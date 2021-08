John Cleese onderzoekt cancelcultuur en politieke correctheid in nieuwe show ‘Cancel Me’

De Britse komiek John Cleese, bekend van onder meer Fawlty Towers en Monty Python, presenteert binnenkort de tv-show Cancel Me over politieke correctheid en cancelcultuur (waarbij publieke figuren geboycot worden omwille van sociaal ongepast gedrag, red.) op de Britse zender Channel 4. Hij zal onder andere praten met personen die beweren te zijn gecanceld, maar ook met activisten die oppositie gevoerd hebben tegen verschillende van zulke publieke figuren.

Zo wil Cleese nagaan waarom een nieuwe gevoeligere generatie de regels probeert te herschrijven over wat wel en niet gezegd kan worden. In een verklaring bij de aankondiging van de show zei Cleese: “Er is zoveel dat ik echt niet begrijp, zoals: hoe het onberispelijke idee van ‘laten we allemaal aardig zijn voor mensen’ in sommige gevallen tot het absurde is ontwikkeld.”

Zelf onder vuur

Cleese kwam in het verleden al in opspraak vanwege zijn uitlatingen tegen de oprukkende cancelcultuur. In 2020 werd een aflevering van Fawlty Towers offline gehaald omdat het racistisch taalgebruik bevatte. Cleese reageerde dat hij in de aflevering de racistische man juist voor schut zette, en dat sommige nieuwe kijkers blijkbaar te dom waren om dat in te zien.

Het zette de komiek aan een bredere mening over de golf van politieke correctheid uit te bouwen. In 2020 zei hij in een interview: “Het begon als een goed idee, om niet gemeen te zijn tegen elkaar. Maar dat escaleert al snel naar een toegeeflijkheid voor mensen die snel van streek zijn. Ik denk niet dat we een samenleving moeten organiseren rond de gevoeligheden van die mensen, want dat werkt verstikkend voor de creativiteit en creëert een neurotische maatschappij.”