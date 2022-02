Japans cybersprookje en Duits homoleed: de beste speelfilms van het moment

Door een jeugdtrauma is Suzu helemaal in zichzelf gekeerd. Dat verandert wanneer ze toegang krijgt tot een immersief metaversum. Ze wordt er herboren als Belle, een goddelijke verschijning die miljoenen fans aantrekt met haar sirenenzang. De Japanse animefilm Belle is een chaotisch maar ontroerend cybersprookje over rouw en verbinding in het socialemediatijdperk.

Belle, nu in de cinema

Ondraaglijk

Uit de film 'Grosse Freiheit'. Beeld rv

Meer dan een eeuw lang werden Duitse homomannen in de cel gegooid vanwege hun geaardheid. Regisseur Sebastian Meise rakelt deze pijnlijke geschiedenis op in het zwijgzame Grosse Freiheit. Hij toont toont drie decennia uit het leven van een man en flippert heen en weer tussen 1945, 1957 en 1968. Het is een krachtige manier om de ondraaglijke vervolging zichtbaar te maken.

Grosse Freiheit, nu in de cinema

Gevangenisopstand

Morgan Freeman en David Harris in de ijzersterke documentaire 'Attica'. Beeld ABC Photo Archives/Getty Images

De Oscars worden eind maart uitgereikt, maar vorige week maakte de Academy Awards al de kanshebbers bekend. Ook vijf documentaires werden geselecteerd, waarvan eentje op VRT Nu te zien is. Attica is een ijzingwekkend relaas van een gevangenisopstand in 1971, waarbij de voornamelijk zwarte en latinogevangenen en de politie vijf dagen lang clashten.

Attica, tot 22/02 op VRT Nu