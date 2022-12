Je hebt mensen zonder filter en dan heb je Wednesday Addams

De uitstekende Puerto Ricaanse acteur Luis Guzmán casten in een Addams Family-reeks is als een biefstuk toevoegen aan een pokébowl: hij lijkt er in de verste verte niet in thuis te horen, maar je kunt ook weer niet stellen dat het resultaat niet iets speciaals is. In Wednesday speelt hij als pa Gomez Addams, samen met Catherine Zeta-Jones als echtgenote Morticia, echter tweede viool: de achtdelige Netflix-reeks speelt zich niet af in het bekende duistere landhuis van de Addamsen, maar in de fictieve Nevermore Academy, waar oudste Addams-tienerkind Wednesday (met een gepaste intensiteit vertolkt door de 20-jarige Jenna Ortega) zich noodgedwongen moet inschrijven in de alma mater van haar ouders.

Je hebt mensen zonder filter. En dan heb je er zoals de in deze reeks neergezette Wednesday Addams, die liefst nog een scheur in het ruimte-tijdcontinuüm zou trekken om de term ‘filter’ chirurgisch te verwijderen uit het vocabularium van de wereld. Maar ze toont zich ook als een verbeten amateurdetective wanneer ze een diep verholen elitestudentenclub op het spoor komt, een soort Reuzengommers met toverkracht, die gelinkt is aan een duister geheim dat haar ouders koesteren.

Pa blijkt zelfs een moordverdachte te zijn geweest in zijn schooltijd, en de sheriff van het naburige stadje (zo’n typische beige negorij ergens in New England) is decennia later nog altijd op zoek naar de waarheid. Net als zij nu, dus.

Wednesday bevat elementen uit de typische Netflix-tienerreeksen à la Never Have I Ever, de stuitend aimabele dorpsbewoners lijken te zijn weggerend uit de set van Gilmore Girls, en ja: de lijn tussen Wednesday en Harry Potter valt natuurlijk ook makkelijk te trekken. Regisseur Tim Burton voegt er natuurlijk zijn bekende duistere flamboyante stijl aan toe: let bijvoorbeeld op de vorm van de open haard in het kantoor van schooldirecteur Larissa Weems (Gwendoline Christie, frisjes in fiftiesmake-up).

Maar alleen al de barokke architectuur van de sombere kostschool doet meteen aan dat Potterverse denken, en in de contouren van deze reeks treft u eveneens de zin van de makers aan om Wednesday te situeren in een universum dat het resultaat is van een doorgedreven oefening in ‘world building’.

Dat laatste is een modeverschijnsel geworden in films, tv-reeksen en videogames: hetgeen wat u ziet of meemaakt móét tegenwoordig passen in een weidsere denkbeeldige kosmos, waarvan andere uithoeken misschien ook in andere producties kunnen worden verkend.

Maar het straks 85 jaar oude Addams Family-universum, ooit nog ontstaan uit stripverhalen, heeft zoiets helemaal niet nodig: er gonst een archetypische kracht uit de personages, die er helemaal niet van gediend is dat u te veel over hun verleden te weten komt.

Wednesday, acht afleveringen op Netflix.