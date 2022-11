‘Je moet de show van je leven spelen, en niet eens voor je eigen publiek’

Het Brusselse ontdekkingsfestival Fifty Lab is er niet enkel voor de gewone muziekliefhebber, maar trekt ook professionals aan die nieuw talent zoeken. Zulke showcasefestivals blijven ook in digitale tijden de lakmoesproef voor jonge artiesten met grote dromen. ‘Dit is essentieel om te kunnen selecteren: we krijgen 300 aanvragen per week om te komen optreden.’

Weinig mooiere dingen als muziekliefhebber dan naar een groot podium kijken en denken: die heb ik nog gezien in een klein cafeetje. Wie binnen vijf jaar dat gevoel wil koesteren, kan deze week naar de vierde editie van Fifty Lab, een ontdekkingsfestival dat onder meer de Ancienne Belgique en de Beursschouwburg inpalmt.

Het programma is samengesteld volgens het principe van smart curation, legt organisator Hendrik Wittock uit: “Naast onze eigen favorieten hebben we twintig zalen en festivals in binnen- en buitenland naar hun ontdekkingen gevraagd. Soms kennen we die artiesten zelf niet eens, maar vertrouwen we de professionals. Rond sommige acts bleef het achteraf stil, maar voor anderen, zoals vorig jaar Gabriels, is dit een springplank naar een hoger niveau.”

Bushwig Music Festival Showcasetijdens het 2022 SXSW Conference and Festivals in Austin, Texas. Beeld Getty Images for SXSW

Als u gaat, weet dan dat de muziekindustrie over uw schouder meekijkt. Fifty Lab noemt zichzelf een ontdekkingsfestival, maar trekt naast gewone muziekliefhebbers ook managers, boekers en programmatoren van festivals en concertzalen die op zoek zijn naar de namen van morgen. Bijna elk Europees land heeft zo’n showcasefestival, meestal nog meer gericht op de muziekindustrie.

In Hamburg is er Reeperbahn, in Groningen Eurosonic Noorderslag en in Londen The Great Escape. Het bekendste is South By Southwest in Texas, waar Stromae en Oscar and The Wolf ooit speelden. Die festivals stoelen hun reputatie niet op de bekendheid van hun programma dit jaar, maar op de carrière van de acts die ze ooit boekten. “Ik heb collega’s die erbij waren toen Fleet Foxes er zich voor een handvol mensen in de aandacht probeerde te spelen op South By Southwest”, zegt Kurt Overbergh, artistiek directeur van de AB.

Netwerken

Namen op de affiche van Fifty Lab als Mabe Fratti, The Clockworks en Yugen Kala doen nu nog niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar alleen al om in Brussel te mogen spelen hebben ze een lange weg afgelegd. Je moet al een sterk verhaal hebben om een kans te maken bij een showcasefestival, zegt Robert Meijerink, programmator van Eurosonic Noorderslag. Daarvoor schrijven artiesten zich zelf in, Meijerink en zijn team maken de selectie.

'RapTV Presents: Rolling Loud Music Showcase' tijdens het 2022 SXSW Conference and Festivals in Austin, Texas. Beeld Getty Images

“Het begint altijd met erkenning in je eigen land. Voor Belgische bands kijken we dan of ze bijvoorbeeld mooie zalen vullen in België, op Pukkelpop hebben gespeeld of in De Afrekening hebben gestaan. Daarnaast moet je muziek te delen hebben. Staat er een album of een videoclip klaar? Heb je net een song uit? Als een manager kan uitpakken met een internationale deal of een voorprogramma in de Europese tour van een grotere band, maakt dat het voor ons veel gemakkelijker.”

Michiel Libberecht van indieband Mooneye speelde eind september op Reeperbahn in Hamburg. “Dat vroeg wat lobbywerk, zowel van onze eigen booker als van VI.BE (Vlaams steunpunt voor de muzieksector in Vlaanderen, JVL), maar uiteindelijk mochten we last minute invallen. Dankzij die show is de Duitse booker die al een tijdje geïnteresseerd was met ons in zee gegaan en heeft hij voor ons intussen al een paar optredens geregeld.”

Als je het programma haalt, haal je natuurlijk alles uit de kast. Voor Chibi Ichigo, die vorig jaar op Fifty Lab stond en tijdens de corona-epidemie ook deelnam aan een online-versie van Eurosonic, betekent dat: nieuwe dingen laten zien. “Elke keer dat mensen naar je komen kijken, moeten ze zien dat je bent gegroeid.

Op Fifty Lab stond ik voor het eerst met de nummers die nu op mijn debuutplaat staan, een heel andere sound dan wat ik daarvoor maakte. Door die show werd ik gevraagd voor We Are Open in de Trix en dat waren tientallen eerste keren: nieuwe dansers, voor het eerst met in-ears… Achteraf is het dan fijn als het loont: veel bookers die me afgelopen zomer voor de festivals hebben gevraagd, begonnen spontaan over de Trix.”

Indruk maken op een showcasefestival is niet gemakkelijk. “Je moet de show van je leven spelen en dat niet eens voor je eigen publiek”, zegt Libberecht. “Veel professionals komen ernaartoe om te netwerken en staan voor je neus te babbelen. Je mag je daar niet door uit het lood laten slaan, want er staan altijd genoeg mensen die met aandacht naar je luisteren. Je kunt maar alles geven en hopen dat er iets uitkomt.”

Falende hypes

Voor programmatoren, bookers en andere talentenscouts zijn showcasefestivals essentieel, zegt Kurt Overbergh. ‘Elk jaar geven we zo’n 600 artiesten een platform in de AB, maar ik krijg hetzelfde aantal op twee weken binnen. Dan helpt het als daar bands tussen zitten die je al eens zag. Per dag komen er 100.000 nummers bij op Spotify, las ik onlangs. Met zo’n overkill wordt een betrouwbare gids alleen maar belangrijker.”

Overbergh kan het succes van een band op Eurosonic of Fifty Lab wel niet zomaar doortrekken naar zijn eigen zaal. “Je moet rekening houden met de balansen in je eigen programma, met de demografie van de stad waarin je werkt… En slechte bands zien op showcasefestivals is minstens even belangrijk. Sommige hypes maken het live niet waar en dan weet je dat ook weer.”

“De groepen die we niet selecteren voor Eurosonic, probeer ik toch te motiveren: volgend jaar is er weer een kans”, zegt Meijerink. “Elke band moet zijn eigen juiste moment vinden om die stap naar ons te zetten. Uiteindelijk mag op een showcasefestival staan geen droom zijn. Het moet de start zijn van een grotere droom.”