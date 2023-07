Joeri en Amber Broos: ‘Wij zijn boerkes van Kortenberg, maar Amber staat toch maar mooi op de Main Stage van Tomorrowland’

De oudste is 49, heeft met Begin to DJ een dj-school en draaide in de jaren 90 zelf in discotheken. De jongste is 20, heeft haar eigen programma op Studio Brussel en draait op de Main Stage van Tomorrowland. Joeri en Amber Broos, vader en dochter.

Joeri

“Ik herinner me een gezinsvakantie op Mallorca en elke avond was er animatie voor de jongsten voorzien. Welke petotter stond er altijd naast de animatrice om de microfoon over te nemen? Amber. (lacht) Ze was toen vijf jaar. Mijn vrouw en ik keken elkaar aan en zeiden: ‘Daar hebben we het laatste nog niet van gezien.’

“Ik heb nooit gedacht dat Amber dj zou worden. In de jaren 90 draaide ik zelf elke nacht van donderdag tot en met zondag. Je komt ’s ochtends thuis, kruipt in je bed en moet nadien nog naar je vast werk. Toen Amber twee of drie was, hield ik het voor bekeken. In 2015 ben ik een dj-school gestart, op een moment dat ze al in de ban was van draaien en clubmuziek.

“Ik heb haar voor de duidelijkheid nooit in die richting gepusht. (lacht) Ze wilde dat zelf, ook al was ze niet vertrouwd met uitgaan. Op het moment dat haar vriendinnen naar fuiven begonnen te gaan, stond zij er achter de dj-booth. Ik heb altijd gedacht dat ze het erg zou vinden dat zij niet hetzelfde als haar leeftijdsgenoten meemaakte, maar achteraf zei ze altijd dat dat niet het geval was.

“Ik had Amber graag laten kennismaken met clubs. Maar nu heeft ze daar geen tijd meer voor en vroeger was ze te jong om discotheken te bezoeken. De uitgaanscultuur is ook veranderd vergeleken met de jeugdjaren van haar mama en mij. Wij bezochten soms drie discotheken op één avond – dat waren de plekken waar je ­mensen leerde kennen. We gingen vaak naar La ­Rocca of La Bush, maar die zaken bestaan niet meer. ‘Dat moet je echt eens meemaken’, zei ik altijd, en nu is het te laat.

“Dankzij Amber ben ik mijn tweede jeugd aan het beleven. Maar soms voel ik mij ook heel oud, zoals wanneer ze nummers draait die ik 30 jaar geleden al speelde. (grinnikt) Zij houdt mijn herinneringen levendig. Tijdens haar sets krijg ik geregeld flashbacks. ‘Ken je dat nog?’ vraagt mijn vrouw dan enthousiast. Ik vergezel Amber regelmatig, omdat ze nog geen rijbewijs heeft. Ik kan er enorm van genieten om haar aan het werk te zien.

“Ik heb jarenlang feestjes georganiseerd in de sporthal van Erps-Kwerps. Dat was een echt familiegebeuren. Mijn vader hielp met de organisatie, mijn vrouw verkocht drankbonnen, ik ­dj’de. En twintig jaar later stond Amber als tiener in diezelfde sporthal op het podium van een scoutsfuif. ‘Volgens mij is dit een kantelpunt’, zei ik die avond tegen mijn vrouw.

“Ze staat intussen veel verder dan het punt waarop ik destijds ben gestopt met dj’en. Ik gun haar het succes. Ik vind dat fantastisch. Ze leeft ook voor een stuk mijn droom. Of het vanzelfsprekend is geworden dat ze straks op de Main Stage van Tomorrowland staat? Natuurlijk niet. Op de nationale feestdag draaide ze voor de koning. Dat is onwerkelijk. (schudt het hoofd van ongeloof) Amber verbaast mij nog elke dag.

“In mijn tijd was een dj ‘ne speciale’, nu zijn dat grote sterren, hè. Wanneer Amber ergens speelt, loop ik soms de idolen uit mijn jeugd tegen het lijf. Nu is zij voor sommige jongeren de held die mijn idolen voor mij waren. Er zijn steeds meer meisjes die naar de dj-school komen en vragen of ik familie van Amber ben. Door zulke momenten besef ik dat ze iets speciaals doet, terwijl het ook gewoon mijn dochter blijft die ’s ochtends aan de ontbijttafel boterhammen eet. (lacht)

“Amber heeft veel moeten slikken om hier te geraken. Toen ze als 13-jarige een dj-wedstrijd won, kwam er online veel commentaar op haar jonge leeftijd. We hebben als ouders geprobeerd om haar zo goed mogelijk af te schermen van alle negatieve commentaar. Hoewel ze nu nog steeds met seksisme te maken krijgt, trekt ze zich daar weinig van aan. Als Amber ergens aan begint, gaat ze er 200 procent voor. Ik beschouw ons als de boerkes van Kortenberg, maar ze staat nu toch maar mooi op het hoofdpodium van ­Tomorrowland.”

Amber Broos: ‘Sommigen hebben een voetbalpapa, ik heb een dj-papa.’ Beeld Wouter Van Vooren

Amber

“‘Is dát je papa?’ vroegen mijn vrienden in het eerste middelbaar. Pas nadat ik er meermaals op gewezen werd dat mama en papa er jong en hip uitzagen, besefte ik pas echt dat ik coole ouders had. (lacht) De jaren daarvoor was ik wel al gefascineerd door de verhalen van papa over zijn ervaringen in het nachtleven. Misschien romantiseer ik dat beeld, maar dat hij voor het slapengaan verhalen van vroeger vertelde, is een herinnering die in mijn geheugen staat gegrift.

“Ik kan mij nog weinig specifieke verhalen voor de geest halen, maar het sprak wel tot de verbeelding dat hij een resident dj was geweest in een café op de Oude Markt in Leuven. Mama was ook helemaal in de ban van clubcultuur. Ze praatten met passie over muziek, en dat werkte zo aanstekelijk dat ik op mijn twaalf aan papa heb gevraagd of hij mij wilde leren dj’en.

“Dankzij papa kan ik nostalgisch zijn over een periode die ik nooit heb meegemaakt. (lacht) Ik hou van retrovibes in mijn set, omdat ik die liefde thuis heb meegekregen. Papa had een platenwinkel, en ik ging geregeld in zijn collectie diggen. Wanneer ik nummers van vroeger draai, heb ik het gevoel dat ik toch een beetje de schade kan inhalen. Je ziet in het publiek steevast twee kampen: zij die naar hun jeugd worden gekatapulteerd en de jeugd die ‘ojo, wat is dit?’ denkt. Die stijl van muziek spreekt mij gewoon meer aan, waarmee ik niet wil zeggen dat er nu geen kwalitatieve muziek meer wordt gemaakt.

“Niemand weet beter wat ik meemaak of voel tijdens een dj-set dan papa, door zijn ervaring achter de decks. Ik vind het dan ook waardevol om zijn second opinion te horen. Ik vraag geregeld wat hij van een nummer vindt, of waar hij een track in de set zou plaatsen. Het is niet dat ik hem blindelings volg. Integendeel. We discussiëren veel, maar het is wel eigen aan mijn karakter om eerst een idee af te toetsen alvorens er vol voor te gaan.

“Papa en ik zijn vrij koppig en standvastig. Hij durft echter in het diepe te springen, waar ik eerst twee keer nadenk. Onlangs kocht hij een camera, omdat hij graag filmpjes wil maken. Terwijl hij er momenteel nog weinig van kent. Hij wil alles op z’n minst proberen, dat typeert hem. Papa sluit simpelweg geen compromissen. Op mijn zestiende zijn we met het gezin op vakantie naar Ibiza geweest. Hij heeft mij toen aangemoedigd om af te stappen op de eigenaar van een beach bar. ‘Mag ik hier vanavond dj’en?’ vroeg ik. Ik heb er uiteindelijk zelfs twee avonden mogen spelen.

“Het is een vriend van papa die mij heeft gewezen op de dj-wedstrijd die ik als 13-jarige won. Mijn ouders steunden mij daarin. Sommigen hebben een voetbalpapa die hen aan de zijlijn aanmoedigt, ik heb een dj-papa. Wat niet wil zeggen dat ik mij verplicht voelde om in zijn voetsporen te treden. Ik ben dj geworden omdat ik dat zelf heel graag wilde.

Gekke gewoontes Amber over Joeri: “Hij gebruikt voor het minste geheugensteuntje een post-it.” Joeri over Amber: “Amber heeft nog een papieren agenda waarin ze met kleurtjes werkt.”

“Sinds ik als tiener begon te dj’en had ik het gevoel dat ik een hobby had gevonden waarin ik echt kon uitblinken. Dat klinkt misschien cocky, maar ik volgde ook drama en voordracht aan het SLAC (Academie en Conservatorium in Leuven, red.) en daarbij had ik dat gevoel minder. Als jonge dj voelde ik mij lang onderschat, wat mij heeft gemotiveerd om zo technisch onderlegd mogelijk te zijn. Er zijn op dat vlak weinig leeftijdsgenoten voor wie ik moet onderdoen. Dat is mijn perfectionistische kant, wat papa dan weer minder heeft.

“Don’t be a wuss is iets wat ik van papa heb geleerd. In deze intimiderende wereld kun je niet anders dan een olifantenvel kweken. Ik zit in een heel mannelijke sector, en ik zag altijd guys aan het werk met tonnen zelfvertrouwen. Ik dacht: als ik iets wil klaarspelen, moet ik óók zo hard in mezelf geloven. Ik ben enorm dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen en vind het ongelooflijk dat ik mag doen wat ik het liefste doe.”

Amber Broos speelt op zaterdag 22/7 en vrijdag 28/7 op Tomorrowland. Op 31/10 speelt ze in Waagnatie, Antwerpen.