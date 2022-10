Jong en oud in de ban van Balenciaga

De belangstelling voor de modeontwerper Cristóbal Balenciaga (1895–1972) laait hevig op. En zijn virtuositeit wordt meer dan ooit bezongen door heden­daagse modefreaks. Coco Chanel, Azzedine Alaïa en Christian Dior bliezen destijds al de loftrompet. In het Kunstmuseum in Den Haag loopt momenteel een somptueuze expo over zijn oeuvre vol bijzondere vormen en met als centrale kleur het zwart.

Daarbij is ook aan de kinderen gedacht. Sanne te Loo, die meer dan dertig kinderboeken illustreerde (waaronder de verhalen van schrijvers als Paul Biegel, Sjoerd Kuyper en Edward van de Vendel), kreeg de opdracht om een paar aspecten van zijn leven in een kunstprentenboek te gieten.

Balenciaga groeit op in het kleine Baskische vissersplaatsje Getaria. Zijn moeder naait kledij voor de rijke familie Torres de Casa uit Madrid, die er in de zomer neerstreek. Hij is bovenmatig gefascineerd door de markiezin in haar lange, uit Parijs afkomstige jurken. Tot hij haar verzoekt om even in haar kleerkasten te mogen gluren. Waarna hij elke dag na school op de zolderverdieping van de villa mag ­pleisteren.

Beeld Sanne te Loo

Op zijn twaalfde vraagt Cristóbal of hij zelf een jurk mag ontwerpen. Zijn drang om de beste te worden, bleek ontembaar. Spoedig had de hardwerkende ­Balenciaga salons in ­Barcelona, Madrid en ­Parijs. En hij verzon kleren die ruim om het lichaam vielen.

Sanne te Loo maakt van de opgang van Balenciaga een charmant boek met enige retrotintjes. Ze toont een sierlijk oog voor de creaties als “beeldhouwwerken”, van een man die niet echt maalde om beroemdheid. Ze bezingt zijn genie met gouacheverf, potlood én verschillende druktechnieken op papier.

Sanne te Loo, Cristóbal Balenciaga, Leopold/Kunstmuseum Den Haag, 32 p., 15,99 euro.