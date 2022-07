‘Jefferson’: geestige detective met een onberispelijke egel

Al sinds hij een kleine egel was, heeft student Jefferson zijn best gedaan zich onberispelijk te gedragen en is het leven hem ook altijd goed gezind geweest. Maar nu ontspoort een doodnormaal bezoekje aan het kapsalon op een verschrikkelijke manier. ­­Jefferson vindt de kapper levenloos, met een schaar in zijn borst. Radeloos haalt hij die eruit, maar een bejaarde geit ziet dat gebeuren en trekt de verkeerde conclusie.

Vanaf de eerste bladzijde voert Fransman Jean-Claude Mourlevat je overtuigend mee naar het stadje met antropomorfe dieren. Vooral de hoffelijke Jefferson neemt je meteen voor zich in. Het contrast tussen het personage en de gebeurtenis is natuurlijk ook slim gekozen: doordat juist brave borst Jefferson wordt aangezien voor moordenaar, voel je onmiddellijk met hem mee.

Bijzonder aan het universum dat Mourlevat oproept, is dat het land van de dieren grenst aan dat van de mensen, die niet-pratende huisdieren houden. Hun antropomorfe buren respecteren ze als een soort tussenklasse.

Activisme

Nadat Jefferson halsoverkop gevlucht is van de plaats delict, wil hij zijn verhaal eerlijk doen bij de politie. Zijn altijd opgewekte vriend Gijsbert het varken overtuigt hem dat er maar één manier is om zijn onschuld te bewijzen: zelf de dader vinden. De eerste sporen wijzen al snel naar de mensenwereld, waar Jefferson en Gijsbert naartoe gaan onder de dekmantel van een heerlijk beschreven groepsreis.

In de mensenstad wordt duidelijk waarom Mourlevat ervoor koos twee soorten dieren op te voeren: de moord heeft te maken met de vleesindustrie. De schrijver houdt zijn lezers zo een spiegel voor: met vermenselijkte dieren leven we mee, terwijl we gewone varkens en koeien opeten. Hoewel de activistische ondertoon duidelijk is, blijft het vloeiend geschreven (en dus puik vertaalde) verhaal in de ­eerste plaats een spannende en tegelijkertijd humorvolle detective, waar je ­helemaal in kunt opgaan.

Vorig jaar won Mourlevat voor zijn oeuvre de Astrid Lindgren Memorial Award, de officieuze Nobelprijs voor jeugdliteratuur. In het Nederlands verscheen tot dan toe maar één boek van hem: de nauwelijks opgemerkte jongerenroman ­Rebels bloed (2008). Jefferson is een zeer aangename hernieuwde kennismaking.

Jean-Claude Mourlevat, Jefferson, Lannoo, 238 p., 16,99 euro. Vanaf 9 jaar. Vertaald door Lies Lavrijsen en Els Dumez-Blocken.