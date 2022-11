‘James De Musical’ bekroond met Gouden Roos: ‘Het voelt een beetje als de wereld veroveren’

James De Musical moest het opnemen tegen vijf andere studioshows: De Duitse programma’s 99 – Eine:r schlägt sie alle! en Stealing The Show, Het Britse I Literally Just Told You en het Amerikaanse Holey Moley en That’s My Jam. In het persbericht van Play4 noemt James Cooke de prijs “onwaarschijnlijk fantastisch”. “Zelfs in mijn stoutste dromen had ik dit niet verwacht. Het bewijst eens te meer hoeveel talent we in huis hebben in Vlaanderen. Dus deze Roos gaat niet alleen naar ons hele team maar ook vast en zeker naar de hele sector die we hiermee internationaal op de kaart zetten. Het voelt een beetje als de wereld veroveren.”

De Gouden Rozen, die al sinds 1961 tv- en radioprogramma’s bekronen, werden in twaalf categorieën uitgereikt. Andere Belgische genomineerden waren er niet. In het verleden wonnen er al verschillende programma’s de prijs: De Mol, Benidorm Bastards, Wat als?, Sorry voor alles en Down the road.

In James De Musical wordt het leven van een bekende Vlaming omgetoverd tot een musicalvoorstelling. Onder meer Natalia, Niels Destadsbader, Margriet Hermans en Gert Verhulst werden in het eerste seizoen al uitgenodigd om naar de musical van hun leven te kijken.

In april won het programma ook al de prijs voor Best Factual Entertainment Show op het tv-festival in Cannes. Op 8 december start het tweede seizoen.