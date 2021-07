‘Jezus Christus, Paul Verhoeven!’: pikante kloosterseks met lesbische nonnen zorgt voor ophef in Cannes

‘Un parfum de scandale à Cannes’, profeteerde de Franse nieuwszender BFM alvast, voorafgaand aan de wereldpremière van Benedetta van Paul Verhoeven. En zo geschiedde.

De Gouden Palm-competitie in Cannes is niet compleet zonder minstens één schandaalfilm met felle voor- en tegenstanders, liefst geregisseerd door een rasechte film-provocateur. En Paul Verhoevens ironisch-religieuze, gewelddadige en seksuele drama over Benedetta Carlini, de 17de-eeuwse non die door de mannelijke kerkleiding werd berecht, voorziet in die behoefte. Benedetta wordt het eerste weekend van het twaalfdaagse festival in Zuid-Frankrijk vertoond.

“Jezus Christus Paul Verhoeven!”, kopt het Amerikaanse filmblad Variety, “Lesbische nonnen en pikante kloosterseks maken Benedetta hét gespreksonderwerp van Cannes.” Ook een attribuut uit de film, het door een van de nonnen – aan de onderzijde – tot penis gesneden houten Mariabeeldje, maakte online meteen furore. Hoopt Verhoeven, die volgende week zijn 83ste verjaardag viert, dat de film iets van een schandaal veroorzaakt?

“Nee”, zegt de regisseur beslist. “En dat weet je eigenlijk ook niet van tevoren. Maar toen wij dat shot met Sharon in Basic Instinct draaiden, dachten we ook niet dat er nou zoveel bijzonders mee aan de hand was. Niemand van het montageteam dacht: o, dat wordt twintig of dertig jaar later nog besproken.”

Jeanne d’Arc-gevoel

De houten Maria-dildo, legt hij uit, is in die zin historisch dat vrouwen in de 17de eeuw wel gestraft werden voor lesbische liefde, maar pas op de brandstapel gingen als er gebruik was gemaakt van een ‘instrument’ – zo staat het ook vermeld in het Benedetta-boek van historica Judith Brown, dat als inspiratie diende voor het scenario. En Verhoeven wilde graag een brandstapel in zijn film. “Voor dat Jeanne d’Arc-gevoel.” Het filmattribuut is functioneel, ook voor de plot. “Er zijn meerdere lesbische vrouwen verbrand, nietwaar? Dat staat ook in het boek.”

De Belgische actrice Virginie Efira (44) speelt de hoofdrol in zijn film als de door woeste Jezus-visioenen en plotse bloedingen geplaagde Benedetta, die zich aangetrokken voelt tot de jonge non Bartelomea. De calculerende abdis (Charlotte Rampling) raakt in conflict met de nieuwe wonder-attractie Benedetta, die weliswaar profijtelijk kan zijn voor het Toscaanse vrouwenklooster, maar als ‘Jezus-bruid’ ook meer en meer macht verwerft. De naderende pestepidemie drijft de boel op de spits.

Benedetta liep twee jaar vertraging op. Eerst vanwege fysieke ongemakken van de regisseur en vervolgens wegens het virus dat het festival van 2020 torpedeerde. “Een beetje vervreemdend is het wel, omdat ik alweer met andere dingen bezig ben.” Verhoeven werkt onder meer aan een Amerikaanse film. “Ik heb een uurtje van Benedetta teruggekeken, om er weer even in te komen.” Of het beviel? “Ja, eigenlijk vond ik het heel goed.”