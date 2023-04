Jill Lepore beschrijft een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de VS: New York, een stad gebouwd op slavernij

Tien mysterieuze branden zetten New York in het midden van de 18de eeuw op zijn kop. De zwarte bevolking zou erachter zitten, en de witte elite wilde de ‘domme beesten’ laten bloeden. Harvard-hoogleraar Jill Lepore zocht uit wat er speelde.

De haat van de New Yorkse rechter Daniel Horsmanden (1691-1778) tegen zwarten zat diep, heel diep. Hij vergeleek hen met honden, waarna de dieren er beter van afkwamen. Viervoeters uitten tenminste nog hun dankbaarheid ‘jegens de hand die hen voert’, schreef hij. ‘Ze zullen kwispelen en hun meesters liefkozen; ja, als iemand zou proberen hun meesters aan te vallen, zullen ze hen met alle macht proberen te beschermen tegen verwonding. Zo ver gaat de trouw van deze domme beesten.’

Vervolgens richtte hij zich tot wat hij ‘de beesten onder de mensen’ noemde. ‘Hoewel u wordt gekleed en gevoed en van alle benodigdheden voorzien, en zonder zorgen leeft, u vervloekt uw weldoeners als dank voor hun zegeningen en zoudt hen met brandhout te lijf gaan, dood en verderf onder hen zaaien, hun bezit vernietigen en hun persoon afslachten. Zo monsterlijk is uw ondankbaarheid!’

Horsmandens gedroomde maatschappij was overzichtelijk: aan de ene kant had je de witte gemeenschap en aan de andere kant de zwarte tot slaaf gemaakten, die geen rechten en geen bezit hadden, en die ook geen grote mond mochten hebben. Braaf en gedienstig knikken, dat mochten ze. Maar New York in brand. Vrijheid, slavernij en samenzwering in achttiende-eeuws Manhattan van Jill Lepore beschrijft hoe dat ideaal in de zomer van 1741 ging wankelen.

Steeds weer nieuwe plekken in New York ­stonden plots in vuur en vlam. Algauw ging de ­beschuldigende vinger naar opstandige zwarte samenzweerders. Witte slavenhouders, voornamelijk van Hollandse en Engelse komaf, initieerden een stevig strafproces, dat Horsmanden destijds vastlegde in boekvorm. De in totaal tien branden waren niet te tolereren, het doel erachter − zwart leiderschap over de stad − nog minder.

De complotten zouden bovendien zijn gesmeed met vreemdsoortige rituelen en tijdens drinkgelagen waarbij de verhoudingen omgekeerd waren en witten de zwarten bedienden. Als zulke feesten van de omkering mogelijk waren, konden de meest vreselijke dingen gebeuren en gingen de tot slaaf gemaakten misschien ook wel rommelen met witte vrouwen. Een gedachte waar hun meesters, die zelf wel affaires en kinderen hadden met zwarte vrouwen, van gruwden.

Racisme als rode draad

Jill Lepore, hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan Harvard en medewerker van tijdschrift The New Yorker, geniet de meeste bekendheid door het in 2020 verschenen Deze waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat doorwrochte historisch overzicht liet genadeloos de lange lijnen in de Amerikaanse historie zien. De kern van haar betoog: de aantrekkelijke en onaantrekkelijke kanten van de Verenigde Staten gaan terug naar de manier waarop kernwaarden van de natie werden geregeld of ongeregeld bleven.

Van Amerika als ‘city upon a hill’, onvervalst baken van hoop voor de rest van de wereld, kon nooit echt sprake zijn, omdat verholen en onverholen racisme als rode draad door de samenleving bleven lopen. New York in brand toont een vroeg voorbeeld van dat hardnekkige probleem. De verlichting was in volle bloei, maar nieuwe ideeën werden slechts van toepassing geacht voor een deel van de stadsbevolking, niet voor de zwarten.

‘Hoe komt het dat we het luidste gehuil om vrijheid horen onder de slavendrijvers?’, vroeg Samuel Johnson, een van de meest vooraanstaande Britse schrijvers, zich destijds al af. Lepore noemt het de centrale paradox van de Amerikaanse geschiedenis. Het als Nieuw-Amsterdam gestichte New York was een stad gebouwd op slavernij en ging er bijna aan ten onder. De auteur noteert en analyseert net als in Deze waarheden met een nauwelijks ingehouden verontwaardiging, die uitmondt in gezond engagement maar nergens ontaardt in prekerigheid of activistische geschiedschrijving.

Beeld Alamy Stock Photo

Recht kon behoorlijk krom zijn in het New York van de 18de eeuw. Rechters zaten kort op het onderzoek. Gedaagden hadden slechts beperkte rechten. Zwarte inwoners stonden wat dat betreft helemaal onderaan. In veel gevallen werd hun bestraffing overgelaten aan hun eigenaren. Getuigenverklaringen van tot slaaf gemaakten waren niets waard. Ze konden niet tegen witten worden gebruikt, maar alleen als ze elkaar beschuldigden en enkel in het geval van intriges, brandstichtingen of moorden.

De duivel aan het werk

De verdachten van het aansteken van de branden werden in de rechtszaal beschreven als het ‘zwarte kaïnsgebroed’. Rechter Horsmanden beklaagde zich over de verhoren, werk dat hij onvoorstelbaar geestdodend vond: ‘De moeilijkheid om hen tot waarheid te brengen en hen bij de waarheid te houden wanneer die hen toevallig ontvalt, is alleen met de allergrootste nauwlettendheid te overwinnen; velen van hen zijn zeer geslepen; hun onbegrijpelijke taaltje komt hun zeer te stade bij het verhullen van hun bedoeling.’

Horsmanden ergerde zich ook aan de ‘fictieve, hypocriete grijnslach’ van de tot slaaf gemaakten. Aan hun gezichten viel volgens hem lastig af te lezen of ze logen of de waarheid spraken. Zeventien van de veroordeelden kregen de strop. Veertien van hen werden − toepasselijk gezien de hen toegerekende misdaden − verbrand. De lichamen van de gehangenen bleven soms maanden als afschrikwekkend voorbeeld bungelen. De rottingsprocessen en de stank maakten het nog afschuwelijker. Dat sommige stoffelijke overschotten van kleur verschoten, vormde voor de goedgelovige New Yorkers het bewijs dat hier de duivel aan het werk was geweest.

De kerkers in de stad kwamen op den duur zo vol te zitten, dat de autoriteiten gingen vrezen voor een epidemie die ook buiten de gevangenismuren haar tol zou kunnen eisen. Ondertussen werd het verhaal van de samenzwering steeds ingewikkelder gemaakt: naast zwarten kwamen witten als verdachten in beeld. Zonder uitzondering hoorden ze eveneens bij gewantrouwde groepen: vrijmetselaars, verarmde Ieren, Spanjaarden, Fransen (vijanden van de Engelsen) en paapse priesters.

Deze steeds weer opnieuw ontwaarde complotten achter de complotten maakt van New York in brand een best ingewikkelde geschiedenis. Het duizelt de lezer vooral van de vele namen, al bieden de overzichten van tot slaaf gemaakten en hun eigenaren aan het einde enige hulp.

En passant betoogt Lepore dat de dreiging van zwarte samenzweringen de mogelijkheden voor de witte oppositie vergrootten. Politieke dissidenten uit de eigen gemeenschap leken minder gevaarlijk als ze werden vergeleken met de ‘monsters van wetteloosheid’ die verantwoordelijk werden gehouden voor de reeks branden.