Jean-Louis Trintignant (91) overleden, een van Frankrijks grootste acteurs

Het ongewone liefdesdrama veroverde de bioscopen, won de Palme D’Or in Cannes, en won in Hollywood twee Oscars voor de beste buitenlandse film en voor het beste scenario. Trintignant speelt in die iconische en vernieuwende film – geregisseerd door een andere Franse grootheid: Claude Lelouch – de weduwnaar Jean-Louis die de weduwe Anne (Anouk Aimée) ontmoet. Tussen die twee ontwikkelt zich een romance, maar allebei worden ze geplaagd door hun bittere verleden. Dat blijkt moeilijker te verwerken dan gedacht, en de opbloeiende liefde legt het af.

Trintignant zou later, in 2003, de treurnis van de film persoonlijk beleven, toen zijn dochter Marie door haar man en rockster Bertrant Catat werd doodgeslagen. Deze moord, in een hotel in Litouwen, zou hem voor de rest van zijn leven tekenen. Trintignant bleef echter acteren, en speelde zelfs in 2019, toen hij leed aan ongeneeslijke kanker, nog in een film: het tweede vervolg op Un Homme et Une Femme waarin de nu stokoude Jean-Louis en Anne elkaar nog eenmaal ontmoeten.

Trintignant speelde tal van uiteenlopende rollen in films van regisseurs als Krzysztof Kieslowski, Bernardo Bertolucci en Costa Gavras, maar zijn rol als Jean-Louis heeft zijn carrière bepaald. Hoewel hij wereldberoemd was, was hij ook bescheiden, en altijd onzeker. Zelf zei hij dat hij ‘diep doortrokken was van een eeuwig slecht geweten’.