Joaquin Phoenix ontroert als nooit tevoren in ‘C’mon C’mon’ ★★★★★

Ouderschap: het is de grootste verantwoordelijkheid die een mens in het leven kan krijgen, en tegelijk degene waarop hij het minst wordt voorbereid. Een kind grootbrengen lijkt in theorie een vrij helder concept, maar in werkelijkheid confronteert het je met allerlei vragen waarvan je niet eens het bestaan had vermoed. Dat hebben wij de afgelopen jaren aan den lijve mogen ondervinden, dus qua herkenbaarheid scoorde C’mon C’mon alvast goede punten.

Joaquin Phoenix speelt radiojournalist Johnny, die kriskras door Amerika reist om kinderen te interviewen over hun visie op heden en toekomst. Zijn leven wordt grondig dooreengeschud wanneer zijn zus Viv (Gaby Hoffman) hem vraagt om een tijdje op haar negenjarige zoon Jesse (Woody Norman) te passen, terwijl zij haar bipolaire ex uit de rats gaat helpen.

Een kind enkele dagen in leven houden, hoe moeilijk kan het zijn, denkt Johnny. Maar hoe meer tijd hij doorbrengt met Jesse, hoe meer hij ervaart dat opvoeden niet alleen voeden, wassen en entertainen betekent, maar ook de vele complexiteiten en tegenstrijdigheden van de wereld bevattelijk maken, en vooral bereid zijn om zelf heel veel bij te leren.

Aardverschuiving

Regisseur Mike Mills (Beginners) liet zich inspireren door zijn eigen ervaringen als vader van een negenjarige zoon, en illustreert in C’mon C’mon met zeldzame zachtheid de aardverschuiving die de komst van een kind in een mensenleven betekent. De bijna onuitspreekbare intensiteit van het ouderschap wordt tastbaar, en Mills zet je aan het denken over hoe we met kinderen (zouden moeten) communiceren.

C’mon C’mon is een superieure slow burner die klein begint, maar je steeds meer omver blaast met levenswijsheid. De elegante zwartwitfotografie van Robbie Ryan verheft dit schijnbaar alledaagse verhaal tot een fabel met eeuwigheidswaarde, de melancholische score van The National-muzikanten Bryce en Aaron Dessner klinkt als een warme omhelzing.

Maar het is vooral de cast die mirakels verricht. Joaquin Phoenix ontroert als nooit te voren. Zijn interactie met natuurtalent Woody Norman is zo spontaan en levensecht dat ze je op de meest onverwachte momenten kan doen volschieten. Komaan, komaan, u moest al in de bioscoop zitten.

‘C’mon C’mon speelt vanaf 26/01 in de bioscoop.