Jens Dendoncker keert terug naar het kleine scherm: ‘Ik heb het gevoel dat ik al mijn energie terug heb. Ik ben weer scherp’

In drievoud komt Jens Dendoncker dit najaar op VTM. Met zijn comedy-maatje Jeroen Verdick, als voortvluchtige in nieuwe spelletje Het jachtseizoen en in Code van Coppens, maar vanaf volgend weekend ook als presentator in de oproepaflevering van Wie zoekt die wint. Een gloednieuw spel dat draait om geld, veel geld. “Die titel dekt perfect de lading”, glimlacht Jens die nog kandidaten zoekt. “Want het idee is simpel. We verstoppen 100.000 euro cash in je huis en de deelnemers krijgen vervolgens dertig minuten tijd om die geldbriefjes te vinden. Wat ze vinden, mogen ze houden.”

“Dat lijkt eenvoudig, maar het geld zit écht goed verstopt”, vervolgt Jens. “We huurden hobbyklusser en comedian Henk Rijckaert, Huis gemaakt-werfleider Johny Kaczmarowski en rechercheur en huiszoekingsspecialist Anke Van Os (bekend uit het laatste seizoen van De Mol, red.) om het geld op de meest originele plaatsen weg te stoppen. Achter valse muren, plinten, in diepgevroren broden, in cornflakeszakken, noem maar op. De deelnemers kiezen zelf hoe ver te gaan om het te vinden, maar kunnen dus ook deel van het geld gebruiken om achteraf hun huis terug op te knappen (lacht).”

Kilo’s verloren

Het olijke spelprogramma betekent straks de terugkeer van Jens Dendoncker op volle kracht nadat hij afgelopen jaar een versnelling terugschakelde. Zijn werk was bijkomstig geworden toen hij zich eind 2020 liet opnemen in een psychiatrisch centrum om van zijn angstgevoelens af te komen. In het jaar dat daarop volgde, bleef hij weg van de camera’s met de opnames van The Masked Singer (dat dit voorjaar werd uitgezonden) als enige uitzondering. Maar nu gaat het terug prima. “De zwaarste periode ligt al even achter me, maar ik heb nog een lange tijd last gehad van kleine kwaaltjes. Dat ik sneller vermoeid was bijvoorbeeld of mijn geheugen dat me in de steek liet. Maar nu heb ik, dankzij tijd en de professionele begeleiding, het gevoel dat ik al mijn energie terug heb. Ik ben weer scherp.”

Letterlijk ook, want de West-Vlaming is duidelijk wat kilo’s verloren. “Een beetje maar hoor”, relativeert hij. “Ik ben op zich niet echt bezig met afvallen, wel met gezonder leven. In het verleden nam ik misschien wat te veel hooi op mijn vork. Er spookten continu honderd verschillende dingen door mijn hoofd. Nu probeer ik me telkens te hyperfocussen op één project per keer. Bovendien vind ik het ook je vak om ervoor te zorgen dat je er zo goed mogelijk voorkomt wanneer je presenteert. Nu, dat gezegd zijnde ben ik nog lang geen voorbeeld hoor. Ik eet nog steeds pizza en mijn colaverslaving is geminderd, maar niet weg (grijnst).”

Jens Dendoncker Beeld VTM

Bittere pil

Terug naar zijn spelprogramma dan, want dat is het eerste dat hij als solopresentator niet maakte met Shelter. Het Emmy-winnende productiehuis sluit de deuren. Best een klap voor Dendoncker, want hij wist dat wat bezielers Tim Van Aelst en Sofie Peeters hem ook zouden voorschotelen, kwaliteit gegarandeerd was. “Het nieuws kwam ook voor mij als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Dendoncker. “Ik moest slikken toen Tim me het nieuws vertelde, want mijn vertrouwen in hen was compleet. Hun schrijvers kennen mijn stijl, ze weten precies waar ik mee weg kom als presentator. Een voorstel van hun kant was steeds een no-brainer.”

Al wil dat volgens Jens niet zeggen dat hij de beslissing niet begrijpt. “Integendeel, ik snap Tim en Sofie volledig. De zakelijke kant van zo’n bedrijf leiden is gewoon heel heavy, dat begrijp hun nood om de stekker eruit te trekken. Het was een bittere pil, maar - en dat zeg ik niet zomaar - ook bij dit project heb ik een goed gevoel. Met makers Kamiel De Bruyne en Wannes Deleu (van het ook Emmy-winnende Sorry voor alles, red.) heb ik ook een hele goeie klik.”

‘Wie zoekt, die wint’, 3 september op VTM. Inschrijven kan na de aflevering via VTM.be