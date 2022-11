Joël Dicker houdt de lezer in nieuwe pageturner angstvallig bij het handje

Ooit zette Joël Dicker de Franse literaire wereld op stelten met zijn afgelikte romanthriller De waarheid over de zaak Harry Quebert. Dicker mocht in 2012 zowel de prestigieuze Grand Prix de l’Académie française als de Prix Goncourt des lycéens op zijn palmares schrijven. Sindsdien genereert Dicker wereldwijd miljoenenoplages in binnen- en buitenland en presenteert hij zich weleens overmoedig als een lightversie van Jonathan Franzen en Philip Roth. Dat lijkt potsierlijk. Want het is moeilijk voor te stellen dat hij nu nog zulke onderscheidingen zal mogen opspelden voor zijn nieuwste worp De zaak Alaska Sanders.

De 37-jarige Dicker bouwde intussen een flinke franchise uit met vuistdikke, gezapig weglezende literaire thrillers. Hij nestelde zich ook op TikTok en startte onlangs zijn eigenste uitgevershuis Rosie and Wolfe op, zodat hij meer winst overhoudt en een eigen redactieteam ter beschikking heeft. Een van Dickers trucjes – niet verrassend in misdaadliteratuur – is dat hij bepaalde personages laat terugkeren, onder wie natuurlijk gehavend successchrijver Harry Quebert én dit keer ook Marcus Goldman, die net furore boekte met zijn roman over de zaak Harry Quebert, zijn vriend en mentor die al twee jaar vermist is. Dicker houdt van labyrintische spiegeleffecten én van licht gegoochel met alter ego’s, zo blijkt maar weer.

We schrijven april 1999. De jonge Alaska Sanders – voorbestemd voor een Hollywoodcarrière - wordt vermoord aangetroffen in de buurt van het stadje Mount Pleasant, in New Hampshire, aan de rand van een meer. Al snel lijkt de dader gevat. Case closed. Tot sergeant Perry Gahalowood een anoniem schrijven krijgt waardoor het onderzoek op losse schroeven komt te staan. Met hulp van Goldman en ‘zijn onuitstaanbare rechtvaardigheidsgevoel’ en ‘buitengewoon irritante vasthoudendheid’ trekt Gahalowood de doos van Pandora weer open. Geen sinecure, want veel aanwijzingen zijn uitgewist. En uiteraard zijn er doodlopende pistes.

Als vanouds maakt Dicker een pageturner van de moordzaak, maar gooit hij veel balletjes op over de status van de schrijver en zijn al dan niet getaande glorie. Maar wie zich stoort aan stoplappen (‘Haar haar werd door de wind langs mijn gezicht geblazen’) of aan de nogal armetierige dialogen, kan evengoed vastlopen. Ook houdt Dicker de lezer soms angstvallig aan het handje. Het duurt tot halverwege voor er echt schot in de zaak komt. De zaak Alaska Sanders blijkt bovendien het tweede luik te zijn van een trilogie – en in zekere zin een prequel op het al verschenen derde deel Het boek van de Baltimores – wat soms voor chronologische verwarring zorgt.

Joël Dicker, De zaak Alaska Sanders, De Bezige Bij, vertaling Angela Knotter, 568 p., 25 euro.