Jean Jullien in het Brusselse MIMA: rariteitenkabinet van een Instagram-kunstenaar

Pluk de Instagram-account van de Franse Jean Jullien uit de digitale wereld, plaats hem in een museum en je krijgt Studiolo, zijn eerste solotentoonstelling op Europese bodem. Als toeschouwer heb je de neiging om te liken en delen.

“Dit is niet goed, absoluut niet grappig ook.”

“Ik vind zijn Instagram-posts beter.”

Zelfgetekende toeschouwertjes op de muren van het Millennium Iconoclast Museum of Art (MIMA) in Brussel geven onverbloemd commentaar op het recentste werk van de Franse kunstenaar Jean Jullien (40). Het legt meteen een introspectief en zelfkritisch kantje bloot, en de nodige dosis humor die doorgaans in zijn werk vervat zit.

“Jullien is erg bekend op Instagram, waar hij meer dan een miljoen volgers heeft. Evengoed kun je er nog nooit van gehoord hebben”, vertelt MIMA-directeur Raphael Cruyt. “Zo werkt de kunstwereld precies ook meer en meer, door de komst van het internet. Echt populaire kunstenaars zijn er niet meer, enkel groeiende niches en subculturen. In België valt zijn bekendheid tamelijk mee, maar wereldwijd is hij dus een grote naam. Zijn vorige tentoonstelling in Seoul was een succes. Aziaten zijn dol op zijn werk, zo bleek.”

Beeld en taal

Studiolo is een tentoonstelling die Julliens relatie met beeld en taal in de verf zet. De expo viert het opvallende talent van de kunstenaar om die twee te laten versmelten. Het is evenzeer een gelegenheid om kennis te maken met de man achter de kunstenaar, die zich doorheen de rondgang erg genereus opstelt en zijn meest menselijke kantjes laat zien.

Elke peuter ter wereld zou met jeukende vingers en een in de pamper verstopte wasco in de aanslag opkijken naar het opzet van Jullien in Brussel. Zowat elk plekje op ooghoogte op de hagelwitte muren van het museum tekende en schilderde de kunstenaar vol tekst en illustratie, of hij hing er een van zijn reusachtige schilderijen op.

Beeld Jean Jullien / Mima

“De ontdekkingstocht die deze expo is begon door een midlifecrisis en het groeiende gevoel dat mijn werk minder om mezelf moest draaien maar meer om ‘ons’”, vertelt hij. “Langzaamaan zie je de thema’s in mijn werk transformeren, van scherp afgelijnde illustraties naar meer suggestieve schilderijen waarin iedereen zich kan herkennen.”

Jean Jullien was als kind een grote speelvogel. Tot zijn zestiende stapelde hij lustig en onbezorgd legoblokjes op elkaar. Hij schuimde kunstschool na kunstschool af, maar daar vond hij het niet. Hij faalde keer op keer, tot hij uiteindelijk op het Central Saint Martins College in Londen terechtkwam. Begin jaren 2000 brak hij door met zijn werk op Myspace. Sinds de opkomst van smartphones en sociale media documenteert hij ons dagelijks leven in verhalende posts.

Op Instagram leer je de kunstenaar pas echt kennen. Hoe hij de pandemie doorkwam en hoe de komst van zijn zoontje hem tot vertragen dwong. Hoe hij de liefde voor het surfen ontdekte en botanische elementen in zijn werk begon te implementeren. Daarin ruilde hij zijn potlood meer en meer voor een penseel. Hij creëerde een complexe verhouding met platformen als Instagram, die hem enerzijds gemaakt maar ook weer wat gekraakt hebben.

Losgekoppeld

“Het belangrijkste startpunt van deze tentoonstelling is dat ik verdwaald was in mijn onlinediscours”, stelt de maker in zijn inleiding op de benedenverdieping. “Ik heb jarenlang grappige tekeningen gemaakt over smartphones en het dagelijkse leven. Niet veel later nam ik de beslissing een versnelling lager te schakelen en voor thema’s te kiezen als de natuur en de mensheid, en boem! Plots stond de wereld in brand. Het rustiger aan doen ging ineens gepaard met het gevoel dat ik me volledig losgekoppeld voelde. Alles leek zoveel sneller te gaan, ik had plots de grootste moeite om bij te blijven.”

“Studiolo vormde een oplossing in de vorm van een rariteitenkabinet”, zegt Jullien. “Een kamer gewijd aan studie en contemplatie, een plek om gedachten te verzamelen, omringd door objecten en beelden die belangrijk zijn voor mij, de bewoner.”

Beeld Jean Jullien / Mima

De tentoonstelling werd voor Jullien een plek om alles op een rijtje te zetten. Letterlijk zelfs. Jullien is al sinds zijn kleutertijd enorm gefascineerd door tijdlijnen. Er zijn er dan ook meerdere te vinden in de tentoonstelling, en het grote geheel is er ook een, dan wel gefragmenteerd. Hij eindigt er zelfs de expo mee. Een bombast van een schilderij werd rechtstreeks aangebracht op een ronde binnenmuur in het museum. Jullien schilderde er de geschiedenis van de mensheid, het heden en wat misschien zal volgen. Het geeft ook een kleine inkijk in wat voor Jullien verder nog op de planning heeft staan. “Meer van dit”, glundert hij als we het eindresultaat overschouwen.

Bij momenten lijkt het alsof Jullien zijn Instagram-account tastbaar heeft gemaakt. De schilderijen die hij toont doen denken aan de posts die we in onze feed zien passeren: grote landschappen, surfbeelden, portretten van geliefden. Hij veert op als we de vergelijking maken. “Het klopt grotendeels. Alleen heb ik het tempo serieus naar beneden gehaald door penseel en verf te gaan gebruiken. En daar zit het verschil voor mijzelf als maker. Het gaat niet om vluchtige snaps en scrolls, maar om momenten die blijven en kunnen worden bewerkt of heroverwogen. Maar ik zou het fantastisch vinden als mensen de spreekwoordelijke deel-knop komen indrukken, of als er een dialoog ontstaat en emoties gedeeld worden bij mijn werk.”

Studiolo loopt nog tot 31 december in het MIMA.