Op de drempel van haar zeventigste verjaardag blijkt de productiviteit van Joke van Leeuwen pieken te vertonen waarbij die van de gasprijzen bleek uitslaan. Nadat ze vorig jaar Beginnelingen op de wereld losliet, waarin ze vertelde over de jonge jaren van 24 onvergetelijke mensen, komt ze nu met Ik ben hier, een door haarzelf geïllustreerd jeugdboek over Mona, een moedig meisje met survival­skills. Voor begin oktober is dan weer Aan tafels aangekondigd, ‘één ononderbroken sprankelend gedicht over de sporen die mensen in dingen achterlaten, over het ouder zijn in de jongste jaren’.

Met Ik ben hier belanden we in het hoofd én de wereld van Jona, die na schooltijd altijd naar haar vaders kantoor trekt in een hoog gebouw, boven het stadje Wolem, en daarna met hem klokvast bij eetcafé Lekker een dagschotel met meestal puree gaat eten. Jona’s moeder is overleden. De vader lijkt ook vrij oud te zijn met zijn kale hoofd en krullende haardotjes.

Beeld Joke van Leeuwen

Maar de workaholic maakt gewag van ‘toestanden’ met water die het stadje bedreigen. Terwijl hij werkt, dwaalt Jona door het gebouw, tot ze op de dertigste verdieping een trap naar het dak ontdekt en daar op een saaie middag in slaap doezelt. Als ze wakker wordt, is het gebouw compleet verlaten én tot voorbij de tweede verdieping omzoomd met water... Hoe zal Jona de aandacht trekken?

Beeld Joke van Leeuwen

Ze panikeert niet en broedt op inventieve manieren om gezien te worden. Van Leeuwen schraagt haar verhaal met eigen tekeningen die de plot kracht bijzetten en de onverschrokkenheid van Jona onderstrepen. Je sluit haar ongetwijfeld in het hart, net als haar onhandige vader, die meelevender blijkt dan hij eruitziet. Van Leeuwens multi­talent gedijt goed in Ik ben hier, dat ook de trekken van een fabel meekrijgt.

Beeld RV

Joke van Leeuwen, Ik ben hier, Querido, 120 p., 16,99 euro, 9+