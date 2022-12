Jeroen Maris: ‘Lees Brouwers, gil ik zulke lui toe, lees die meter boeken die je naliet’

In Hemelpost zeggen we vaarwel aan hen die in 2022 zijn komen te gaan. Journalist Jeroen Maris schrijft een brief aan Jeroen Brouwers, de grootmeester der Nederlandse letteren die overleed op 11 mei. Hij werd 82 jaar.

Beste Jeroen,

Daar is ze weer, de kwestie van je of u. Nadat ik je in die hondse zomer van 2020 – asfalt dat soep werd, mensen die verdampten – geïnterviewd had, besloot ik om je op het papier van Humo te tutoyeren. Allicht hoort zoiets niet, maar ik kan het niet helpen: ik krijg het heen-en-weer van geregisseerde afstandelijkheid.

Bovendien voelt het gek om iemand niet te tutoyeren als die je net, bij de eerste en enige ontmoeting, een legpuzzel van Frozen cadeau heeft gedaan.

Dat zat zo. Op de ochtend van 9 juli 2020 kon ik niet langer om de vaststelling heen dat mijn zoektocht naar een oppas voor mijn dochtertje op niets was uitgelopen. Beschroomd schreef ik je dat een vierjarige die middag het interview zou bijwonen – haastig voegde ik eraan toe dat ze hoogstens zou instaan voor een sporadische bijvraag, en voor het overige geen gerucht zou maken. Uiteindelijk zou je geliefde zich over haar ontfermen: terwijl wij praatten, leerde zij mijn dochtertje hoe je de vissen van een grote schrijver voert. En bij het afscheid was er dus dat cadeau. Het ontroerde me dat de schrijver van Bezonken rood, De zondvloed en Geheime kamers een legpuzzel van Frozen bezat.

“Ik deed mijn dagelijks werk”, zei je, een schrijverschap van zestig jaar overschouwend. “Zoals een timmerman timmert en een verkoper verkoopt, zo schrijft een schrijver.” In die zinnen trilde een vermoeide balorigheid: twee jaar voor je zou sterven wilde je alvast de eigen mythe met een vlakgummetje te lijf.

Ik moest denken aan een documentaire waarin de familie, vrienden en collega’s van Harry Mulisch openlijk het monomane beitelen van de schrijver bewonderden. Dat daaruit volgde dat die schrijver een dove geliefde was geweest, een koele vader, een magere vriend, ach: dat was het logische offer geweest. Alles mag onbenullig zijn, maar niet de literatuur.

Er keerde iets in mij. Ik wilde me graag verzetten tegen de ingebakken harteloosheid van een leven in functie van zo’n ideaal. Ik besloot om voortaan het virtuoze niet meer te zoeken in de literatuur, maar in het leven van alledag. Mijn bewondering zou ik reserveren voor passanten, voor de vaders en moeders die elke dag hun kinderwagens in de tram tillen. Dat godverdomse excelleren ook altijd, terwijl de mediaan toch geen lelijke statistiek is.

Zoals wel vaker bleek mijn overtuiging niet houdbaar. Ter voorbereiding van het interview met jou was ik weer eens in je oeuvre ondergedoken, en in die dagen zonder licht had ik beseft dat excelleren, een toren van schoonheid bouwen, toch onherroepelijk samenhangt met afwezig zijn. Mozart gooide zijn fa’s en sollen ook niet snel en lukraak op de notenbalk.

Je werk herinnerde me er ook aan dat het Nederlands, indien teder beademd, vol mooie melodietjes zit. Te veel mensen geloven nog altijd dat die moedertaal van ons een samenscholing van ruwe, onhandelbare klanken is, en dat wie zich ervan bedient, per definitie klinkt als een schaap met blauwtong. Lees Brouwers, gil ik die lui toe, lees die meter boeken die je naliet: dat klopt niet.

“Geeft zin, bijvoorbeeld in lezen en schrijven”, noteerde ik, in de inleiding van dat interview, over je oeuvre. Ik heb me voorgenomen om in 2023, het eerste jaar zonder Jeroen Brouwers, precies dat te doen: ik zal noteren, in de hoop dat het noteren ooit schrijven wordt. Met mijn dochter gaat het overigens goed. Het gebeurt dat ze zich nog eens aan de Frozen-puzzel zet, en af en toe vraagt ze me wanneer ze de vissen van de grote schrijver nog eens mag voeren.

(‘Hemelpost’, naar een idee van ‘HP/De Tijd’)