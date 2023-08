‘Je moet je harnassen. Het leven is niet prettig. Mensen zijn niet aardig. Het is erg lastig om te leven’

Hij wilde geen ontroerend boek schrijven over het zielige jongetje dat hij was. Toch is de jeugd van de Nederlandse schrijver Adriaan van Dis nog sterk aanwezig – in zijn nieuwe roman én in zijn dagelijkse gedisciplineerde leven. ‘Bij mijn vader wist je nooit of het een aai- of een sla-hand was.’

“Ik ben sinds zes weken van mijn wandelstok af”, zegt schrijver Adriaan van Dis verheugd in de zonnige tuin van zijn uitgeverij Atlas Contact, waar hij gedisciplineerd in de schaduw gaat zitten. Dit op nadrukkelijk verzoek van zijn “ontzettend leuke dermatologe” (“ik ben een beetje verliefd op haar”), die steeds weer een stukje huidkanker uit zijn gezicht snijdt (“zon­schade, overgehouden aan mijn jeugd in Bergen aan Zee”).

“Ik was onzeker over mijn lopen na een mislukte heupoperatie – de nieuwe heupkop is iets te kort, dat valt onder de niet-laakbare fouten – maar it’s all in the mind. Als ik dans, kan ik wél zonder stok”, zei ik tegen mijn fysiotherapeut. “Nou”, zei hij, “dan gaan we dansen.”

Vingerknippend geeft de winnaar van de Libris Literatuurprijs en de Constantijn Huygensprijs ineens vol overgave de maat aan, terwijl hij hard een nummer uit de musical West Side Story zingt: ‘When you’re a Jet / You’re a Jet all the way From your first cigarette / To your last dyin’ day : Keep coolly cool, boy.’ En na tweeënhalf jaar oefenen kan ik nu weer zonder stok lopen.”

In zijn nieuwste roman Naar zachtheid en een warm omhelzen beschrijft Van Dis het bange jongetje dat hij op zijn 9de was. Tijdens een inzinking van zijn door oorlogsherinneringen gekwelde vader – die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië als dwangarbeider tewerkgesteld werd – wordt hij opgevangen in het huis van zijn grootvader en de huishoudster die bij hem inwoont, zijn ‘meid voor dag en nacht’. Steeds meer vervult zij, Ommie, de rol van de warme grootmoeder, die hem wel aanraakt en knuffelt – in tegenstelling tot zijn koude moeder, die zijn vader in het jappenkamp heeft ontmoet.

“Ik ben opgevoed in angst. Mijn vader was zwaar getraumatiseerd uit de oorlog gekomen en bleef vervolgens werkloos thuis. Tien jaar lang heeft hij mij in de gaten gehouden en als een schaduw boven mij gehangen. En mijn moeder was erg goed in ontkennen. Als er akeligheden in huis gebeurden, maakte ze iets meer geluid tijdens het afwassen, zodat ze het maar niet hoorde. We woonden in een huis met allemaal mensen die uit deze oorlog waren teruggekeerd, berooid van hun status en alles wat ze hadden. Dus ik ben opgegroeid met mannen die opnieuw moesten beginnen en veel sterke vrouwen. Dat heeft mij gevormd.”

Je goede vriendin Yra van Dijk denkt dat de verwarring die je als kind moet hebben ervaren grote invloed heeft gehad. Vanwege een indrukwekkende maar ook gewelddadige vader, die je vaak zonder reden sloeg. ‘Wellicht vergroot dat trauma een nieuwsgierigheid naar de ander, naar diens drijfveren.’

“Ik vind het lastig om op mijn oude leeftijd te jammeren over het feit dat ik geslagen ben. Maar het klopt, bij mijn vader wist je nooit waar die hand heen ging, en of het een aai- of een sla-hand was. Daar leed hij zelf ook erg onder. Ik ben een keer door mijn vader bewusteloos gemept, maar ik weet dat hij daar enorme spijt van had. Toen ik weer was bijgekomen gaf hij me een kwartje om een ijsje van te kopen. Dat weet ik nog goed.”

Wat is de kern van het trauma van je vader? Je moeder heeft ook heftige dingen in het jappenkamp meegemaakt. Wat maakt het trauma van hem zoveel venijniger?

“Dat is het klassieke verhaal van het schuldgevoel van de overlever. Tientallen schepen met krijgsgevangenen werden naar de voor de Japanners tactische gebieden gebracht om daar bijvoorbeeld spoorlijnen aan te leggen. Op weg daarnaartoe is mijn vaders schip getorpedeerd en dreef hij in de oceaan met een plankje. En wat doe je als je zo’n plankje hebt? Dan zeg je niet: kom erbij. Nee, dan trap je de ander weg, want twee op een plankje kan niet. Dát is volgens mij zijn grote trauma, waarom hij zich regelmatig in het donker opsloot.”

Waar hij eindeloos telde. ‘Hij telde de verdronken soldaten die na een torpedering geen plankje hadden kunnen bemachtigen. En dan lag hij te trappen onder de lakens’, schrijf je.

“Ja. Kennelijk zit in dat tellen een soort bezwering, als je je daarop concentreert kun je de werkelijkheid even ontvluchten.”

Op de flaptekst staat dat dit boek over je band met Ommie een vergeten hoofdstuk in je oeuvre is. Was je vergeten wat voor belangrijke rol zij in jouw leven heeft gespeeld?

“Nee, daar was ik me altijd al wel van bewust. Want ik weet nog goed dat ik op haar begrafenis was en ongelooflijk huilde, en dat iedereen totaal verbaasd was, ikzelf nog wel het meest. Ik wist niet dat ik zo veel tranen in me had. Die kwamen allemaal los.

“Wat er nog meer loskwam? Genegenheid, iemand die me aanraakte, die me op schoot nam. Ik ben geen huilebalk, maar toen was ik erg geraakt. Dat kwam ook terug toen ik het boek hardop voorlas aan mijn goede vriendin Reintje – ik terg altijd een paar mensen met het voorlezen. Toen merkte ik dat mijn stem een paar keer stokte, omdat ik ontroerd was door wat ik had opgeschreven.”

Op welke momenten?

“De ontroering zat erin dat Ommie mij accepteerde en mij een soort trots gaf die ik mezelf niet gaf. Ik ben toch vooral met schaamte opgevoed, met een rare vader voor wie de mensen bang waren, omdat hij ook alle buurtkinderen sloeg. En Ommie heelde dat. Dat klinkt ook weer zo pathetisch... Maar ja, dat is gewoon zo.

“Het ontroerde me ook als ik vrijuit bij haar danste. Mijn vader wilde dat ik soldaat werd, dat ik dapper was, maar ik wilde graag een meisje zijn, want dan hoefde ik niet zoveel. Als ik nou een meisje was, begon ik een droogbloemenwinkeltje, dacht ik, en dan neemt niemand me dat kwalijk. Maar een jongen met een droogbloemenwinkeltje, dat kan niet. Ik vond dat meisjes en vrouwen ook leukere dingen konden dragen, dat vind ik nog steeds. Dat heeft niks met seksualiteit te maken, ik vond meisje zijn gewoon veel veiliger.”

Je bewegingen zijn ook een beetje vrouwelijk.

“Ja, ik ben een vrouwelijke man. Ik had ook een vrouwelijk vocabulaire door al die vrouwen om mij heen. Ik zei ‘ceintuur’. Pas later hoorde ik dat je ‘riem’ moet zeggen. En ik zei blouse, terwijl het bij een man een overhemd heet. Al die rare mannenwoorden kende ik niet, want de man in huis vertrok toen ik 10 was, door dood te gaan. Dus die vrouwenblik en al die andere vrouwendingen nam ik over.”

Best veel mensen denken dat je homoseksueel bent.

“Ja, maar die vergissen zich. Ik heb wel homoseksuele dingen gedaan, maar dat doe ik al 36 jaar niet meer. Dat je seksualiteit enigszins fluïde is, vind ik normaal. Ik geloof niet dat je alleen maar man of vrouw bent. Ik ben panseksueel, geen idee wat dat betekent, maar alles is seksueel. Althans, het moet wel leven.”

In je boek schrijf je dat je je vader toch ook mist. ‘Hij miste zijn vader, hij haatte hem. Soms riep hij hem vlak voor het slapen: pappie, pappie, sla mij. Daar schrok hij van, want hij kon niet tegen pijn. Toch verlangde hij naar die gloeiende hand.’

“Je zou kunnen zeggen dat ik aan een omgekeerd oedipuscomplex lijd; ik was verliefd op mijn vader. Andere jongens zijn verliefd op hun moeder, daar had ik geen last van. Ik wilde worden bemind door de man die mij sloeg, die mij negeerde en die iets van mij wilde maken wat ik niet kon of durfde zijn.”

Heeft het slaan van je vader een steviger stempel op je gedrukt dan het niet aanraken van je moeder?

“Ja, maar nogmaals, laten we er niet over zeuren. Het is gedaan en ik zal er wel last van hebben, maar ik kan er ook goed mee leven. Zoals ik ook leef met het fremdkörper in mijn heup.”

Waarom vind je het belangrijk om dat er elke keer als disclaimer bij te zeggen?

“Omdat ik het raar vind dat een man van 76 gaat zeuren over dat hij vroeger geslagen is. Get a life, hupsakee. Ik wil niet de indruk wekken dat ik een man ben die vervuld is van zelfmedelijden. Dus als je die toevoeging maar wel zo uittikt.”

Je goede vriendin Reintje Gianotten zei dat ze dacht dat je zenuwachtig bent voor dit interview.

“Ja, ja, nou!”

Waar ben je dan zenuwachtig over?

“Dat jij diep gaat boren, haha. Mevrouw Huigsloot gaat allemaal akelige vragen stellen en dan moet ik het er weer over hebben.”

Waarom is dat erg, je schrijft toch ook heel persoonlijk over je angsten en kwetsbaarheden? Reintje en je uitgever vertelden dat ze ontroerd waren door dit boek.

“Dat is ook zo. Maar ik was er helemaal niet op uit om een ontroerend boek te schrijven over een zielig jongetje. Ik was erop uit om mijzelf een aardige Ommie terug te geven. Om haar weer tot leven te wekken en die genegenheid en liefde weer op te roepen. Dat vind ik het leuke van schrijven. In Ik kom terug heb ik mijzelf een aardiger moeder gegeven dan ik had. Als schrijver ben je een god, een architect, je kunt er je eigen verhaal van maken. Dat heb ik geleerd in mijn analyse.”

In psychoanalyse?

“Ja. Ik kwam bij de psychiater, ging op de bank liggen en zag in een vlek op het plafond mijn vader. Dat vond mijn psychiater machtig interessant. Ik vertelde over mijn vader en dat ik zo’n beklagenswaardig jongetje was, dat zo vaak geslagen is. Ik was het slachtoffer. En plotseling daagde het mij, ook omdat mijn psychiater zei: ‘U bent wel iemand die de kamer binnenkomt, u bent nadrukkelijk aanwezig.’ Dat klopte, ik was als kind ook altijd toneelstukjes aan het maken en ging daarmee langs de deuren. Dus ik dacht: ik ben niet alleen een slachtoffer, ik ben ook een beetje een dader. Want als mijn vader zich opsloot, liep ik stampend door het huis. Ik weet niet of dat zo is, maar dat verhaal heb ik ervan gemaakt, waardoor ik plotseling bevrijd raakte van mijn slachtofferschap. Ik ben niet alleen een slachtoffer, ik ben ook een dader!”

Dader is wel een groot woord voor een kind.

“Ja, maar ik daagde ook uit. En die gedachte is bevrijdend. Het is mij niet alleen gebeurd, ik heb ook uitgedaagd. Dat maakt het voor mij draaglijker.”

Je goede vriend Marijn Kruk vertelde dat je zevenenhalf jaar lang in psychoanalyse bent geweest nadat je in opspraak was gekomen vanwege een kleine plagiaatkwestie, je had een paar alinea’s overgeschreven zonder bronvermelding.

“Ja, omdat ik mezelf afvroeg waarom ik dat zó erg vond.”

Waarom vond je het zo erg?

“Ik wou dood. Vanwege de schaamte, de vernedering. (zachter) “... en denken dat je nooit meer mag terugkomen. (alsof hij vindt dat hij iets te intiems deelt) “O jee.”

Marijn zei laatst tegen je dat hij je gouden ketting, die je altijd omdoet als je schrijft, lelijk vond.

“Ja! Hij zei dat het leek op de ketting waarmee je het kippenhok opendoet. Ik was zeer geschokt.”

De volgende dag appte je hem dat de ketting zich ongezien en ongehoord voelde. ‘Adriaan blijft die jongen van 11 die ernaar hunkert om geknuffeld te worden’, zei Marijn.

“Ja, dat had hij aardig gezien.”

BIO • geboren in Noord-Holland op 16 december 1946 • was van 1978 tot 1982 chef van de zaterdagbijlage van het NRC Handelsblad • debuut in 1983 met Nathan Sid • schreef daarna o.a. Indische duinen (1994, Gouden Uil), Ik kom terug (2014, Libris Literatuur Prijs) en Vijf vrolijke verhalen (2021) • presenteerde van 1983 tot 1992 Hier is... Adriaan van Dis en tussen 1999 en 2002 Zomergasten • kreeg in 2015 de Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre

Wat was het belangrijkste thema in je psychoanalyse?

“Dat ik voortdurend uit was op de waardering van een man die dacht dat waardering tot zwakte leidde. De tafel werd bij ons gedekt met een liniaal. Alles moest recht staan en anders kreeg je ervan langs.”

Jij laat de werkster ook met een liniaal je schilderijen recht hangen.

“Haha, ja. Ik heb daar zo’n piepkleine waterpas voor. Godver, jij weet wel alles. Maar ik ben erg netjes, ja. En ik kan niet tegen scheve schilderijen.”

Dat wordt door je vrienden psychologisch geduid als...

(onderbreekt) “Dwangneurotisch.”

Nee, als de behoefte om schoonheid te brengen in een wereld die naar en lelijk is.

“Ik ben een enorme estheet, ja. Ik hou erg van mooie dingen. En van schoonmaken. Ik heb een paar zilveren trommels en ik vind het heerlijk om die te laten glimmen. Ik hou ook van vegen. Ik ben gek op paadjes vegen. Och, wat leuk! Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat ik ordening in de chaos wil brengen. En lelijkheid wil tegengaan.

“Ik zal nooit vergeten, een jaar of tien geleden woog ik 104 kilo en toen zei iemand tegen mij: ‘Weet je wat jouw probleem is? Je bent niet ijdel genoeg.’ Dat vond ik zo’n fantastisch inzicht. Verdomd, dacht ik, ik ben niet ijdel! Toen ben ik gaan afvallen, en nu zijn er 20 kilo af.”

Ik moet ineens denken aan een zinnetje in je boek waarin staat dat je jezelf in de spiegel ziet, je de spiegel een zoen geeft en vervolgens een erectie krijgt.

“Ja wij worden nu eenmaal gebouwd met zo’n raar ding. Ik heb daar ook niet om gevraagd.”

‘Een vleespistool’, noem je het in je boek.

“Ja, een vleespistool. Dus ik duwde hem weg, en dan ben je plotseling een meisje. Ik zou het bijna voor willen doen, maar maak je geen zorgen. Je kunt hem wegtoveren, en dan lijk je op een meisje, en dat is dan weer opwindend. Je kijkt me nu aan alsof ik iets heel vreemds zeg.”

Ik moest gewoon lachen om dat zinnetje, want het lijkt ergens ook het toppunt van narcisme om opgewonden te raken van je eigen spiegelbeeld.

“Ja. Ik zou even moeten kijken waarom ik het jongetje een erectie geef, maar ik heb het opgeschreven, dus het heeft geen zin om het te ontkennen.

(zoekt het op) “Hij krijgt geen erectie van zijn spiegelbeeld, maar van de zoen die hij de spiegel geeft. Wat jij doet zou ik trouwens nooit durven, zo gaan boren.”

Zit ik zo te boren?

“Nee, nee, luister, dat is je kracht, en ik zit hier maar, op de pijnbank. Ik heb gewoon een beetje moeite met de al te grote openhartigheid vandaag de dag. Ik heb echt te doen met die arme Gordon (Nederlandse zanger en societyfiguur, red.), volgens mij een sympathieke jongen, die de hele tijd zijn liefdesleven uit de doeken doet. Dan wil hij weer trouwen, dan wordt hij weer in de steek gelaten. Dan denk ik: och, arme jongen, vertel dat nou niet.

“Ik geloof in veinzen. Veinzen is de smeerolie van de beschaving. Ik stel graag vragen, maar vraag weinig persoonlijke dingen aan mensen. Ik vraag niet: hoe zit dat nou met je huwelijk of hou je nou wel echt van je vrouw? Ik laat mensen graag in hun wonderlijke waarde, ik zit niet te pulken aan hun korstjes. Ik vind ook dat we niet alles op tafel moeten leggen, want we moeten ook geheimzinnig blijven voor elkaar, dat maakt ons interessant.

'Ik heb ergens een slaapmiddel voor paarden weten te bemachtigen. Als je het als mens inneemt, word je niet meer wakker. Het is verboden om te hebben, dus ik heb het niet maar ik heb het wel.' Beeld Eva Roefs

“Maar in mijn boeken is dat anders. Ik heb er lang over nagedacht of ik de hoofdpersoon Adriaan zou noemen, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. In mijn debuut noemde ik hem Nathan, in later werk verzweeg ik zijn naam. Maar nu dacht ik: het wordt tijd om jezelf die naam te geven. Op je 76ste.

“Misschien speelt het mee dat ik een beetje met de dood op mijn hielen schrijf. Ik heb een akelige longkwaal, longfibrose, dat is een verharding van de buitenste longwand. Vermoedelijk is dat een souvenir van de jaren die ik aan een drukke straat in Parijs woonde, want die kwaal krijg je door fijnstof. De pillen werken gelukkig goed, er blijft alleen een mate van kortademigheid en zo nu en dan moet ik hoesten. Maar ik ga geen beroep van mijn ziekte maken, dus ik heb er geen last van, ik ben goed in ontkennen.”

Is het in theorie levensverkortend?

“Ja.”

Schrik je als de dokter dat uitspreekt?

“Dat is wel even schrikken. Toen corona uitbrak sprak ik een aardige longarts die zei: u moet absoluut geen corona krijgen, want dan kunnen we u niet beter maken. Wat moet ik dan doen, vroeg ik. Palliatieve zorg regelen, zei hij beslist. Nou! Toen ben ik 24 uur bang geweest. Testament gemaakt, allerlei dingen geregeld, gif, laatste wil, laatste pil.”

Gif?

“Ja, fantastisch, ik ben er helemaal klaar voor. De dood is zó’n intieme vriend. Helemaal niet eng.”

Heb je dat op internet opgezocht?

“Ja, dat is een lange weg geweest. Ik heb ergens een slaapmiddel voor paarden weten te bemachtigen. Als je het als mens inneemt, word je niet meer wakker. Het is verboden om te hebben, dus ik heb het niet maar ik heb het wel.”

Dit kun je gewoon zeggen zonder dat de politie op je deur klopt?

“Dat hoop ik maar! En anders is het een goede dood om een fles wodka te drinken en bij min 20 graden buiten op het terras te zitten. Dat schijnt een fantastische dood te zijn. Je kunt ook voor 250.000 euro in een duikboot gaan die implodeert, maar dat is weer zo’n gedoe.”

Wat fijn dat jij zo relaxed bent over de dood.

“Ja. Althans, ik weet niet of ik relaxed ben over de dood. Ik fantaseer dat ik er niet bang voor ben, maar ik weet het natuurlijk niet als het erop aankomt. Ik heb ooit wel serieuze plannen gehad er een eind aan te maken. Op mijn 27ste heb ik een poging gedaan. Maar ik durfde niet te springen. Toen heb ik de boel maar weer opgeruimd. Dus ik heb groot respect voor mensen die het wel durven. Het is geen laffe daad om zelfmoord te plegen.”

Waarom wilde je er een eind aan maken?

“Ik was doodongelukkig. Uiteindelijk ben ik gelukkiger geworden door in psychoanalyse te gaan, dat is mijn absolute redding geweest. In het begin was ik doodsbang, ik dacht: god, misschien schrijf ik dan nooit meer, en word ik boekhouder. Het verhaal ging dat acteur Leen Jongewaard ook in analyse ging en daarna nooit meer optrad. Ik ging juist meer en beter schrijven. Het was bevrijdend, ik ben nog steeds dankbaar dat ik dat heb gedaan.”

Later ben je wel weer in een depressie beland.

“Ja, je moet zo nu en dan een APK, een Algemeen Psychiatrische Kontrole. Al heel jong ben ik onder behandeling gesteld, op mijn 4de. Ik was een doodzenuwachtig kind, zo bang. Ik zat onder de galbulten en die hadden niks te maken met de pitjes van aardbeien of chocola, maar alles met mijn vader. Maar kijk, hier zit dan weer een god-wat-was-dat-een-zielig-jongetje-o-ik-heb-wel-erg met-hem-te-doen-man te praten. Ik wil niet zielig gevonden worden.”

Van wie is die stem die steeds tegen je zegt dat je jezelf niet zielig mag vinden?

“Ik geloof erg in zelfcorrectie. Ik spreek mezelf ook vaak toe: kom. Er is ook een stem die zegt: Adriaan, een glaasje wijn is leuk, je mag er twee, je mag er drie, maar dan houd je op.”

Wat zou er gebeuren als die stem niet bestond?

“Dat is een wonderlijke vraag, want hij is er altijd geweest. Dat begint al als je bij de slager bent en niet een biefstuk durft te bestellen, want dan denkt de slager dat je alleen bent. Doordat er een oog is dat naar je kijkt, bestel ik dan twee biefstukjes. Dat vind ik eigenlijk pathetisch, zelfs zielig, maar dat derde oog is er altijd. Het zegt ook veel over hoe ik naar een ander kijk. Ik denk dat ik gemeen ben. En dat gemene oog kijkt ook naar mezelf. Het draagt me allerlei taken op. Ga nu van de bank en schrijven, of lezen.”

Ik wil niet al te veel de borende amateurpsycholoog uithangen, maar het lijkt erop alsof je vader nog behoorlijk in je zit.

“Absoluut. Hij had dat militaire, en ik ben een man van tucht en discipline geworden. Sjouwen, werken moet je, boeken worden niet in cafés geschreven maar achter schrijftafels. Je moet alles doen met volledige inzet en hartstocht. Ook het bakken van een appeltaart, het raspen van een wortel, het schoonmaken van je huis. Die discipline is ook een manier om jezelf te verbeteren. De puzzel Van Dis is nog niet af. Van Dis is nog elke dag bezig zichzelf te bouwen, te veranderen, aan te passen, lenig te blijven, en dat vind ik een enorm werk. Ik vind het lastig om te leven. Een van de leuke dingen van mijn bezoek aan middelbare scholen is dat ik de jonge mensen vertel: jongens, het leven is niet leuk. Maar er is iets aan te doen: harnas je. Lees boeken, dan begrijp je jezelf en de andere mensen iets beter. Mijn boeken zijn mijn vrienden.”

Harnas je, is dat wel een goed advies?

“Ja! Je moet je harnassen. Het leven is niet prettig. Mensen zijn niet aardig. Het is erg lastig om te leven. Je mag het vizier van je harnas wel openhouden, maar je moet je niet laten beschadigen en overdonderen.”

Is je angst voor afwijzing door de analyse wel minder geworden?

“Die heb ik nog. Ik wil niet afgewezen worden, ik wil dat er van me wordt gehouden. Tegelijkertijd moet ik mensen ook gunnen dat ze kennelijk soms een hekel aan me hebben. Ik heb bijvoorbeeld dat rare accent. Als ik nu 18 was, zou ik mijn uiterste best doen om dat te verliezen of te verminderen. Dat ik bekakt praat heeft erg te maken met de sprong die wij maakten na mijn vaders dood, naar Hilversum. Daar ben ik naar een particuliere school gestuurd, een deftige school, door mijn grootvader betaald. Ik zat met veertien kinderen in de klas, en die zeiden veurwiel, en schoolpluin, sindsdien praat ik zo raar.

“Maar ik vind het vervelend als mensen me arrogant vinden, want ik ben niet arrogant. Ik vind het ook vervelend als mensen me vrouwelijk vinden, want ik doe vrouwelijk, maar ben niet vrouwelijk. Ik vind het vervelend dat wij mensen geneigd zijn andere mensen te labelen op basis van één ding, terwijl wij multitudes zijn, wij zijn veelvoud. We moeten elkaar meer de ruimte gunnen om veelvuldig te zijn. Als je dit nou letterlijk uittikt zou ik tevreden zijn. Ja meneer.” (harde lach)

In je boek loop je ertegenaan dat Ommie niet je echte oma is, dat je niet het alleenrecht op haar hebt, maar haar moet delen met anderen. Jij hebt al lang een driehoeksverhouding, waarbij je je vriendin deelt met een andere man. Voor een man die hunkert naar liefde en een knuffel, zou je denken dat je in de liefde eindelijk wel een keer iemand helemaal voor jezelf alleen zou willen.

“Dat zou kunnen, maar ik ben een man met veel vrienden. En in die vriendschappen krijg ik veel liefde, dat hoeft niet altijd meteen lichamelijk te zijn.”

Maar je hoeft ook geen alleenrecht?

“Neen. Met alle respect: ik vind dat het woord recht niet hoort bij liefde. Je hebt niet recht op een ander, je bezit geen mensen.”

Hoe was dat tijdens de lockdown, met wie zat je opgesloten?

“In mijn eentje, heerlijk. Ik keek uit het raam, las veel en maakte wandelingen door de stad.”

Miste je je vriendin dan niet?

“Die zag ik ook. Maar daar praat ik niet over.”

Waarom praat je daar niet over?

“Omdat ik dat met haar heb afgesproken. Ik wil wel over de liefde in zijn algemeenheid praten. Ik vind de liefde in zijn algemeenheid een prachtig onderwerp, haha. In zijn algemeenheid zou het goed zijn als mensen ruimte gaven aan elkaar en in zijn algemeenheid ben ik tegen het huwelijk, in zijn algemeenheid vind ik dat je elkaar niet moet opsluiten, in zijn algemeenheid vind ik dat wij vrij moeten zijn. En in zijn algemeenheid vind ik ook dat we ons niet moeten laten opsluiten in één vorm van seksualiteit. Haha, sorry ik moet er erg om lachen, ik zie de ene interviewkop na de andere.”

In je boek beschrijf je hoe je je paardrijdend op Ommies dijen en gevangen in haar armen gloeide van geluk. ‘Niemand raakte hem thuis zo zacht aan.’ Dat zoek je – in zijn algemeenheid – niet in de liefde?

“Dat was iets wat ik erg heb gemist, omdat mijn moeder dat niet deed. Op haar sterfbed gaf mijn moeder mij een hand. ‘Je was een goede zoon’, zei ze. Nou, dat was heel wat. Een hand! Maar ik zoek niks in de liefde, ik laat dingen gebeuren. Ik heb nog nooit iemand versierd, dat durf ik ook niet. Ik ben fatsoenlijk omdat ik te bang ben.”

Durf je wel je plek op te eisen, of ben je daar dan ook te bescheiden in?

“Bescheiden of schijterig, ik geloof dat dat hetzelfde is bij mij. Ik ben niet zo’n held, nee.”

Was je op liefdesgebied graag moediger geweest?

“Ja.”

Wat zou je willen durven?

“Vrije ordinairheid. Ik ben toch een beetje gevangen in mijn eigen misplaatste keurigheid, mijn eigen fatsoen. Als ik in het verkeer weer eens word afgesneden, verlang ik naar een vette Hummer. Ik ga geen Hummer kopen, maar ik heb wel een heimelijke bewondering voor ordinaire mensen die in een Hummer zitten.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.