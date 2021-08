Ivo van Hove bewerkt roman van Marieke Lucas Rijneveld voor toneel

Marieke Lucas Rijneveld (30) brak in 2018 door met De avond is ongemak, waarvan de Engelse vertaling (The Discomfort of Evening) in 2020 de Booker International Prize won. Haar romandebuut is tot nu toe in 38 landen verschenen. Ze debuteerde in 2015 als dichter met de bundel Kalfsvlies, die de C. Buddingh’-prijs voor beste poëziedebuut won.

Centraal in Mijn lieve gunsteling, die werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs, staat de relatie tussen een 49-jarige veearts en de 14-jarige dochter van een boer. Volgen Van Hove is het “een rollercoaster van emoties: extase, diep ongeluk, eenzaamheid, schuldgevoelens, jaloezie, hunkering, nachtmerries en seks”.

Van Hove (62) is sinds 2001 directeur van Internationaal Theater Amsterdam. Naast zijn werk met het gezelschap ITA regisseerde hij ook bij La Comédie-Française, de Schaubühne Berlin, het National Theatre in Londen en op Broadway in New York. In augustus werd bekend dat Van Hoves West Side Story niet zou terugkeren op Broadway, nadat de Amerikaanse theaters een jaar dicht waren geweest vanwege de lockdown.

In september zal bij ITA eerst de wereldpremière van de toneelbewerking van Combats et métamorphoses d’une femme (‘Gevechten en metamorfosen van een vrouw’) te zien zijn, de nieuwe roman van Édouard Louis. Van Hove verwierf de toneelrechten nog vóór de roman in het Nederlands vertaald was.

Rijneveld reageerde verheugd op de samenwerking met Van Hove: “De koe in de spotlights! En de liefde, natuurlijk, de liefde.”