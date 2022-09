Jan Verheyen en Lien Willaert verfilmen Nicci French-thriller

Het geheugenspel is een bewerking van het boek The Memory Game, waarvan in Vlaanderen en Nederland meer dan 350.000 exemplaren zijn verkocht. Het geheugenspel is de eerste bioscoopfilm naar een bestseller van schrijversduo Nicci Gerrard en Sean French en zal de twintigste bioscoopfilm zijn van Jan Verheyen.

De film vertelt het verhaal van de familie Deridder, in wiens tuin de stoffelijke resten worden gevonden van Nathalie, de 16-jarige dochter van het gezin die vijfentwintig jaar eerder spoorloos verdween. De lugubere vondst maakt een einde aan jarenlange onzekerheid, maar brengt ook een lang verborgen misdaad aan het licht.

Onder meer Louis Talpe (The Racer, Onder vuur), Gert Winckelmans (Lisa, Undercover), Vic De Wachter (Gevoel voor tumor), Gilda De Bal (De helaasheid der dingen), Lynn Van Royen (Beau Séjour, Onder vuur, De twaalf) en Peter Thyssen (De zonen van Van As) vertolken de Vlaamse hoofdrollen in deze whodunit.

De Nederlandse hoofdrollen zijn weggelegd voor Anna Drijver (Undercover), Maarten Heijmans (Emmy-winnaar voor Ramses), Martijn Hillenius (Flikken Maastricht) en Meral Polat (De luizenmoeder). Ook Marilou Mermans en jong geweld Ella van Remortel, Willem Herbots (Ritueel), Zion Luts (Bittersweet sixteen), Helder Onkelinx en Maïmouna Badjie zullen in de film te zien zijn.

De opnames starten deze week in het Nederlandse Valkenburg. Als alles volgens plan verloopt, komt de film medio 2023 in de zalen.