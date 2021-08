Jani Kazaltzis wordt nieuwe presentator ‘Blind Gekocht’

Kazaltzis kende hoogdagen als presentator in 2019, toen hij onder andere het twaalfde seizoen van Zo man zo vrouw, Jani gaat ... en Matchmakers presenteerde en meedeed in shows als Dancing with the stars. Tijdens de coronacrisis nam de drukte voor Kazaltzis een beetje af, maar nu komt hij terug naar de Vlaamse kijker als presentator van ‘Blind Gekocht’.

Hij neemt die rol over van Dina Tersago, die na twee seizoenen naar VTM trok, en Kobe Ilsen, die de VRT niet meer wou uitlenen aan commerciële zenders. Maar Kazaltzis wil het anders aanpakken dan zijn voorgangers, laat hij optekenen. “Ik zie mezelf niet als een echte presentator zoals zij. ik doe een babbeltje met de kandidaten en ben gewoon mezelf.”

Blind Gekocht begint met Kazaltzis aan een vierde seizoen. In het programma geven de kandidaten hun spaargeld af aan een vastgoedmakelaar en een interieurarchitect, die voor hen een huis kopen, verbouwen en eventuele renovaties uitvoeren.