel: als er te veel alcohol in de moedermelk zit

De debutant

De Nederlandse Megan van Kessel (1989) schrijft grappig, wrang en ontroerend over een vrouw die net moeder is geworden. Jeugdherinneringen en de confrontatie met haar demonen brengen haar tot grootse inzichten.

Het debuut

In een tijd van Instagram­accounts over ‘perfecte’ ­levens en realityprogramma’s waarin Kardashians in gouden bikini’s aan zwembaden liggen, schrijft Van Kessel over het alledaagse ­bestaan van een kersverse moeder die met haar man naar een dorp ­verhuist.

Ze schrijft over een baby die ze bij momenten het liefst van de trap wil gooien, over borstmelk die ze aan de kat geeft omdat er een te hoge concentratie alcohol in zit, en over haar hoop om op een dag een van haar kunstenaarsambities waar te maken. Daarnaast probeert ze ook nog door middel van een geboortekaartje haar afwezige vader weer in haar leven te betrekken.

Intrigerend, want...

Van Kessel vertelt me dat het moederschap haar hielp in het schrijven. “Voortaan had ik alleen maar twee uur tijd tussen twee voedingen door. Door de tijdsdruk deed ik niet langer mijn best om literair te schrijven of moeilijke woorden te gebruiken. Ik liet me leiden door mijn instinct en schreef wat ik op dat moment voelde. Toen vond ik pas de juiste toon.”

Ze wilde erop vertrouwen dat schrijven over alledaagse dingen ‘genoeg’ kan zijn en rekende ook in haar persoonlijke leven af met haar angst voor een burgerlijk bestaan. De drang naar het uitzonderlijke, besefte ze, is een cliché. Ook in de keuze voor een gezinsleven zit veel schoonheid en kracht. Het schrijven van een debuutroman was voor haar een openbaring. “Je hebt er veel doorzettingsvermogen voor nodig want niemand zit op je te wachten. Je stopt zoveel tijd in iets zonder dat je weet of het iets zal zijn. En toch kan niets op tegen het plezier en de bevrijding die je in het schrijven vindt.”

Uitzicht van dichtbij, Nijgh & Van Ditmar, 256 p., 22,50 euro.

Beeld rv

Kyrian Esser: niet meer weten waar je begint en ophoudt

De debutant

Wat een debuut van Kyrian Esser (1992), een Nederlandse schrijver die ook een café runt en theater maakt met zijn collectief De Theatertroep. In plaats van zich te laten beknotten door ideeën over hoe hij als debutant in de markt geplaatst moest worden − een queer novel, coming-of-ageboek, of een essay over seksualiteit? − nam hij de ruimte om iets nieuws te proberen. Een van zijn grote inspiraties was De rover van Robert Walser, een wild boek dat de conventionele romanvorm uitdaagt.

Het debuut

‘Even een vraag tussendoor: kun je iets over de liefde zeggen aan de hand van een liefde, of zullen we een beetje moeten valsspelen?’ is de raadselachtige quote op de achterflap. Aan de hand van een speelse speurtocht door de literatuur, de schilderkunst en de stadsparken van Europa lopen twee mannen elkaar achterna. Maar weten ze elkaar ook te vinden?

Intrigerend, want...

De drang om te experimenteren stuwt het verhaal voort. Kunstbeschouwingen, herinneringen en perspectiefwissels lopen in elkaar over zonder ook maar één narratieve les toe te passen. Esser liet zich inspireren door de liefde om tot een nieuwe stijl te komen: “Zowel kunst als een verliefdheid kan iets nieuws in je aanboren. Je gevestigde identiteit wordt in vraag gesteld. Plots weet je niet meer waar je zelf begint en waar je ophoudt. Kunst en verliefdheid nodigen je uit om de grenzen in jezelf op te geven. Alles wat je van autonomie hebt opgebouwd, gooi je overboord.”

Het is die fluïditeit in leven en liefde die de stijl van zijn roman beïnvloedt. Hij voert personages op die niet afgebakend zijn maar op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden, in de kunst en in de liefde. Het resultaat is een prikkelend en compromisloos debuut van een schrijver die zich niet laat vangen.

Dans Panfilo dans, Koppernik, 192 p., 21,50 euro.

Beeld rv

Tracey Lien: verdachte dood van een Vietnamese immigrant

De debutant

Tracey Lien (1983) is geboren in Sydney als dochter van ouders die uit Vietnam naar Australië vluchtten. In haar nawoord getuigt ze dat ze de lezer wilde laten ­voelen hoe vijandigheid en racisme je in een ondraaglijke eenzaamheid hullen. “Het ging om wat er gebeurt als een groep mensen stelselmatig wordt afgewezen en gekleineerd, het idee krijgt dat niemand ze ziet staan en dat ze er niet toe doen.”

Het debuut

Journaliste Ky Tran komt ­erachter dat haar 17-jarige broer overleden is nadat hij met vrienden op stap ging in een buitenwijk van Sydney, de vluchtelingenbuurt Cabramatta. Ky wil achterhalen wie er achter de moord zit. Haar ouders proberen tevergeefs met de politie te praten, maar een taalbarrière verhindert dat en de politie lijkt sowieso niet echt geïnteresseerd in de dood van een Aziatische inwijkeling.

Ky beslist om zelf de moord te onderzoeken en begeeft zich weer in de buurt waar ze is opgegroeid. Aan de hand van jeugdherinneringen beschrijft ze hoe het was om als vluchteling in Australië te leven, tussen misdaad en een heroïne-­epidemie, terwijl de politiek de andere kant op kijkt.

Intrigerend, want...

Naast thriller en familie­drama is Waar we niet over praten ook een striemende aanklacht tegen racisme. Lien beschrijft hoe de Vietnamese gemeenschap in Australië jarenlang gediscrimineerd werd en nog steeds als minderwaardig wordt beschouwd.

Lof ontving Lien onder meer van Publishers Weekly: “Liens inzichtelijke, emotionele debuut, dat zich afspeelt in 1996, integreert op intelligente wijze culturele zorgen in een strak gefocust mysterie. [...] Lien mengt de vreemdelingenhaat en de verdenkingen van de Vietnamese bewoners jegens buitenstaanders vakkundig tot een sprankelend complot.”

Waar we niet over praten, A.W. Bruna Uit­gevers, 336 p., 23,99 euro.