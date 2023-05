'Jeanne du Barry’: Johnny Depp is koning, maar liefde zwaait de scepter ★★☆☆☆

Op 8 december 1793 rolde het hoofd van Madame du Barry, geboren als Jeanne Bécu, over de Parijse straatstenen. De voormalige officiële minnares van koning Lodewijk XV was oorspronkelijk een meisje van het volk, en bleef daarom altijd een buitenbeentje in Versailles. Maar haar bescheiden afkomst was voor het Revolutionair Tribunaal geen reden tot genade: Du Barry werd zonder pardon tot de guillotine veroordeeld.

Het tragische levenseinde van Madame du Barry, en de woelige context waarin dat zich voltrok, geeft regisseuse Maïwenn (Polisse) helemaal aan het einde van haar zesde langspeelfilm mee als een haast onbenullig postscriptum. Jammer, want wat meer historische intrige had van Jeanne du Barry wellicht een boeiendere film gemaakt. Maar geschiedenis is van weinig tel: in deze film zwaait de liefde de scepter.

Maïwenn toont hoe de jonge Jeanne (gespeeld door de regisseuse zelf) zich van non tot prostituee omschoolt, en op initiatief van haar geliefde hertog Du Barry (Melvil Poupaud) het bed van Lodewijk XV (bizar genoeg vertolkt door Johnny Depp) ingestuurd wordt. Het perverse politieke schaakspel dat daarachter zit, laat Maïwenn grotendeels links liggen. Haar focus ligt op de oprechte gevoelens die groeien tussen de vorst en zijn favoriete courtisane, en hoe die contrasteren met de strakke etiquette van het hof.

Feministe avant la lettre

Het verhaal mag dan ruwweg gebaseerd zijn op waargebeurde feiten, Maïwenn speelt het hoofdpersonage alsof het met een teletijdmachine van de 21ste naar de 18de eeuw gekatapulteerd is. Zo benadrukt ze de progressieve instelling van Du Barry, die in deze film als een feministe avant la lettre wordt afgeschilderd.

Dat een kostuumfilm niet noodzakelijk historische correctheid moet nastreven, bewees het frisse Corsage onlangs nog. Maar er valt werkelijk geen enkele reden te bedenken waarom een Franse koning een – weliswaar lichte, maar toch – Amerikaanse tongval zou hebben. Dit ruikt naar een sluwe Europese producent die zijn kans zag om een grote Hollywood-ster te casten, op een moment dat die door omstandigheden zonder werk zat in de VS.

Die bedenkingen daargelaten, kwijt Depp zich uitstekend van zijn taak. Zijn tekst is merkbaar tot een strikt minimum beperkt, maar met zijn lichaamstaal vult hij zelfs de grootste zaal van zijn kasteel. Voor de rest zagen wij een weelderig gekostumeerde, maar middelmatig geregisseerde film, die dankzij zijn luchtige toon makkelijk wegkijkt, maar ook snel weer vervliegt. En bovendien best puriteins is voor een liefdesverhaal over de stomende affaire tussen een geile koning en zijn vrijgevochten minnares.

Jeanne du Barry speelt vanaf 17/5 in de bioscoop.