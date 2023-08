Jani Kazaltzis’ nimmer aflatende enthousiasme in ‘Tussen 4 buren’ is een gulle hand glitters in een lege, uitgedroogde pot primer

Toen ik de leeftijd nog niet had om aan bouwen of verbouwen te denken, keek ik weleens naar Help, mijn man is een klusser! of Eerste hulp bij linkerhanden. Mijn herinneringen aan die programma’s liggen onder een laag stof en steengruis. De deelnemers kitten en kapten zich in het zweet, het zaagsel vloog alle kanten op, iedereen wist dat er een steunbalk kon sneuvelen en halverwege vertelde klusjesman Bas iets over primer. Achteraf waren vermoeidheid, voldoening en verfspatten ieders verdiende deel.

Nu heb ik een hypotheek lopen en zijn bouwprogramma’s een genre. De nieuwste baksteen in de muur heet Tussen 4 buren. Buren renoveren een kamer in elkaars huis, luidt de pitch, maar eerlijker zou zijn: buren kijken toe hoe interieurdesigners gesponsorde verf kiezen, pampasgras in een pot proppen en strohoedjes aan het plafond hangen. Tussen 3 professionals zou een betere titel zijn geweest. Of zoals ik tijdens het kijken tegen mijn tweede linkerhand sprak: “Zo kan jij het ook.”

In de tweede aflevering waren de buren ook nog eens familie: de tienjarige Marie Joanna vond dat het appartement waar ze haar vakanties in doorbracht “wat stijl kon gebruiken” en had niet alleen haar moeder, maar ook haar twee nichten ingeschreven. In de hele aflevering zag je hen één keer schilderen: in een jurk, en dus voor de show. Het hoogtepunt van suspense: interieurdesigner Katrien die een pot roestkleur opentrok en dat aankondigde als oranje, de kleur die Marie Joanna en haar mama op voorhand wilden vermijden.

Want wat is er nog spannend of boeiend aan een verbouwprogramma waarin nauwelijks wat uitgebroken wordt en waarin alle mensen die klussen dat ook kunnen? Dan wordt het leuker voor de deelnemers dan voor de kijkers. Het kan niet anders of Play4 wordt op dit moment bedolven onder de inschrijvingen van mensen die hopen dat er ook bij hen een binnenhuismagiër langskomt om die ene lelijke gyprocplaat in de lak te zetten op kosten van de verfwinkel.

Bewoners van verbouwde woningen in klusprogramma’s zijn sowieso al voorspelbaar euforisch, dus in Tussen 4 buren zijn ze de extase nabij. Leuk voor Marie Joanna en co. dat ze zo blij zijn met de hoedjes aan hun plafond en de sandalen aan de muur van wat door presentator Jani Kazaltzis de fotohoek werd genoemd, maar stiekem hoop je te midden van dat pas geverfd geluk op iemand die bij de onthulling het schuim op de lippen krijgt en nog voor de aftiteling ontploft in het gezicht van de dienstdoende interieurgoeroe. “Ik wil geen beige! Ik wil geen visnet aan mijn muur! Ik wil geen televisie kijken in de beige koortsdroom van een Instagram-moeder! En ik wil geen uitgedroogd gras in een pot!”

De mensen die het meest zullen genieten van deze afgebladderde muur van een format zijn, zoals altijd bij programma’s met Jani Kazaltzis, de fans van Jani Kazaltzis. Buiten hoedjes shoppen op de dijk heeft hij nauwelijks wat te doen, maar toon mij een betere cheerleader en ik toon u er vierendertig veel slechtere. Zijn nimmer aflatende enthousiasme in Tussen 4 buren is een gulle hand glitters in een lege, uitgedroogde pot primer.

Tussen 4 buren: van maandag tot donderdag om 21 u. op Play4 en op GoPlay