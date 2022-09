Jambers afzeiken is véél te makkelijk. Hoogstens gaat hij nét over de schreef

Meer dan een kwarteeuw geleden heeft ondergetekende eventjes overwogen om te solliciteren bij Paul Jambers’ productiehuis. De media-ondernemer had een personeelsadvertentie in de krant staan waarvan de meeste details ondertussen aan mijn geheugen zijn ontsnapt, maar ik herinner me wel nog levendig dat twee van de jobvereisten luidden dat je tot ’s morgens vroeg in een nachtclub moest hangen en Hugo Claus moest lezen. En dat trof, want per toeval waren dat letterlijk de twee enige dingen waarmee ik me op dat moment onledig hield.

Die kandidatuur werd nooit verstuurd, en ik betwijfel per definitie of ik ervoor geschikt zou zijn geweest. Want het is, zeker onder een kaste van de bevolking met de hybris om zichzelf intelligent te wanen, sociaal wenselijk om lacherig te doen over Jambers en zijn reportages, maar ik doe er niet aan mee. Wat hij weer tentoonspreidt in Jambers: Back to the 90’s, een nieuwe terugblik op een deel van zijn oeuvre uit de jaren 90, is een unieke, hartgrondige interesse in de lui die hij voor zijn priemende camera trekt. Hij toont een diepmenselijke extraversie, een diepgewortelde attentie voor de ander. Die hij destijds – om nog heel even op dat nooit-ingestuurde cv terug te komen – ongetwijfeld ook van zijn researchers vereiste, en die ik om een of andere reden mankeer.

Tegelijk moet ook ik smakelijk lachen om Jambers’ idee dat hij dit destijds allemaal deed om dingen ‘bespreekbaar’ te maken. Hij wist donders goed dat de VTM-kijkende Vlaming van de jaren 90 zich, in al zijn sierhaag-wereldvreemdheid, kapot ergerde aan de onderwerpen die hij belichtte, maar er daardoor juist naar keek. Ook geeft Jambers: Back to the 90’s het gevoel van een egotrip, als een oude rocker die nog eens lekker poen schept met een comebacktournee. Dat boek over het effect van gezonde voeding op veroudering, bijvoorbeeld, dat opzichtig naast zijn laptop lag: sure, rub it in, Paul!

Je kunt hem echter geen cynisme verwijten: hij behandelt zijn teruggekeerde sujetten nog altijd met dezelfde empathie als vroeger. Hoogstens gaat Jambers: Back tot he 90’s nét over de schreef. Toen hij in de eerste uitzending een transseksuele man opnieuw bezocht, die in 1993 voor Jambers’ camera was verschenen vlak na zijn geslachtsaanpassende operatie, vroeg hij zo lang door naar de bedgeheimen van de man en diens echtgenote dat ik bij mezelf mompelde: “Komaan, Paul, nu is ’t mooi geweest – passons!” Maar de meeste van zijn vragen zijn onbeschaamd direct en respectvol tegelijk. Hij heeft de gratie en het fatsoen om zijn geïnterviewden tegen zichzelf te beschermen, iets waarvan veel hedendaagse programmamakers – ik lonk even naar jullie, Temptation Island-volk! – nog veel kunnen leren.

Jambers, Back to the 90's, iedere dinsdagavond op VTM.