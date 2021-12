‘Je reinste absurditeit’: Stany Crets en Michaël De Cock onthutst over plan om indoor-activiteiten te schrappen

Nog geen week na het laatste overlegcomité kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan dat indooractiviteiten geschrapt moeten worden. KVS-directeur Michael De Cock en theatermaker Stany Crets zijn onthutst. ‘Als ze vinden dat onze sector een broeihaard is, dan moeten ze ook met cijfers komen die dat staven.’

“We voelen ons als gedetineerden die de ene dag te horen krijgen dat we vrijgelaten worden, om dan nauwelijks een paar dagen later toch de boodschap te krijgen dat we geëxecuteerd worden.” In weinig verhullende woorden vertolkt acteur en theatermaker Stany Crets de moedeloosheid van de cultuursector, die nog maar eens de dreiging voelt om de zalen te moeten sluiten.

Nauwelijks een week geleden haalden Crets en Michael De Cock, directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, opgelucht adem. Om de stijgende coronacurves te keren, richtte de regering zich vooral op strengere maatregelen in de horeca, de evenementensector en het nachtleven. Culturele evenementen konden doorgaan als gepland. Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) pleitte samen met de andere cultuurministers zelfs voor een versoepeling in de cultuursector, door ook niet-publieke repetities toe te laten. Diezelfde Jambon maakte donderdag een bocht door plots voor te stellen om alle indooractiviteiten in de recreatieve sector tijdelijk aan banden te leggen.

Voor jullie blijft het dus afwachten of de geplande voorstellingen kunnen doorgaan?

Crets: “Klopt. Normaal heb ik zondag de première van Winterrevue en volgende week van de Sound of Music. Maar of die zullen doorgaan, is nu nog niet eens duidelijk. En dat terwijl we heel de week de laatste hand hebben gelegd aan onze voorstelling. Dit zijn dure repetities, waar honderden mensen in betrokken zijn. Dan doet het pijn om zo koud gepakt te worden.”

Michael De Cock, artistiek leider van KVS Brussel: 'Al die contracten die al zijn vastgelegd, terwijl we nu nog altijd niet weten of we volgende week open mogen blijven. Je reinste absurditeit.' Beeld Damon De Backer

De Cock: “Ook wij hebben nog tien voorstellingen te gaan. Normaal zou een Franse regisseur volgende week afkomen om een week hier te komen werken, en op dit moment rijdt de Italiaanse theatermaker Pippo Delbono met een vrachtwagen deze kant op om Amore te brengen. Natuurlijk zijn al die contracten al vastgelegd, terwijl we nu nog altijd niet weten of we volgende week open mogen blijven. Dit is je reinste absurditeit.”

Was het dan niet beter geweest om meteen strenger te zijn op het vorige Overlegcomité?

Crets: “Als het toch de bedoeling was om alles te sluiten, dan moesten ze dat inderdaad maar eerder beslissen. Niet eerst verklaren dat je open mag blijven, zelfs op versoepelingen aansturen en dan binnen de week verkondigen dat je toch de deuren mag dichtdoen. Zowel financieel als psychologisch is dit jojobeleid onwerkbaar.

“Kijk, ik heb alle begrip voor de moeilijkheden waarin de zorgsector zich bevindt. Maar als we de zorg willen besparen, sluit dan toch meteen de hele boel en ga geen sectoren viseren waar het probleem niet zit. Als ze vinden dat onze sector een broeihaard is, dan moet men ook met cijfers komen die dat staven. Als die er zijn, zullen wij deemoedig het hoofd buigen en ons erbij neerleggen. Maar ik denk niet dat ze die cijfers kunnen geven. Dit is pure loterij.”

Acteur-regisseur Stany Crets: 'Ga geen sectoren viseren waar het probleem niet zit.' Beeld Wouter Van Vooren

De Cock: “Ik vind al sinds het begin van de pandemie dat we de sectoren die veilig kunnen openblijven open moeten houden en steun geven aan de sectoren die dat niet kunnen. Wij hebben een jaar gewerkt aan protocollen om de veiligheid op onze voorstellingen te garanderen. Dit gaat over zittende events met coronapas én mondmaskerplicht. Maar nee, wij moeten dicht, terwijl de horeca en de scholen gewoon open mogen blijven. Waar is dan de logica?”

Dreigen mensen af te haken omdat ze een theatervoorstelling als gevaarlijk gaan zien?

Crets: “Ja, natuurlijk. Mensen geloven nu eenmaal snel in de hardste roepers of hen die het grootste platform krijgen. En als de belangrijkste leider van Vlaanderen zegt dat onze sector onveilig is, dan gaan mensen natuurlijk thuisblijven. En dat terwijl experts als Marc Van Ranst en coronacommissaris Pedro Facon onlangs nog hebben gezegd dat het wel veilig is om naar het theater te gaan. Wat nu gebeurt, is pure paniekzaaierij. Het dwingt ons bijna tot burgerlijke ongehoorzaamheid en dus gewoon verder te spelen.”

De Cock: “Tot nu toe kregen we onze zalen mooi vol. Maar je ziet nu al dat er in navolging van Jambon burgemeesters zijn die beslissen om voorstellingen te annuleren. Ondertussen proberen wij ons voorjaarsprogramma te lanceren, maar mensen durven niet meer te boeken.”

Hoe moet het dan wel verder de komende maanden? Het lijkt er niet op dat we snel van dit virus af gaan zijn.

Crets: “Met slim beleid, geen beleid dat met tuttefrut en sparadrap aan elkaar is gebonden. Wat nu gebeurt, is dat de adviezen van de experts niet gevolgd worden, en dat daarna de verkeerde slachtoffers gekozen worden. En dan spreek ik nog niet eens over mezelf, maar over de duizenden mensen die catering, technische leveringen doen of in de zaal werken. Dit gaat over tachtigduizend mensen die voor de gek gehouden worden.”

De Cock: “Op de lange termijn is alleen de samenleving gecontroleerd openhouden werkbaar. In Europa zijn er amper landen waar theaterzalen dicht moeten blijven. Het beleid moet inzetten op structurele maatregelen, zoals ventilatie en CO2-meters. Wij hebben daar al lang werk van gemaakt. Dat dat in het onderwijs nog niet gebeurd is, is wraakroepend. Er is veel te lang getalmd en hooghartig gedaan tegenover Brussel en Wallonië. Daar mogen we nu de prijs voor betalen.”