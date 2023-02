Jolande Withuis: ‘Ik zie helemaal niets in het intersectionele feminisme’

Het gaat de verkeerde kant op met het ­feminisme, vindt de Nederlandse sociologe Jolande Withuis (73). Bovendien is de ­vrouwenstrijd niet gebaat bij woke en identi­teits­denken, schrijft ze in haar nieuwe boek. ‘Een hoofddoek vind ik een nederlaag.’

Haar brede glimlach is het eerste wat ik zie als ze de deur opent van haar huis in Zutphen. Daarna de diep­roze beenwarmers die ze heeft aangetrokken over een zwarte legging. Bijzonder voor een diehard feministe. Of misschien net niet, want Jolande Withuis vindt dat vrouwen te veel bezig zijn met hoe ze eruitzien en welke indruk ze op anderen laten.

Withuis is een bekende Nederlandse stem in het debat over vrouwenrechten en gelijkheid, en publiceerde zonet Vrouw en vrijheid, haar veertiende boek. ‘Een fel betoog voor een kritischer feminisme’, zo omschrijft de uitgeverij het. Begrijpelijk, want Withuis is niet bang om wat knuppels in het feministische hoenderhok te gooien. Een hok dat volgens haar veel te woke en te divers geworden is, waarin de essentie van feminisme steeds meer wordt uitgehold.

Terwijl de poes des huizes − ooit als jonge, zwervende kater komen aanwaaien en ondertussen minstens twintig jaar oud − onverstoorbaar soest op zijn uiteinde van de sofa, vraag ik aan Withuis wat de drijfveer was voor het schrijven van haar boek.

“Ik word niet blij van wat men vandaag onder feminisme verstaat. Daarom zet ik in mijn boek ook nog eens op een rijtje hoe rechteloos vrouwen tot niet zo lang geleden zijn geweest. Pas in 1984 werd wettelijk bepaald dat mannen niet langer alleen over de echtelijke woonplaats konden beslissen. Pas in 1957 werden vrouwen in Nederland handelingsbekwaam. Tot dan toe had een vrouw voor alles toestemming nodig van haar man. Haar eigendommen behoorden hem toe. Hij had recht op seks. Ze mocht niet werken zonder zijn toestemming. Ze had geen zeggenschap over haar kinderen. Zo verschrikkelijk lang geleden is dat allemaal niet. Maar de kennis daarover lijkt helemaal weg te zijn. Dat vind ik schokkend.”

BIO • 73 jaar, woont in Zutphen (NL) • studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam • doceerde van 1980 tot 1996 vrouwenstudies aan de VU Am­ster­dam en de Radboud Uni­ver­siteit in Nijmegen • was vanaf 1999 verbonden aan het NIOD (Insti­tuut voor Oor­logs-, Holo­caust- en Genocidestudies) • publiceerde veertien boeken • is getrouwd met socioloog Tom de Ridder

Pro memorie: in België verwierven vrouwen pas stemrecht in 1948, bleven ze tot 1958 handelingsonbekwaam, en duurde het tot 1976 voor ze als getrouwde vrouw een eigen bankrekening konden openen zonder toestemming van hun man.

Withuis’ feminisme is schatplichtig aan de tweede feministische golf, vertelt ze. “In die tweede golf, die eind jaren 1960 ontstond, maakte men eindelijk een fundamenteel onderscheid tussen enerzijds sekse, het lichaam, en anderzijds gender: de culturele, psychologische en sociale eigenschappen die bij die lichamen hoorden. ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’, dat hele idee werd toen wel met de grond gelijkgemaakt. Het is niet omdat mannen en vrouwen biologisch gezien andere lichamen hebben, dat ze ook andere mensen zijn. Dat is voor mij een heel verrijkend inzicht geweest. Vandaag lijkt het weer helemaal de andere kant op te gaan. In het genderdebat lopen lichaam en eigenschappen weer allemaal door elkaar.”

Als voorbeeld geeft u onder andere de discussie over vrouwen in hoge functies. Dat meer vrouwen in een bedrijf goed zou zijn omdat het dan diverser wordt, doet er niet toe, zegt u. Het punt is dat het gewoon discriminatie is als vrouwen niet in die posities zitten.

“Nou, ik zie wel dat het ertoe doet. Ik ben mijn wetenschappelijke loopbaan begonnen aan de faculteit politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam in 1981. Ik was de enige vrouw in de staf. Het zou erg fijn zijn geweest mochten er toen meer vrouwen geweest zijn aan die faculteit.”

Vooral voor de toiletten, schrijft u. Het onderscheid tussen wc’s voor mannen en vrouwen wilt u liefst wel bewaren.

(lacht) “Liefst, ja. Of ik dat niet inconsequent vind van mezelf? Absoluut, maar ik denk dat de meeste vrouwen wel begrijpen waarom ik op dat punt inconsequent móét zijn.

“Ernstig: dat een bedrijf het beter doet met meer vrouwen aan de top, vind ik geen geldig argument. Vrouwen hebben altijd willen werken en hebben het ook altijd gedaan, ook de zware, vuile jobs. Maar eind 19de eeuw werden ze uit de fabrieken verjaagd. In de loop van de 20ste eeuw werden veel soorten werk voor hen verboden. Die maatregelen werden door de ­socialisten gesteund. Want ook zij wilden dat vrouwen thuisbleven.

“Vrouwen zijn systematisch tot een sekse gemaakt die onderhouden moest worden. En nu zou je dat argument van vrouwelijkheid opnieuw gebruiken om ze hogerop te brengen? Daarmee leg je opnieuw dat onderscheid in seksen vast, terwijl het denken in twee soorten mensen net de basis is van alle ellende. Ik vind dus niet dat je vrouwen moet aanstellen omdat zij de aardigere soort zouden zijn, die zorgen voor gezelligheid en koekjes op de vergader­tafel. Nee, vrouwen zijn mensen, die net als mannen genadeloos of onuitstaanbaar kunnen zijn.”

De Belgische filosofe Griet Vandermassen, die al jaren onderzoek doet naar verschillen tussen mannen en vrouwen, zegt dat er wel degelijk evolutionair gegroeide sekseverschillen bestaan. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er een fundamenteel verschil is in interesses tussen jongens en meisjes: mannen willen leidinggeven, vrouwen willen liever zorgen, en daarom zijn er zo weinig vrouwelijke CEO’s. Een vijfde van de vrouwen zou ook liefst thuisblijven bij de kinderen als het financieel haalbaar was. Klassieke feministen willen dit allemaal niet zien, zegt ze.

“Nou, dat wil ik inderdaad niet zien. Waarom zijn vrouwen dan zo hard gaan strijden om te mogen werken? Vrouwen hebben zich er altijd tegen verzet als arbeid hun verboden werd. De Britse sociologe Ann Oakley onderzocht ook of vrouwen liever niet of wel buitenshuis wilden werken. Degenen die dat liever niet deden, veranderden van mening zodra ze zich voorstelden dat de omstandigheden voor hen zouden wijzigen, zoals betere kinderopvang of iemand die ’s avonds voor de warme maaltijden zou zorgen. Dan werd het heel andere koek.

“Ik kan me goed voorstellen dat veel vrouwen vandaag denken: jeetje, hoe moet ik het allemaal redden? Maar als de maatschappelijke structuren anders waren, zou je vrouwen heel andere keuzes zien maken. De meeste vrouwen werken vandaag al buitenshuis. En het is vaak genoeg aangetoond hoe ongelukkig en depressief vrouwen worden als ze de hele tijd thuis zitten.”

Ook primatoloog Frans de Waal zegt dat de andere biologie van mannen en vrouwen vaak vergeten wordt. Onderzoek bij apen laat zien dat meisjesapen van nature geïnteresseerd zijn in poppen, terwijl de mannelijke apen dat totaal niet zijn.

“Maar wij zijn geen apen. We zijn zoogdieren, maar hebben ook hersenen, waarmee we ons eigen leven kunnen vormgeven. Dat lijkt me toch een belangrijk verschil met apen. Ik sta niet tegenover de wetenschap − ik bén een ­wetenschapper − maar ik ben niet onder de ­indruk van die enge biologische blik. Ik bekijk het historisch en cultureel.

(denkt na) “Zelf heb ik geen kinderen. Lang wilde ik er geen, omdat ik uit een gezin kwam waar het niet leuk was. Ik dacht: ik ben er niet toe in staat. Bovendien wilde ik eerst een baan hebben. Pas toen ik 38 was, kwam het in me op dat ik het misschien toch aandurfde. Maar toen was het te laat. Ik was te oud en werd niet zwanger. Ik ben daar weleens ongelukkig over geweest. Anderzijds had ik dan ook niet al die boeken kunnen schrijven.

“Als je om je heen kijkt, zie je toch al gewoon dat het niet voor elke vrouw een biologische wet is om kinderen te krijgen? Sinds er anti­conceptie is en vrouwen zijn gaan studeren, krijgen ze al een pak minder kinderen. Dus nee, ik vind die biologische argumenten niet zo overtuigend.”

Withuis over Beyoncé: 'Ze is niet onderdanig en eist haar plek op, wat heel goed is aan haar. Maar ze zit wel nog vast in de traditionele vrouwelijkheid: als vrouw kun je de top bereiken met je lichaam en je borsten.' Beeld Courtesy of Parkwood Entertainment

‘Pas als vrouwen zichzelf ontslaan van het streven vrouwelijk te zijn, komt hun vrijheid nabij’, schrijft u. Dat is wel wat.

“En nu wil je weten of ik vind dat een vrouw er dan niet leuk mag uitzien? Natuurlijk vind ik van wel. Het gaat me erom dat er een erg grote dwang bestaat om te voldoen aan het concept ‘vrouwelijkheid’ en om vrouwen eraan af te meten. Dat is niet iets waarover je je schouders kunt ophalen. Het is een zware druk die er helemaal niet zou moeten zijn. Probeer een goed mens te zijn, probeer je werk goed te doen, maar trek het je niet aan of anderen je al dan niet vrouwelijk genoeg vinden.

“In mijn boek beschrijf ik hoe ik er zelf uitzag als jong meisje. Ik was een lange sliert. Ik had ook echte wenkbrauwen. (tuurt even naar mijn gezicht) Jij ook, zie ik. Mijn wenkbrauwen liepen in elkaar over boven mijn neus, en ik weet nog dat ik in een damesblad las dat dit masculien was. Voor je het me vraagt: ik heb helemaal niets tegen het afscheren van beenhaar, maar mijn generatie vrouwen werd verpletterd onder het idee dat wij in onze diepste essentie niet deugen als we er niet vrouwelijk genoeg uitzien.

“Tegenwoordig mag een vrouw gelukkig wel zweten als ze tennist of een marathon loopt. Ja, je lacht, maar ook dat is heel lang onvrouwelijk geweest. Denken was niet vrouwelijk, studeren evenmin. Het concept ‘vrouwelijkheid’ is een enorme rem geweest voor vrouwen om wat dan ook te doen. Vandaag is dat idee nog steeds niet helemaal verdwenen. Met al die influencers is de druk misschien zelfs wel erger geworden.”

Fronst u de wenkbrauwen bij iemand als Beyoncé, die zich uitdrukkelijk als feministe positioneert?

“Ze is niet onderdanig en eist haar plek op, wat heel goed is aan haar. De gedachte dat je als vrouw niet ambitieus hoort te zijn, maar bescheiden, heeft ze radicaal afgeschaft en dat vind ik mooi. Maar ze zit wel nog vast in de traditionele vrouwelijkheid: als vrouw kun je de top bereiken met je lichaam en je borsten.”

U was een jonge vrouw in een tijd waarin vrouwen moesten vechten voor kansen, ­gelijkwaardigheid en het recht om niet te passen in die vrouwelijke mal. Dat gevecht hoeft niet meer. Meisjes kunnen zonder ­probleem studeren, werken, ongetrouwd en kinderloos blijven als ze dat willen.

“Klopt. Tot in de jaren 1950 werd een vrouw ontslagen op haar werk als ze trouwde. Zulke duidelijke ongelijkheden zijn vandaag verdwenen. Maar de verwachtingen over hoe vrouwen horen te zijn, heersen nog steeds. Alleen zijn ze geniepiger.

“Kijk bijvoorbeeld eens naar foto’s van mannen die geïnterviewd worden in de krant. Wijdbeens, uitgezakt, de buik volop aanwezig: het maakt niet uit hoe ze eruitzien. Terwijl ik altijd mijn best zal doen om rechtop te zitten en niet te dik te lijken. Altijd die foto’s die van mij gemaakt worden bij een interview, ik gruw ervan. Ik ben bijvoorbeeld heel krom en heb een dikke neus, maar tijdens een fotosessie probeer ik dat allemaal te maskeren.”

Toch verwonderlijk dat u als felle feministe van de tweede golf níét uw schouders kunt ophalen bij hoe u op de foto staat.

“Daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben dus niet zo zelfverzekerd dat ik het mij niet aantrek hoe ik eruitzie. Bovendien weet ik dat het iets uitmaakt voor de lezers van jouw stuk. Een mannelijke schrijver kan gerust lelijk op de foto staan. Want dat is dan een teken dat hij diep denkt. Maar een slordige en onverzorgde vrouw, dat valt slecht bij mensen. Dan wordt haar boek meteen gedegradeerd.

“Er zijn ongetwijfeld dappere vrouwen voor wie het allemaal niets uitmaakt, maar zo’n dappere vrouw ben ik blijkbaar niet. Tja, ik ben ook maar een product van deze wereld.” (lacht)

In uw boek schrijft u ook over de borstkanker die u in 1999 kreeg. Er werd een borst geamputeerd, en een reconstructie hebt u nooit gewild.

“Ik wil daarmee voor alle duidelijkheid helemaal niets zeggen over vrouwen die wel kiezen voor een reconstructie. Ik begrijp die keuze helemaal. Waar ik een probleem mee heb, is dat tegenwoordig zo’n reconstructie tegelijk wordt aangeboden bij de diagnose van amputatie en als volgt wordt omschreven: ‘Dan voelt een vrouw zich niet meer verminkt en is ze niet meer aangetast in haar vrouwelijkheid.’ Ik voel me persoonlijk gekwetst door die bewoordingen.

“Ik heb me nooit verminkt of ongelukkig gevoeld omdat ik een borst moest missen. Ik was vooral blij dat ik nog leefde. Het maakt me woedend om te lezen dat het wezen van een vrouw in haar borsten zou zitten. Want dat is wat hiermee wordt gezegd. Ik heb sinds mijn operatie elf boeken gepubliceerd. Daar heb ik die ene borst niet voor nodig gehad.”

‘Ik vind dat je mensen niet mag reduceren tot klasse, sekse of kleur. En dat is net wat identiteitsdenken wel doet. Dat vind ik enge geestespolitie.’ Beeld Jitske Schols/Lumen

U vermeldt ook de tendens onder Nederlandse vrouwen om minder te werken, volgens u ‘een uitvloeisel van anderhalve eeuw kostwinnersideologie’.

“Weet je, men denkt soms dat emancipatie vanzelf gaat. Men is vergeten hoe vrouwen ooit het werk zijn uitgejaagd, hoe het hun verboden werd. Dat vrouwen er vandaag voor kiezen om deeltijds te werken heeft niet altijd met zorg voor kinderen te maken. In onderzoek daarover geven vrouwen vooral aan dat ze tijd voor zichzelf en sociale contacten willen. Daarmee voed je nog steeds het idee dat werk voor mannen een evidentie is, terwijl het voor vrouwen een keuze blijft.”

Griet Vandermassen zei ooit ook: je hoort vrouwen altijd pleiten voor jobs in de hoogste regionen, maar nooit om achter de vuilniskar te mogen lopen.

“Nou, daar heeft die mevrouw Vandermassen helemaal gelijk in. Ik vind die concentratie op het CEO-schap ook een rare dubbelzinnigheid aan het hedendaagse feminisme. Het is trouwens maar voor weinig vrouwen weggelegd.

“Als je gelijkheid eist, horen zware en vuile jobs voor vrouwen erbij. Wat ze ook altijd gedaan hebben: ze werkten op het land, in de fabrieken, in de winkels. Dus nee, ik ben ook niet voor dat CEO-feminisme en enkel de krenten uit de pap willen halen.”

U bent opgegroeid in een communistisch ­gezin. Het vormde de basis van uw latere overtuigingen.

“Ik had al niet veel op met het communisme, maar het feminisme heeft mijn afscheid ervan versneld. Vooral met het identiteitsdenken van het communisme had ik veel moeite. Helaas steekt het vandaag weer overal de kop op. Daarom heb ik me ook altijd zo verbonden gevoeld met iemand als Ayaan Hirsi Ali. Omdat ze een feministe is, maar ook omdat ze zich probeerde te bevrijden van een vorm van totalitair denken. Dat herkende ik heel goed. Alles wat je dacht over hoe de wereld in elkaar zit, stort in. Ik ga er niet over klagen, want ik heb het altijd een enorme bevrijding gevonden. Maar het is wel heftig. De kans is groot dat je moet breken met je ouders en familie, en dat je in een isolement terechtkomt.

“Bij het hedendaagse identiteitsdenken zie ik krek hetzelfde gebeuren: je plaatst mensen in een categorie − zwart of blank, wat dan vandaag wit moet heten − en je doet alsof je vanuit die categorie helemaal weet hoe iemand denkt en handelt. De communisten dweepten met de categorie arbeidersklasse, terwijl een katholieke arbeider en een communistische arbeider psychologisch helemaal anders in de wereld staan. De eerste denkt dat God de wereld bepaalt en vindt het vooral zijn taak om dankbaar en nederig te zijn, de tweede pikt zijn lot niet en komt in opstand.

“Ik vind dus dat je mensen niet mag reduceren tot klasse, sekse of kleur. En dat is net wat identiteitsdenken wel doet. Iedereen die blank is, denkt wit volgens deze nieuwe ideologie. ­Bijgevolg doet een blanke altijd onbewust aan racisme. Micro­agressie noemt men dat dan. Dat moeten we niet willen. Dat vind ik enge geestes­politie. Zo kun je iedereen tot racist verklaren.”

Schrijfster Sabrine Ingabire schreef onlangs in een column: ‘Ik vertrouw (witte, mannelijke) recensenten niet meer.’ Omdat ze veel minder dan zij alert zijn voor racisme of seksisme in films of boeken. ‘Hoe vertrouw ik recensies wanneer hun morele maatstaven voor kunstwerken zo anders zijn?’, schreef ze nog. Valt het niet te begrijpen dat mensen zoeken naar een groep waarin bepaalde waarden die belangrijk zijn voor hen meer gerepresenteerd zijn dan in een andere groep?

“Zeker. Ik hanteer die redenering zelf ook. Maar het wordt een probleem wanneer identiteitsdenken beschuldigend wordt. En veralgemenend. En het met terugwerkende kracht wordt toegepast. Zodat er bijvoorbeeld boeken of kunstwerken moeten verdwijnen. Dat weiger ik te aanvaarden. Ik ben tegen woke. Ook al is het in Nederland uiterst rechts om tegen woke te zijn, en móét je in de kunstwereld en aan de universiteiten vandaag woke zijn.

“Zeker wat taalgebruik betreft vind ik het heel zorgelijk: gewoon omdat je een bepaald woord gebruikt, kun je helemaal fout zijn. Dat is enorm rigide. Bovendien: als je het monopolie denkt te hebben op wat goed is, heb je daarmee ook het recht op zuiveren en op censuur. En dat doet me erg denken aan hoe de communistische partij was: zuiveren, censureren, ook met terugwerkende kracht.”

U trekt ook ten strijde tegen de hoofddoek. U noemt het treurig dat er in de Tweede Kamer voor GroenLinks een moslima zit met, zoals u het noemt, ‘een volledig ingepakt hoofd’. U schrijft ook: ‘Wie het dragen van een hoofddoek (en erger) voorstelt als zelfbeschikkingsrecht, levert meisjes uit aan hun vaders en broers, en vergroot de onveiligheid van vrouwen met onbedekt hoofd.’

“Ja, daar ben ik heel stellig over. Ik vind een hoofddoek een nederlaag. Ik kan het ook echt niet als zelfbeschikking zien. Zeker niet als het over jonge kinderen gaat. Dat een meisje van 10 zich moet inpakken wanneer ze ongesteld wordt, terwijl de jongens van haar leeftijd gewoon vrij mogen rondlopen, daar lijkt zo’n meisje me niet voor te kiezen. Keuzevrijheid is sowieso problematisch in een religieus milieu.”

Dat geldt ook voor vrouwen in orthodox-­joodse milieus: zij mogen na het huwelijk ook hun haar niet laten zien in het openbaar, en dragen een pruik.

“Helemaal waar, en daar ben ik ook niet voor. Maar dat gaat over een heel klein hoekje van de wereld. Terwijl het bij de islamitische hoofddoek over veel meer vrouwen gaat. Bovendien gaat het bij ons in Nederland nu ook over de vraag of een hoofddoek mag in publieke functies, zoals bij de politie. Daar ben ik erg tegen.

“Kijk, als iemand een hoofddoek draagt, vind ik dat bedroevend, maar het mag. Ik zal nooit doen alsof ik het een blijk van emancipatie vind, maar ik wil niemand het recht ontzeggen om er een te dragen. Bij de politie en in publieke functies kan het voor mij niet, omdat het een ondermijning van de seculiere staat is. Voor de klas vind ik het ook problematisch. Net zoals ik een non voor de klas verschrikkelijk zou vinden. Als juf hoor je een algemeen voorbeeld te zijn, en niet het idee uit te dragen dat een vrouw zich hoort te bedekken.

“Dus ja, ik zal hiermee veel boosheid over me afroepen, maar ik vind zo’n hoofddoek erg treurig. En ik vind het erg dat het feminisme hier zo verdeeld over is geraakt.”

U moet niets weten van het intersectionele feminisme, schrijft u.

“Nee, daar zie ik niks in. Omdat het al die identiteiten naast elkaar zet maar de kwestie ‘vrouw’, die doorheen al die groepen loopt, over het hoofd ziet. Zoals zwarte vrouwen hun mond houden over het seksuele geweld van zwarte mannen, om de zwarte gemeenschap als collectief niet in gevaar te brengen.”

Het intersectionele feminisme van de vierde golf streeft naar keuzevrijheid voor álle ­vrouwen, zegt men. Dat lijkt toch een nobel streven?

“Maar feminisme gaat niet over keuzevrijheid, feminisme gaat over het opheffen van het sekse­verschil tussen de twee geslachten. En die hoofddoek is bij uitstek het benadrukken van het sekseverschil, waarbij vrijheid voor vrouwen blijkbaar iets anders betekent dan vrijheid voor mannen. Feminisme terugbrengen tot keuze­vrijheid vind ik erg flauw.

“Bovendien heeft het nare gevolgen voor vrouwen die níét voor die hoofddoek kiezen. In sommige wijken in Amsterdam of Rotterdam is het ronduit gevaarlijk om als meisje blootshoofds rond te lopen. Want zij zijn dan de ­hoeren of de zedeloze meisjes die niet beschermd hoeven te worden. Vroeger had je dat ook: de vrouwen met hun korte rokjes en ­ordinaire make-up, die hadden erom gevraagd. Die tweedeling tussen vrouwen die deugen en niet deugen, vrouwen die fatsoenlijk zijn en dat niet zijn, daar draag je met het dragen van een hoofddoek aan bij. Het maakt het leven van vrouwen die geen hoofddoek dragen een stuk gevaarlijker.

Beeld rv

“Weet je wat ook erg is? Dat ik hiermee ­waarschijnlijk weer het verwijt zal krijgen ­islamofoob te zijn. Dat helpt niet voor het gesprek. Terwijl ik net hoop dat er weer eens een gesprek mogelijk zou zijn, tussen beide partijen. Dat je weer kunt zeggen dat je als feminist echt een bezwaar hebt tegen de hoofddoek, zonder dat je daarmee een vreemdelingenhater bent.

“Dit standpunt moet weg uit het discours van ‘ja, maar dit vindt Geert Wilders ook’. Dat is de grote armoede van het debat nu, dat je huiverig bent om iets te zeggen over de hoofddoek omdat je dan in de foute hoek geduwd wordt. Terwijl ik helemaal niet in de foute hoek zit. Wie mijn werk leest, weet dat. Ik haat die mensen helemaal niet. Ik vind het gewoon geen teken van feminisme om een hoofddoek te dragen. Ik wil dat die vrouwen hun vrijheid nemen. Dat is alles.”

Jolande Withuis, Vrouw en vrijheid, De Bezige Bij, 176 p., 21,99 euro