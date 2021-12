‘Jonas had niet door wat er gebeurde, tot ik zei: je staat in brand’

Het duurde vijf jaar voor Stef Aerts met FC Bergman The Sheep Song kon maken. Dan was er corona, dat de première nog wat verder duwde en het publiek decimeerde. En dan vloog hoofdrolspeler Jonas Vermeulen bijna in brand. ‘Ik zou niet hebben voortgespeeld, maar jij dus wel.’

Aan theatermaker Stef Aerts, die samen met Marie Vinck, Joé Agemans en Thomas Verstraeten het collectief FC Bergman vormt, is het credo less is more niet besteed. Omwille van plaats moesten we heel wat bruikbaar materiaal uit dit interview knippen, net zoals FC Bergman zes jaar geleden, daags voor de première, nog tweeënhalf uur uit Het land Nod moest snijden.

“In een van de eerste scènes van Het land Nod stond een acteur naakt voor een schilderij, waarna hij op de grond ging liggen. Dan zou er een lammetje opkomen en naar die acteur gaan. Dat was een van de mooiste scènes die we ooit hebben gemaakt”, herinnert Aerts zich. “De jaren erna zijn we aan dat beeld blijven denken. Daaruit is eigenlijk een heel nieuw stuk ontstaan.”

Dat stuk heet The Sheep Song en is volgens deze krant de beste voorstelling van 2021. Het toont hoe een schaap zich aan zijn kudde onttrekt in een poging om mens te worden – en vervolgens ontdekt dat mensen ook maar bizarre wezens zijn. Vermeulen, die dit jaar ook te zien was in Oresteia en kort voor de eerste lockdown met zijn band Psycho 44 nog de plaat Unreality I uitbracht, speelt de titelrol. “Een lichtjes vergiftigd geschenk”, geeft Aerts toe. “We hebben hem vijf jaar geleden al gevraagd: wil je een schaap spelen?”

Schapenpak

Vermeulen: “Maar die vraag was toen heel vrijblijvend. Er was nog weinig geweten over dat kostuum, behalve dat het er zo realistisch mogelijk moest uitzien. We zijn op bezoek gegaan bij Wulf FX, een bedrijf dat special effects in films verzorgt. Toen zij dat schapenhoofd ontwikkelden, dacht ik wel al snel: dat is zwaar.”

Aerts: “Toen dat schapenpak aan het begin van de repetities was aangeleverd, zag het er fantastisch uit, maar was het voor Jonas eigenlijk ondraaglijk. Het was superzwaar en gloeiend heet - het zat vol echte schapenwol.”

Vermeulen: “Ik heb wel een paar keer gedacht: dit lukt niet, dit moeten we in orde brengen. Maar ik had ook altijd het gevoel: stel dat het lukt, dan wordt dit iets heel bijzonders. Om maar te zeggen, ze hebben mij niet geforceerd. Ik ben met heel veel plezier in dat pak gekropen.”

Aerts: “Tot aan de première hebben we aan dat pak gesleuteld en we hebben de echte schapenwol vervangen door een synthetische variant. Dat was een godsgeschenk, maar achteraf heb ik me daar ook zorgen over gemaakt. Tot op de eigenlijke première de kop in brand vloog. Als het niet bij de kop was gebleven, hadden we de stukken valse wol uit Jonas z’n vel moeten snijden, denk ik.”

Jonas Vermeulen in 'The Sheep Song' van FC Bergman in Toneelhuis, Antwerpen. Beeld Kurt Van der Elst

Op die première in mei, vijf maanden later dan gepland, liep na vijf minuten een van het dik dozijn levende schapen op scène – dat leest u goed – tegen Vermeulen aan. Er ontstond een kortsluiting tussen de batterij op Vermeulens rug en de elektronica in het schapenhoofd, waarmee Aerts vanuit de coulissen de oren en ogen van het schaap liet bewegen.

Aerts: “Ik was zo op zijn ogen en oren gefocust dat ik het niet merkte. Tot Marie naast mij zei: ‘Staat die zijn kop nu in brand?’ Vanaf dan ging het supersnel. Ik wist heel goed hoe stevig hij zat ingesnoerd in dat pak - het duurde ruim een halfuur om het aan te trekken - dus we hebben hem van het podium gesleurd, hebben het doek naar beneden laten komen en zijn we dat pak beginnen los te rukken. Ik heb mijn hand verbrand toen er een vlam uit kwam.”

Vermeulen: “Gaat het?” (lacht)

Aerts: “Ik heb niet veel medelijden gevraagd, omdat ik dacht: er zijn andere mensen die daar meer recht op hebben. (lacht) Al had Jonas nog niet door wat er gebeurde, tot ik zei: je staat in brand.”

Vermeulen: “Pas toen dat kostuum uit ging, voelde ik die hitte. Smoorheet.”

Aerts: “We hebben hem toen gevraagd of hij het zag zitten om voort te spelen. Dat was vrij snel beklonken. Ik zou het niet hebben gedaan, maar jij dus wel. Waarvoor dank.”

Vermeulen: “Ik moest wel de garantie krijgen van de technici dat het niet nog eens kon gebeuren. Gelukkig hadden ze vrij snel door wat er aan de hand was. Ze hebben de batterij eruit gehaald, dan kon er niks meer gebeuren.”

Vermeulen speelt een schaap dat mens wil worden. Beeld Kurt Van der Elst

Gedoe

Om maar te zeggen: het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om The Sheep Song op scène te krijgen. “Ik dacht: we hebben er zo lang over gedaan, dan zit je met al dat gedoe rond corona, en dan, na vijf minuten in de première, gebeurt dát”, vertelt Aerts.

Maar zelfs dát kon dus niet tegenhouden dat The Sheep Song gespeeld wordt. Al krijgt de voorstelling in deze uitzonderlijke tijden wel een andere laag dan FC Bergman aanvankelijk had verwacht. Aerts: “We zoeken altijd naar een tijdloze condition humaine en we hebben nooit een actueel statement willen maken, al is het wel ironisch dat iedereen in de voorstelling gemaskerd rondloopt. Niet alleen Jonas met zijn schapenkop, maar ook alle andere personages dragen een soort masker. Er zijn zelfs scènes met chirurgen met mondkapjes.

“We hebben dat niet vanwege corona zo bedacht, maar elk personage is wel heel erg op zichzelf. We hebben minder dan ooit contact met het publiek en contact met elkaar. Die metafoor is bijna té toepasselijk voor de wereld van vandaag. Het is een voorstelling over fundamentele eenzaamheid, en voor veel mensen is die eenzaamheid nog nooit zo groot geweest als vandaag.”

Tot 30 december en van 24 tot 31 mei in Toneelhuis, Antwerpen.