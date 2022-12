Je grijpt naast de rol van Harry Potter, en dan ben je eeuwig nummer twee

David Foenkinos (°1974) moet je de knepen van het vak niet meer leren. Hij weet hoe je onderhoudende én toch tot nadenken stemmende romans in elkaar vijst en giet zijn ongebreidelde fantasie steeds weer in een soepele bedding. Bovendien is hij thematisch van veel markten thuis. Doorgebroken met La délicatesse (2009) en bekroond met de Prix Renaudot voor Charlotte (2014, gebaseerd op het leven van de Duitse schilder Charlotte Salomon) komt de veelzijdige Foenkinos nu met een saga rond de Harry Potter-­hype van weleer.

We volgen de lotgevallen van de onfortuinlijke Martin Hill, de jongen die nét naast de filmrol van Harry Potter greep, geïnspireerd op wat Liam Aiken overkwam. De zoektocht naar de ruwe diamant was moeilijk, de jongen in de rol moest precies 10 jaar oud zijn. Maar Martin identificeerde zich volkomen met het verhaal van de tovenaarsleerling. Bij de laatste casting moest Martin het helaas afleggen tegen Daniel Radcliffe, die vervolgens naar wereldroem gekatapulteerd werd omdat hij net ‘dat klein beetje meer’ had.

Hoe ga je om met zo’n debacle? Foenkinos buigt zich in Nummer twee over het geaccidenteerde leven van Martin, van zijn geboorte tot zijn dertigste. Hij beseft dat ‘een fiasco een leven kan besmetten met mislukkingsenergie’.

Martin wordt een vermijdingsspecialist, gaat het vervloekte onderwerp uit de weg. Maar aan Harry Potter viel vanaf de jaren 2000 amper te ontkomen: affiches in het straatbeeld, trailers en merchandising, noem maar op. Foenkinos verzint met tedere empathie de bestemming van deze jongen die uiteindelijk als suppoost in het Louvre aan de slag gaat. Of wordt hij gered door de liefde? En is het wel zinnig om je te laten afschrikken door ‘de dictatuur van andermans geluk’?

Foenkinos lardeert zijn verhaal met interventies van regisseurs, producenten of scenaristen die destijds werkelijk aan de knoppen zaten en zelfs Rowling krijgt haar zegje. Zo springt hij behendig haasje-over tussen waarheid en verbeelding. Misschien komt Foenkinos met een iets te getelefoneerde, zij het charmante ontknoping voor de pinnen. Maar ­zeker is dat dit originele onderwerp een aangenaam geritmeerde roman oplevert, die je met wrang ­plezier uitleest.

Dirk Leyman interviewt David Foenkinos op zondag 11/12 in boekhandel Corman te Oostende en op maandag 12/12 bij Limerick in Gent (20 uur).

Beeld RV

David Foenkinos, Nummer twee. De jongen die nét niet Harry Potter werd, Borgerhoff & Lamberigts, 246 p., 22,99 euro. Vertaling Jef De Temmerman.