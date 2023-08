Japanners niet opgezet met ludieke internethype rond ‘Barbenheimer’

Wereldwijd werden Barbie en Oppenheimer beiden op 19 juli gereleased. Dit zorgde ervoor dat miljoenen filmliefhebbers over de hele wereld de twee enorm verschillende kaskrakers zagen als een ironische double bill met de naam ‘Barbenheimer’. Op sociale media deelden gebruikers dan ook heel wat memes en tweets waarin de leuke roze beelden van Barbie werden gecombineerd met nucleaire paddenstoelwolken en vurige explosies in Oppenheimer. Beelden als de foto hieronder vielen bij verschillende sociale mediagebruikers in de smaak.

Volgens voorstanders van de #NoBarbenheimer beweging minimaliseert ‘Barbenheimer’ kernwapens en de impact die de bombardementen hadden op Japan. Beeld ThinkStock

#NoBarbenheimer

Maar niet iedereen kon de humor inzien van de ‘Barbenheimer’-memes. De hashtag #NoBarbenheimer, waarbij sommige socialemediagebruikers kritiek hebben op het concept van ‘Barbenheimer’, was afgelopen week trending in Japan. Veel Japanners vinden dat de luchtige memes kernwapens en de impact die de bombardementen hadden op Hiroshima en Nagasaki minimaliseren. Japan is namelijk het enige land dat ooit slachtoffer geweest is van een atoombom. Sommige #NoBarbenheimer-tweets werden al miljoenen keren bekeken.

X, tot voor kort bekend als Twitter, voegde na deze ophef een gemeenschapsbericht toe aan verschillende ‘Barbenheimer’-posts om het belang en de historische context van de nucleaire ramp in Japan te benadrukken: “Om 8:15 uur op 6 augustus 1945 (Showa 20) werd voor het eerst in de menselijke geschiedenis een atoombom geworpen op Hiroshima. De bijzondere aard van de schade die door de atoombommen werd veroorzaakt, is dat massavernietiging en massamoord onmiddellijk en zonder onderscheid plaatsvonden.”

Kritiek Warner Bros Japan

Maandag uitte Warner Bros Japan zelfs openlijk kritiek op hun Amerikaanse tegenhangers, nadat die ludiek reageerden op verschillende ‘Barbenheimer’-memes en -tweets, onder andere een meme waarop Oppenheimer-acteur Cillian Murphy Barbie-ster Margot Robbie draagt met op de achtergrond een vlammenzee.

In een reactie schreef het officiële @barbiethemovie-account: “Het wordt een zomer om nooit te vergeten”, en dat stuitte Warner Bros Japan tegen de borst. Een dag later deelde het hoofdkantoor van Warner Bros in de Verenigde Staten dat het haar recente ongevoelige reacties op sociale media betreurde en haar oprechte verontschuldigingen aanbiedt. Dat meldt BBCnews.