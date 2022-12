Jade Mintjens debuteert met eindejaarsconference: ‘Vanaf het podium naar een volle Arenberg kijken, daar kan geen Machu Picchu tegenop’

Er was een tijd dat komiek Jade Mintjens niets moest weten van de actualiteit. Nu werkt ze bij De ideale wereld en maakte ze van haar eerste avondvullende voorstelling meteen een conference. ‘Door grappen te maken over het nieuws vermijd ik dat het te hard binnenkomt.’

“Ik was heel bang in het begin, maar tot nu toe gaat alles goed”, antwoordt Jade Mintjens (24) blij op de vraag hoe de eerste voorstellingen van Samen door 2022 zijn verlopen. “In Geel heb ik zelfs de eerste staande ovatie gekregen uit mijn carrière.” En dan met een kwinkslag: “Er zat niet eens familie van mij in de zaal!”

Mintjens kunt u kennen van tv-programma De ideale wereld, waar ze redactielid is. Ze heeft een theateropleiding achter de rug, maar leerde het vak stand-up door mee op de baan te gaan met Michael Van Peel, Bart Cannaerts en Xander De Rycke. Vorig jaar speelde ze in de Arenbergschouwburg de finale van Humo’s Comedy Cup, waar ze de duimen moest leggen voor Vincent Voeten.

Ook met haar oudejaarsconference komt Mintjens naar de Arenberg. Het is de zesde voorstelling van haar tournee, maar ze ziet het als de echte première. “Voor veel komieken is dat de droomzaal. Ze ziet er klein uit, maar er kan achthonderd man binnen die gewoon heel dicht op elkaar zitten. Vanaf het podium naar een volle Arenberg kijken, daar kan geen Machu Picchu tegenop.”

Alle conferenciers, van Geert Hoste tot Kamal Kharmach, maakten eerst andere voorstellingen voor ze zich aan een jaaroverzicht waagden. Vanwaar de keuze om ermee te debuteren?

“Dat heb ik aan Bert Gabriëls te danken. Hij schreef de voorbije drie jaar conferences, maar heeft zijn podiumwerk op een lager pitje gezet. Omdat ik sowieso al grappen heb over de actualiteit vroeg Bert me om de fakkel over te nemen. Enkele schouwburgen die hem wilden boeken waren dan ook nog eens in mij geïnteresseerd. Voor een eerste zaalshow is dat een mooie start. Van Bert heb ik dan nog eens veel tips gekregen, van Michael Van Peel ook.

“De Vlaamse comedy is een toffe gemeenschap, we gunnen elkaar veel. Het zijn niet alleen collega’s maar ook vrienden en ik doe mijn best om zoveel mogelijk naar iedereen te gaan kijken. Ik vind het leuk dat we elkaar allemaal vooruit willen helpen, ook omdat dat in de rest van de showbizz niet het geval is.”

Niet alleen op het podium maar ook in De ideale wereld werk je met de actualiteit. Was jij dan het soort kind dat bij het ontbijt spontaan al in de krant dook?

“Als jongere volgde ik het nieuws net heel weinig om mezelf te beschermen tegen al het leed in de wereld. Ik trok me dat allemaal veel te hard aan. Moppen over de actualiteit maken helpt om alles wat te relativeren. Zo vermijd ik dat het te hard binnenkomt. Ik begrijp mensen die het nieuws bewust mijden ook goed. Mocht ik deze job niet hebben zou ik misschien hetzelfde doen.

“Toen ik met comedy begon, wilde ik me helemaal niet met de actualiteit bezighouden. Dan zijn je moppen na een paar maanden namelijk gedateerd en dat vond ik nogal foemp. Nu ik bij De ideale wereld werk, zie ik ook de voordelen: je hebt elke dag de krant voor je liggen als een onuitputtelijke bron van informatie en inspiratie. Als een mop van mij de uitzending niet haalt, vraag ik of ik ze in mijn eigen show mag gebruiken en dat is nooit een probleem.”

Mintjens: "Het gaat in de show over mijn bomma, die begin dit jaar overleden is, maar evengoed over 'The Bachelor' met Fabrizio." Beeld Ymke Dirikx

Los van oorlogen, energiecrises en andere krantenkoppen: hoe was 2022 voor jou persoonlijk?

“Dat jaar heeft mij en mijn collega’s het mooiste gegeven dat we konden krijgen: de mensen weer zien lachen zonder mondmasker. De schrik zat er daarna nog wat in en dat zag je in de verkoop, maar we zitten weer op het niveau van voor corona. Gisteren speelde ik nog een seniorenvoorstelling in de Arenberg: een zaal vol mensen die we vorig jaar nog risicopatiënten noemden, allemaal zij aan zij.

“Het gaat in de show over mijn bomma, die begin dit jaar overleden is, maar evengoed over The Bachelor met Fabrizio. Ik kom niet met mijn visie op de grote wereldproblemen, het is vooral belangrijk om het jaar even grappig te evalueren.”

Stond er in die krant ook iets dat van zichzelf het lachen waard was? Kortom, heb je ook goed nieuws onthouden?

“Zeker. Nu ja, het is vooral voor de Engelsen goed: ze hebben daar de Bounty uit de doos van Celebrations gehaald. (serieus) Geniale zet, en ik kan alleen maar hopen dat andere landen dat voorbeeld volgen. Mijn advies: steek er in de plaats een kleine Kinder Bueno in.”

Cultuurzalen plannen hun agenda’s maanden op voorhand vol. Staat Samen door 2023 al in de steigers?

“Ik kom volgend najaar niet met een conference, wel met een meer persoonlijke voorstelling. Daarna hoop ik te weten welke van de twee ik het fijnst vind.”

Cabaretier Theo Maassen kondigde in 2013 nog voor zijn eerste eindejaarsconference aan dat het zijn laatste zou worden.

“Ik snap waarom. Als conferencier kun je de eerste helft van het jaar negeren, want in december weet niemand daar nog iets van. Je begint dus in augustus te schrijven voor een show die in november in première moet. Dat is best pittig en het stopt nooit, ook nu niet. Als ik vanavond een show geef, moet je het ook hebben over wat er vandaag in de krant staat. Maar ik ken mezelf goed genoeg om definitief te zeggen dat ik het beu ben. Evengoed krabbel ik terug in maart: ‘Goh, dat viel precies wel mee.’”

Samen door 2022 van Jade Mintjens. Speeldata op jademintjens.be. Vanaf 31 december op Streamz.