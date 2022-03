Ja, alwéér ‘Grand Theft Auto V’: Rockstar Games brengt derde remaster van zijn succesgame uit

Voor een derde keer komt er deze week een remaster van succesgame Grand Theft Auto V op de markt, ditmaal gericht op de nieuwe, krachtigere PlayStation 5- en Xbox Series-consoles. Bij elke andere game uit 2013 zouden dat kosten op het sterfhuis zijn. Maar niet bij GTA, dat nog steeds een van de best verkopende games is.

In Grand Theft Auto V’s criminele droomspeeltuin Los Santos – qua straatbeeld en geleding een bijna exacte kopie van Los Angeles, maar dan door de satirische Moulinex van de spellenmakers gehaald – wordt de American dream op precies dezelfde manier gefileerd als in gangsterfilms à la Goodfellas of Scarface. De virtuele grootstedelijke wereld vormt het decor van een naturalistisch gangsterdrama waarin drie schoften in een carrousel van hebzucht, misdaad en geweld belanden: de door een midlifecrisis gepijnigde ex-crimineel Michael, het opkomende heethoofd Franklin en de psychopaat Trevor. En dan is er de onlinecomponent Grand Theft Auto Online, waarin de speler in diezelfde wereld zijn eigen delinquent creëert en daar een crimineel imperium mee opbouwt.

Is dat leuk? Meer dan 160 miljoen gamers vinden van wel, want zoveel exemplaren gingen al over de toonbank sinds zijn release in het najaar van 2013. Blíjft het leuk? Ook daarvan lijkt Rockstar Games, het Amerikaanse videogamelabel achter de game, rotsvast overtuigd: deze week lanceert het daarom een derde remaster van Grand Theft Auto V voor de PlayStation 5- en Xbox Series X-consoles die eind 2020 op de markt kwamen, na eerdere visuele verfraaiingen in 2014 en 2015.

Het nieuwe Los Santos komt wat scherper in beeld. Beeld Rockstar Games

Evergreen

De nieuwe edities maken vooral een technisch inhaalmanoeuvre, met onder meer 4K-graphics en een beeldsnelheid tot 60 beelden per seconde. Spelers met een homecinemaset of een koptelefoon die dat ondersteunt, krijgen 3D-audio. De nieuwe versie trekt meer uit de grafische hardware die in de consoles zit, met onder meer de befaamde ray tracing-technologie die erin zit, met een hyperrealistische reflectie op oppervlakken (zoals het koetswerk van auto’s). En dankzij het aanzienlijk grotere werkgeheugen van de PlayStation 5 en de Xbox Series zal er meer volk over de straten van Los Santos rijden of kuieren, en zullen de laadtijden worden verkort.

Commercieel zou Rockstar Games kierewiet zijn geweest om Grand Theft Auto V, hoewel de game al negen jaar oud is, niét alweer opnieuw uit te brengen voor de immens populaire nieuwe consoles. De teller van het aantal verkochte exemplaren van de game stond in augustus vorig jaar nog op 150 miljoen exemplaren: hij sleet dus in iets meer dan zes maanden tijd 10 miljoen stuks extra.

Wat ook opvalt is het evergreen-cachet van de game. In de wekelijkse top vijf van best verkochte videogames die de Video Games Federation Belgium deelt stond GTA V de afgelopen weken nog altijd op positie 3 of 4. De game voert de lijst aan tussen FIFA 22, een semi-langdurige topper die al sinds afgelopen najaar uit is, en recente games als Dying Light 2, Horizon: Forbidden West en Uncharted: Lost Legacy. Veel van die games verdwenen echter na een week weer uit de hitlijst, terwijl Grand Theft Auto V bleef.

Los Santos by night. Dankzij het grotere geheugen van de nieuwe consoles zullen de straten een pak drukker zijn. Beeld Rockstar Games

Popculturele relevantie

Hoe komt dat? Voor een groot stuk heeft Rockstar Games het succes van Grand Theft Auto V te danken aan de popculturele relevantie van zijn game. Die is tanende wat de centrale vertelling betreft: het verhaal uit 2013 was een criminele satire op het Amerika uit de vroege Obama-jaren en de financiële crisis die toen woedde, met Michael, Trevor en Franklin die al snel ontdekten dat de ware gangsters de haute finance, corrupte topambtenaren en het militair-industrieel complex waren. Veel van die dingen snijden nog altijd hout, maar in het licht van de polariserings-, rassen- en andere crises die Amerika in de tussentijd overkwamen komt de satire van de game vandaag wat achterhaald over.

Gelukkig is er echter Grand Theft Auto Online, dat de game wél nog bij de tijd houdt. Rockstar Games voegt geregeld nieuwe updates toe, met vooral muzikale content die wat dichter bij de polsslag van de tijd ligt. Zoals de recente toevoeging van een aantal nummers van Dr Dre aan de radiostations, of een grotere update van enkele jaren geleden waarin de speler een nachtclub kan openen waar bekende dj’s als Solomun of The Black Madonna een (waarachtig voor de game opgenomen) setje komen draaien.

'Grand Theft Auto Online': banditisme plegen met relevante nieuwe muziek op de radio. Beeld Rockstar Games

Nieuw ijkmoment

Het blijft natuurlijk de vraag hoelang Rockstar Games dit nog kan blijven volhouden zonder een écht nieuw ijkmoment te creëren. Vorige maand bevestigde het label dat het aan een zesde Grand Theft Auto bezig is, maar de release daarvan ligt volgens waarnemers nog minstens twee jaar in de toekomst. Het vertrek van Sam Houser bij het bedrijf, de medeoprichter en centrale creatieve kracht achter de Grand Theft Auto-games, deed heel wat fans bovendien de wenkbrauwen fronsen.

Diezelfde GTA-adepten waren ook niet blij met een recent ander zoethoudertje, de remasters van Grand Theft Auto 3, Vice City en San Andreas, die technisch onafgewerkt op de markt werden gebracht. Nochtans zei Strauss Zellnick, de CEO van Rockstar Games-eigenaar Take Two Interactive, recentelijk nog in een financiële conferencecall: “Vanaf het moment dat je het verleden probeert te beschermen, word je irrelevant.” Wat een vreemde uitspraak is wanneer de recentste wapenfeiten van je toplabel vooral remasters van oude successen zijn.