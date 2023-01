Jeremy Renner deelt eerste selfie na ernstig ongeluk: ‘Ik stuur jullie allemaal liefde’

Zijn onderschrift luidde: “Bedankt allemaal voor jullie vriendelijke woorden. Ik ben er nog te beroerd aan toe om te typen. Maar ik stuur jullie allemaal liefde."

De acteur was bezig met sneeuwruimen voor zijn woning in Washoe County, Nevada, in de buurt van Lake Tahoe. Op oudejaarsavond vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten.

Renner liep ernstige verwondingen op toen hij probeerde een naar voren rollende sneeuwschuiver te stoppen. De Amerikaanse acteur had de sneeuwploeg net gebruikt om de auto van een gestrand familielid sneeuwvrij te maken. Renner kwam met zijn been onder de machine terecht. “In een poging om de rollende pistenbully (type sneeuwschuiver, red.) te stoppen, probeerde meneer Renner weer achter het stuur te kruipen”, vertelde de lokale sheriff gisteren op een persconferentie. “Uit ons onderzoek blijkt dat dat het moment was dat meneer Renner werd overreden door de pistenbully.”

Revalidatie

Een team van reddingswerkers heeft hem met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek maar stabiel, heeft zijn woordvoerder gemeld aan Amerikaanse media. Er staat Renner wel nog een lange revalidatieperiode te wachten. De acteur moet nog een tweede keer geopereerd worden aan zijn verwondingen.

Renner is onder meer bekend van zijn rol in The Hurt Locker, waarvoor hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town. De afgelopen paar jaar speelde hij vooral in televisieseries, waaronder Hawkeye.