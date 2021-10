Al het gedoe over gendergelijkheid, female empowerment en – Heer, red ons – inclusive leadership ten spijt, is de wereld nog altijd grotendeels op mannen ingesteld. Dat is althans het uitgangspunt van de vierdelige Nederlandse docuserie Zeikwijven (catchy titel!), waarin de te hunnent wel degelijk bekende Shelly Sterk en Quinty Misiedjan de kat de bel aanbinden.

Quinty Misiedjan: “Met de titel Zeikwijven zijn we de kritiek een stapje voor, omdat we ermee aangeven: ja, mensen zullen denken dat we zeiken, maar daar hebben we alle recht toe! Want de man wordt anno 2021 nog altijd veelal als de maat van alle dingen beschouwd, en dat heeft zo zijn nadelen voor vrouwen.”

Verklaar je nader?

Misiedjan: “O, er zijn tíg voorbeelden. Zo worden vrouwen in veel gevallen uitgesloten bij onderzoek naar medicijnen, waardoor wij vaker bijwerkingen ondervinden dan mannen. Hoogst onrechtvaardig, net als de zogenaamde pink tax. Die houdt in dat producten die specifiek voor vrouwen op de markt worden gebracht – vaak zitten ze in een roze verpakking – een stuk duurder zijn dan de mannelijke variant. Nogmaals: de man is de maat van alle dingen.”

Hoe komt dat?

Misiedjan: “Het is van oudsher zo gekomen en we staan er simpelweg niet bij stil. Ook al omdat het nog altijd vooral mannen zijn die de dienst uitmaken in de grote bedrijven. Al zie je dat het bewustzijn over die ongelijkheid groeit. Zo werken bij Volvo relatief gezien veel meer vrouwen dan bij andere autoconstructeurs. Zij testen hun autogordels bijgevolg wél uit op vrouwelijke dummy’s, wat de anderen niet of nauwelijks doen – het gevolg is dat een vrouw 73 procent meer kans op ernstig letsel heeft bij een ongeluk.

“Wist je trouwens dat vrouwen op straat veel minder vaak worden gereanimeerd dan mannen? De grootste reden daarvoor, buiten het feit dat er amper geoefend wordt op vrouwelijke reanimatiepoppen, is dat mannen zich er toch wat ongemakkelijk bij voelen om een vrouw die ze niet kennen op straat te ontbloten om haar een hartmassage te geven.”

Om daar verandering in te brengen lanceren jullie samen met zangeres Sophie Straat het nummer ‘Blijf van me tieten af’. Ondertitel: ‘Behalve als ik doodga’.

Misiedjan: “We hebben haar het onderwerp aangedragen en Sophie heeft er vervolgens een klassieke Amsterdamse smartlap van gemaakt, echt een topnummertje. Hopelijk wordt het een hit en zet het mannen aan het denken. Want ja: wanneer je iemands leven kunt redden, doet een stel blote borsten er toch niet meer toe?”

