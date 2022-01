▶ ‘Jeroen Rietbergen stuurde me ‘dickpics’’: bekijk de onthullende uitzending over ‘The Voice of Holland’

Bekijk de uitzending van Boos hieronder

Het blijkt al jaren mis te zijn achter de schermen bij The Voice of Holland. Er is sprake van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen heeft zijn wandaden inmiddels bekend en tegen jurylid Ali B zijn al twee aangiftes gedaan.

Het schandaal kwam aan het licht door het onlineprogramma BOOS, waarvan de reportage vanmiddag om 16 uur verscheen op de website van omroepvereniging BNNVara en op YouTube.

Uit de uitzending blijkt onder meer dat ruim veertig vrouwen contact opnamen met BOOS over grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. Het gaat dan onder meer om dickpics en andere ongewenste berichtjes. Talpa-baas John de Mol bleek al in april 2019 een eerste keer op de hoogte gebracht te zijn van Rietbergens gedrag, maar ondernam geen stappen.

Dat er aangifte was gedaan tegen jurylid Ali B was al bekend, nu blijkt het om verkrachting van een ex-deelnemer aan The Voice te gaan. Er getuigen in de BOOS-reportage nog verschillende andere vrouwen over grensoverschrijdend gedrag van Ali B. Zanger Marco Borsato zou als jurylid van The Voice ongepast contact hebben gehad met jonge meisjes. Zo zou hij kandidaten van 13 en 14 jaar betast hebben.

Dat het programma explosief zou zijn, was verwacht. Immers: zender RTL haalde nog voor de BOOS-uitzending ‘The Voice of Holland’, nochtans het vlaggenschip, van het scherm. Een drastische ingreep, die niet zomaar gebeurt.

Geen reactie

BOOS vroeg alle betrokkenen om een reactie. Op Jeroen Rietbergen na ontkennen zij allemaal dat ze iets verkeerds hebben gedaan. De eerste aangifte tegen Rietbergen is inmiddels gedaan.

“Ik ga hier niets over zeggen. Alles loopt via de advocaat”, zegt Breghje Kommers, vrouw van Ali B en manager van Spec Entertainment, het artiestenbureau dat ze samen runnen. Volgens Ali B zelf is de vraag of hij ooit seks had met een kandidaat vanThe Voice, niet relevant. Hij weigert er dan ook op te antwoorden.

BOOS over ‘The Voice of Holland’ is te bekijken op de onlinekanalen van de NPO en BnnVara, en op YouTube.